Тур: 14. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Хиль Хесус
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
26'
1:0
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
186 Количество передач 262
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
10
Уильямс
Нико
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Реал Сосьедад
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.35
0.79
Среднее время на гол
66
114
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
1.48
0.84
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
107
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|5 (1)
|0.36
|Уильямс Иньяки
|3
|0.21
|Гурусета Горка
|3
|0.21
|Беренгер Алекс
|2
|0.14
|Вивиан Даниэль
|2
|0.14
|Уильямс Нико
|1
|0.07
|Паредес Айтор
|1
|0.07
|Джало Альваро
|1
|0.07
|Прадос Беньят
|1
|0.07
|Хаурегисар Микель
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|3
|0.21
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.14
|Оскарссон Орри
|2
|0.14
|Браис Мендес
|1
|0.07
|Субименди Мартин
|1
|0.07
|Сучич Лука
|1
|0.07
|Бекер Шеральдо
|1
|0.07
|Гомес Серхио
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Барренечеа Андер
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прадос Беньят
|5
|0
|Паредес Айтор
|3
|1
|Хаурегисар Микель
|3
|1
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Юри Берчиче
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Мартон Хавьер
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|4
|0
|Арамбуру Хон
|4
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субименди Мартин
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Гомес Серхио
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
0
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реал Сосьедад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
6
5
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Реал Сосьедад
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
15%
1
9%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
5
45%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
5
42%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
49
211
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 14
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|1:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 12
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|8 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетик Б
59.3% (67)
Ничья
33.6% (38)
Реал Сосьедад
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
31.9% (36)
1:1 Ничья
28.3% (32)
1:0 Атлетик Б
20.4% (23)
1:2 Реал Сосьедад
4.4% (5)
2:0 Атлетик Б
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.7% (3)
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