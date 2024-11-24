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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Атлетик Б
1:0
Перерыв
Реал Сосьедад
0'
21' Желтая карточка
Субельдия Игор
1:0
26' Гол
Сансет Ойян
41' Желтая карточка
Прадос Беньят

Ход матча

21'
 
Субельдия Игор
26'
Сансет Ойян
(Уильямс Нико)
1:0
41'
Прадос Беньят
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 186 Количество передач 262
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 113
Атлетик Б 59.3% (67)
X 33.6% (38)
Реал Сосьедад 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Реал Сосьедад
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
11
Джало
Альваро
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Сосьедад

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ТМК
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.35
0.79

Среднее время на гол

66
114

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

1.48
0.84

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
107

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 5 (1) 0.36
Уильямс Иньяки 3 0.21
Гурусета Горка 3 0.21
Беренгер Алекс 2 0.14
Вивиан Даниэль 2 0.14
Уильямс Нико 1 0.07
Паредес Айтор 1 0.07
Джало Альваро 1 0.07
Прадос Беньят 1 0.07
Хаурегисар Микель 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Руис Иньиго 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 3 0.21
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.14
Оскарссон Орри 2 0.14
Браис Мендес 1 0.07
Субименди Мартин 1 0.07
Сучич Лука 1 0.07
Бекер Шеральдо 1 0.07
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прадос Беньят 5 0
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 3 1
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Мартон Хавьер 1 0
Гомес Унаи 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 4 0
Арамбуру Хон 4 0
Браис Мендес 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
0
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реал Сосьедад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
5
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Реал Сосьедад
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
15%
1
9%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
5
45%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
5
42%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
6.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
7.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.9% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Атлетик Б 59.3% (67)
    X 33.6% (38)
    Реал Сосьедад 7.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.05
    3.00
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    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетик Б
    59.3% (67)
    Ничья
    33.6% (38)
    Реал Сосьедад
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    31.9% (36)
    1:1 Ничья
    28.3% (32)
    1:0 Атлетик Б
    20.4% (23)
    1:2 Реал Сосьедад
    4.4% (5)
    2:0 Атлетик Б
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Реал Сосьедад
    2.7% (3)
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