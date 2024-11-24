  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 50719 Главный судья: Хиль Хесус
Атлетик Б
1:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
21' Желтая карточка
Субельдия Игор
1:0
26' Гол
Сансет Ойян
41' Желтая карточка
Прадос Беньят
53' Желтая карточка
Хави Лопеc
76' Желтая карточка
Руис Иньиго
90' Желтая карточка
Агер Наиф
90' Желтая карточка
Юри Берчиче
90' Желтая карточка
Сучич Лука
90'+5

Ход матча

21'
 
Субельдия Игор
26'
Сансет Ойян
(Уильямс Нико)
1:0
41'
Прадос Беньят
 
53'
 
Хави Лопеc
60'
Хаурегисар Микель
Прадос Беньят
 
60'
Гурусета Горка
Джало Альваро
 
60'
 
Бекер Шеральдо
Барренечеа Андер
60'
 
Браис Мендес
Кубо Такефуса
70'
Гомес Унаи
Сансет Ойян
 
75'
 
Муньос Айхен
Хави Лопеc
76'
Руис Иньиго
 
77'
Эррера Андер
Руис Иньиго
 
77'
Беренгер Алекс
Уильямс Иньяки
 
84'
 
Ариц Элустондо
Арамбуру Хон
90'
 
Агер Наиф
90'
Юри Берчиче
 
90'
 
Сучич Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 313 Количество передач 490
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 113
Атлетик Б 59.3% (67)
X 33.6% (38)
Реал Сосьедад 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
11
Джало
Альваро
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Сосьедад

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ТМК
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.35
0.79

Среднее время на гол

66
114

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

1.48
0.84

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
107

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 5 (1) 0.36
Уильямс Иньяки 3 0.21
Гурусета Горка 3 0.21
Беренгер Алекс 2 0.14
Вивиан Даниэль 2 0.14
Уильямс Нико 1 0.07
Паредес Айтор 1 0.07
Джало Альваро 1 0.07
Прадос Беньят 1 0.07
Хаурегисар Микель 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Руис Иньиго 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 3 0.21
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.14
Оскарссон Орри 2 0.14
Браис Мендес 1 0.07
Субименди Мартин 1 0.07
Сучич Лука 1 0.07
Бекер Шеральдо 1 0.07
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прадос Беньят 5 0
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 3 1
Юри Берчиче 2 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Горосабел Андони 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Мартон Хавьер 1 0
Гомес Унаи 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 4 0
Арамбуру Хон 4 0
Браис Мендес 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Агер Наиф 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Хави Лопеc 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Сучич Лука 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
0
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
5
Атлетик Б
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

13
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

21
11
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
14%
1
9%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
5
24%
4
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
19%
5
45%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
2
12
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
6.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
7.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Атлетик Б 59.3% (67)
    X 33.6% (38)
    Реал Сосьедад 7.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетик Б
    59.3% (67)
    Ничья
    33.6% (38)
    Реал Сосьедад
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    31.9% (36)
    1:1 Ничья
    28.3% (32)
    1:0 Атлетик Б
    20.4% (23)
    1:2 Реал Сосьедад
    4.4% (5)
    2:0 Атлетик Б
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Реал Сосьедад
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный