Тур: 14. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
14
Гарсия
Рубен
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
13
Конде
Диего
26
Наварро
Пау
21
Пино
Йереми
16
Баэна
Алекс
15
Барри
Тьерно
20
Террац
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
18 Муньос ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
15 Пенья РубенНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
20 Террац РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Кабанес ПауНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Вильярреал
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.64
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.39
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
64
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|6 (3)
|0.46
|Торро Лукас
|2
|0.15
|Бретонес Абель
|2
|0.15
|Сарагоса Брайан
|1
|0.08
|Гарсия Рубен
|1
|0.08
|Гарсия Рауль
|1
|0.08
|Орос Аймар
|1
|0.08
|Бойомо Флавьян
|1
|0.08
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|7
|0.58
|Барри Тьерно
|3
|0.25
|Комесанья Санти
|2
|0.17
|Данджума Арно
|2
|0.17
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.17
|Баэна Алекс
|1
|0.08
|Пепе Николя
|1
|0.08
|Кардона Серхи
|1
|0.08
|Коста Логан
|1
|0.08
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.08
|Фемения Кико
|0
|0
|Бернат Хуан
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Морено Висенте
|2
|1
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Катена Алехандро
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Бойомо Флавьян
|2
|0
|Бретонес Абель
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Баэна Алекс
|3
|0
|Кардона Серхи
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
1
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
3
11
Осасуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
6
38%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
8
36%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
24%
6
30%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
4
19%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2
Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Алавес 3:0 Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Осасуна
Вильярреал
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
49
84
211
39
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 14
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 12
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|8 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна - Вильярреал
Исход игры
Осасуна
14.9% (17)
Ничья
47.4% (54)
Вильярреал
37.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (45)
Меньше
58.33% (63)
Обе команды забьют
Да
85.19% (92)
Нет
14.81% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (47)
1:2 Вильярреал
23.7% (27)
0:1 Вильярреал
8.8% (10)
2:1 Осасуна
8.8% (10)
1:0 Осасуна
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
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