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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Осасуна
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 46
Осасуна 15.2% (7)
X 39.1% (18)
Вильярреал 45.7% (21)
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Ничья
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Осасуна
Вильярреал

История личных встреч

Осасуна
Вильярреал

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.64

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.39

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
64

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 6 (3) 0.46
Торро Лукас 2 0.15
Бретонес Абель 2 0.15
Сарагоса Брайан 1 0.08
Гарсия Рубен 1 0.08
Гарсия Рауль 1 0.08
Орос Аймар 1 0.08
Бойомо Флавьян 1 0.08
Ибаньес Пабло 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 7 0.58
Барри Тьерно 3 0.25
Комесанья Санти 2 0.17
Данджума Арно 2 0.17
Парехо Даниэль 2 (1) 0.17
Баэна Алекс 1 0.08
Пепе Николя 1 0.08
Кардона Серхи 1 0.08
Коста Логан 1 0.08
Ахомаш Ильяс 1 0.08
Фемения Кико 0 0
Бернат Хуан 0 0
Морено Херард 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Монкайола Хон 4 0
Морено Висенте 2 1
Сарагоса Брайан 3 0
Эррера Серхио 2 0
Катена Алехандро 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Бойомо Флавьян 2 0
Бретонес Абель 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Аресо Хесус 1 0
Орос Аймар 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 4 0
Фемения Кико 4 0
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Перес Айосе 3 0
Баэна Алекс 3 0
Кардона Серхи 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Комесанья Санти 2 0
Пино Йереми 2 0
Пепе Николя 1 0
Коста Логан 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0

Результаты матчей

Осасуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
1
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

3
11
Осасуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
6
38%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
8
36%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
24%
6
30%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
4
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2
Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Алавес 3:0 Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Вильярреал

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
2
2
5
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
8
4
2
11
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 8 - 11 10
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Вальядолид
 Заявка 13 2 3 8 10 - 25 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 5 1 5 - 4 8
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 7
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 56 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.1% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Осасуна 15.2% (7)
    X 39.1% (18)
    Вильярреал 45.7% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Вильярреал
    3.60
    3.60
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    2.70
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    Прогнозы на матч Осасуна - Вильярреал

    Исход игры
    Осасуна
    15.6% (7)
    Ничья
    37.8% (17)
    Вильярреал
    46.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    31.1% (14)
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    0:1 Вильярреал
    11.1% (5)
    2:1 Осасуна
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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