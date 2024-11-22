Тур: 14. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
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Главный тренер: Морено Висенте
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Осасуна
Вильярреал
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.64
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.39
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
64
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|6 (3)
|0.46
|Торро Лукас
|2
|0.15
|Бретонес Абель
|2
|0.15
|Сарагоса Брайан
|1
|0.08
|Гарсия Рубен
|1
|0.08
|Гарсия Рауль
|1
|0.08
|Орос Аймар
|1
|0.08
|Бойомо Флавьян
|1
|0.08
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|7
|0.58
|Барри Тьерно
|3
|0.25
|Комесанья Санти
|2
|0.17
|Данджума Арно
|2
|0.17
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.17
|Баэна Алекс
|1
|0.08
|Пепе Николя
|1
|0.08
|Кардона Серхи
|1
|0.08
|Коста Логан
|1
|0.08
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.08
|Фемения Кико
|0
|0
|Бернат Хуан
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Морено Висенте
|2
|1
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Катена Алехандро
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Бойомо Флавьян
|2
|0
|Бретонес Абель
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Баэна Алекс
|3
|0
|Кардона Серхи
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
1
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
3
11
Осасуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
6
38%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
8
36%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
24%
6
30%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
4
19%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2
Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Алавес 3:0 Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Осасуна
Вильярреал
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
49
84
211
39
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|8 - 11
|10
|18.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 4
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|7
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогнозы на матч Осасуна - Вильярреал
Исход игры
Осасуна
15.6% (7)
Ничья
37.8% (17)
Вильярреал
46.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
31.1% (14)
1:1 Ничья
31.1% (14)
0:1 Вильярреал
11.1% (5)
2:1 Осасуна
8.9% (4)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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