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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Леганес
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 141
Леганес 5.7% (8)
X 2.8% (4)
Реал Мадрид 91.5% (129)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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13
Дмитрович
Марко
2
Альтимира
Адриа
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
20
Эрнандес
Хави
V
5
Тапия
Ренато
17
Неу
Иван
11
Круз
Хуан
14
Брашанац
Дарко
23
Мунир
Эль-Хаддади
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Куртуа
Тибо
8
Вальверде
Федерико
35
Асенсио
Рауль
22
Рюдигер
Антонио
20
Гарсия
Франсиско
III
6
Камавинга
Эдуардо
19
Себальос
Дани
5
Беллингем
Джуд
15
Гюлер
Арда
9
Мбаппе
Килиан
7
Винисиус
Жуниор
Леганес
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-1-2-3

История личных встреч

Леганес
Реал Мадрид

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
5:0
П
1:1
КК
1:0
КК
3:0
П
4:1
П
2:1
П
1:3
КК
1:2
КК
0:1
П
2:4
П
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

3
1.83

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.08
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.31
Брашанац Дарко 1 0.08
Неу Иван 1 0.08
Де ла Фуэнте Мигель 1 (1) 0.08
Гарсиа Диего 1 0.08
Тапия Ренато 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Саэнс Хорхе 1 0.08
Франкеза Энрик 1 0.08
Гонсалес Серхио VI 1 0.08
Оскар Родригес 0 0
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 8 (2) 0.67
Мбаппе Килиан 6 (3) 0.5
Родриго 3 0.25
Вальверде Федерико 2 0.17
Диас Браим 1 0.08
Беллингем Джуд 1 0.08
Васкес Лукас 1 0.08
Милитао Эдер 1 0.08
Карвахаль Даниэль 1 0.08
Эндрик II 1 0.08
Модрич Лука 0 0
Асенсио Рауль 0 0
Лунин Андрей 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 5 0
Розье Валентен 4 0
Оскар Родригес 3 0
Тапия Ренато 3 0
Настасич Матия 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Гонсалес Серхио VI 2 0
Сиссе Сейдуба 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Модрич Лука 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Милитао Эдер 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Леганес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
19
Леганес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
22

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
2
22%
4
21%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
4
67%
76-90

Забито

15
26
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
3
20%
10
38%
61-75
6
40%
4
15%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
5
36%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Леганес - Севилья 1:0 Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0
Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0

Результаты матчей

Леганес
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Леганес
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
6
1
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
8
4
2
11
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
6.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
7.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
8.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
9.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
13.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Вильярреал Перес Айосе 7
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
    Ассистент: Альфредо Родригес (Испания);
    Ассистент: Гвадалупе Поррас Аюсо (Испания);
    Резервный: Фернандо Роман Роман (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В матче 14-го тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Леганеса» и мадридского «Реала». Встреча состоится в Леганесе, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке».

    Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 16 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Реал Мадрид.
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Прогнозы 141
Леганес 5.7% (8)
X 2.8% (4)
Реал Мадрид 91.5% (129)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леганес
Ничья
Реал Мадрид
9.10
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9.00
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1.43
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид

Исход игры
Леганес
5.4% (8)
Ничья
2.7% (4)
Реал Мадрид
91.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
25.2% (37)
0:2 Реал Мадрид
21.8% (32)
1:3 Реал Мадрид
12.2% (18)
0:3 Реал Мадрид
4.8% (7)
0:1 Реал Мадрид
3.4% (5)
0:4 Реал Мадрид
2% (3)
1:4 Реал Мадрид
1.4% (2)
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