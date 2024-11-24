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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В матче 14-го тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Леганеса» и мадридского «Реала». Встреча состоится в Леганесе, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке».



Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!