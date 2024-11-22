Тур: 14. Стадион: Бутарке. Главный судья: Альберола Хавьер
Позже
-
Главный тренер: Хименес Борха
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Леганес
Реал Мадрид
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
3
1.83
Среднее время на гол
30
49
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.08
1.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|4
|0.31
|Брашанац Дарко
|1
|0.08
|Неу Иван
|1
|0.08
|Де ла Фуэнте Мигель
|1 (1)
|0.08
|Гарсиа Диего
|1
|0.08
|Тапия Ренато
|1
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.08
|Саэнс Хорхе
|1
|0.08
|Франкеза Энрик
|1
|0.08
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.08
|Оскар Родригес
|0
|0
|Раба Даниэль
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|8 (2)
|0.67
|Мбаппе Килиан
|6 (3)
|0.5
|Родриго
|3
|0.25
|Вальверде Федерико
|2
|0.17
|Диас Браим
|1
|0.08
|Беллингем Джуд
|1
|0.08
|Васкес Лукас
|1
|0.08
|Милитао Эдер
|1
|0.08
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.08
|Эндрик II
|1
|0.08
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Рауль
|0
|0
|Лунин Андрей
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неу Иван
|5
|0
|Розье Валентен
|4
|0
|Оскар Родригес
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Настасич Матия
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Гонсалес Серхио VI
|2
|0
|Сиссе Сейдуба
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Леганес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
19
Леганес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
22
Голы по времени матча
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
2
22%
4
21%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
4
67%
76-90
Забито
15
26
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
3
20%
10
38%
61-75
6
40%
4
15%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
5
36%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Леганес - Севилья 1:0 Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0
Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Результаты матчей
Леганес
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Леганес
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
61
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
310
84
211
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|8 - 11
|10
|18.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 4
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|7
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
Исход игры
Леганес
7.1% (4)
Ничья
3.6% (2)
Реал Мадрид
89.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
50% (21)
Нет
50% (21)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
26.8% (15)
1:2 Реал Мадрид
16.1% (9)
1:3 Реал Мадрид
12.5% (7)
0:3 Реал Мадрид
5.4% (3)
0:1 Реал Мадрид
3.6% (2)
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