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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Херенвен
0:0
Первый тайм: 23'
Валвейк
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Валвейк
1.68
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4.20
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5.06
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Все Коэффициенты
13
Ван
дер
Харт
Микки
4
Керстен
Сэм
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
45
Брауде
Оливер
8
Брауэрс
Люк
21
Ван
Эе
Эспен
20
Тренсков
Якоб
14
Levi
Smans
30
Джаханбахш
Алиреза
18
Николаеску
Йон
1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
23
Ван
дер
Венне
Рихард
24
Румерату
Годфрид
22
Tim
van
de
Loo
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Завада
Оскар
19
Маргарет
Рихонелл
Херенвен
4-2-3-1
Валвейк
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Валвейк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
1:4
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.44
1.75

Среднее время на гол

202
51

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.53

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
58

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.29
Николаеску Йон 3 0.21
Брауэрс Люк 2 0.14
Dimitris Rallis 2 0.14
Ольссон Симон 1 0.07
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.07
Кёлерт Матс 0 0
Конде Амара 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 4 0.29
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.21
Ван дер Ватер Силвестр 2 0.14
Клеонизе Денильо 1 0.07
Завада Оскар 1 0.07
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эе Эспен 4 0
Брауде Оливер 4 0
Бохневич Павел 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Керстен Сэм 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайдманн Дауда 2 1
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Валвейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
6
Херенвен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

0
4
Херенвен
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Валвейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Пропущено

3
19
3 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
3
100%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
4
17%
6
43%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Пропущено

26
33
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
6
23%
6
18%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
4
15%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фейеноорд - Херенвен 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3
Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1
Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хераклес - Валвейк 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1
НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1

Результаты матчей

Херенвен
Валвейк

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 13 5 1 7 14 - 23 16
11.
Виллем II
 Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 14 4 3 7 13 - 26 15
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 14 1 3 10 12 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Валвейк
    1.68
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    4.20
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    5.06
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