Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПЕНАЛЬТИ! - Оливер Бреуде играет рукой в штрафной! Оливер Бреуде вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Херенвен

49' Оооо... вот это был удар! Николаеску Йон должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Николаеску Йон . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Ильяс Себауи из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ильяс Себауи из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

40' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Херенвен

39' Маргарет Рихонелл не смог попасть в створ ударом издали

39' Ван дер Ватер Силвестр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Херенвен

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Тренсков Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Херенвен

27' Г О О О О Л - Levi Smans забивает с правой ноги!

27' Николаеску Йон из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Валвейк

26' Levi Smans не смог попасть в створ ударом издали

26' Бохневич Павел из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Валвейк

25' Джаханбахш Алиреза оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Маргарет Рихонелл из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Удар от ворот произведет Валвейк

22' Levi Smans оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Тренсков Якоб пробил со штрафного прямо в стенку

20' Удар от ворот произведет Херенвен

18' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

16' Эспен ван Э из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Херенвен

11' Маргарет Рихонелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

9' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

9' Джаханбахш Алиреза пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

9' Оливер Бреуде из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.

8' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эспен ван Э из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Херенвен начинает с центра поля