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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 22196 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Херенвен
1:1
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
27' Гол
Levi Smans
1:1
90' Пенальти
Ихаттарен Мохаммед
90'+7

Ход матча

27'
Levi Smans
(Тренсков Якоб)
1:0
34'
Ilias Sebaoui
Тренсков Якоб
 
46'
 
Клеонизе Денильо
Ван дер Ватер Силвестр
61'
 
Ихаттарен Мохаммед
Завада Оскар
61'
 
Укили Яссин
Tim van de Loo
67'
 
Крамер Михил
Ван дер Венне Рихард
78'
Dimitris Rallis
Николаеску Йон
 
78'
Danilo Al-Saed
Джаханбахш Алиреза
 
78'
Ван ден Бёйс Дарио
Керстен Сэм
 
78'
Халл Дензел
Нимейер Рёвен
 
83'
Mateja Milovanovic
Бохневич Павел
 
90'
1:1
Ихаттарен Мохаммед

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 468 Количество передач 506
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

13
Ван
дер
Харт
Микки
4
Керстен
Сэм
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
45
Брауде
Оливер
8
Брауэрс
Люк
21
Ван
Эе
Эспен
20
Тренсков
Якоб
14
Levi
Smans
30
Джаханбахш
Алиреза
18
Николаеску
Йон
1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
23
Ван
дер
Венне
Рихард
24
Румерату
Годфрид
22
Tim
van
de
Loo
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Завада
Оскар
19
Маргарет
Рихонелл
Херенвен
4-2-3-1
Валвейк
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Валвейк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
1:4
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.44
1.75

Среднее время на гол

202
51

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.53

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
58

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.29
Николаеску Йон 3 0.21
Брауэрс Люк 2 0.14
Dimitris Rallis 2 0.14
Ольссон Симон 1 0.07
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.07
Levi Smans 1 0.07
Кёлерт Матс 0 0
Конде Амара 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 4 0.29
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.21
Ван дер Ватер Силвестр 2 0.14
Клеонизе Денильо 1 0.07
Завада Оскар 1 0.07
Ихаттарен Мохаммед 1 (1) 0.07
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эе Эспен 4 0
Брауде Оливер 4 0
Бохневич Павел 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Керстен Сэм 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайдманн Дауда 2 1
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Валвейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Херенвен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

0
4
Херенвен
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Валвейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
57%
76-90

Пропущено

4
20
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
75%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
25%
3
15%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
4
17%
6
43%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Пропущено

27
34
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
6
22%
6
18%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
5
19%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фейеноорд - Херенвен 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3
Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1
Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хераклес - Валвейк 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1
НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1

Результаты матчей

Херенвен
Валвейк

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
10.
НАК Бреда
 Заявка 13 5 1 7 14 - 23 16
11.
Виллем II
 Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 13 1 3 9 6 - 30 6
18.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22196 болельщиков
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Херенвен: 48%, Валвейк: 52%.
  • 96'
    Nikolai Hopland ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Nikolai Hopland из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Mateja Milovanovic из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
  • 95'
    Levi Smans пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем
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    • 92'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 92'
      Mateja Milovanovic из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Г О О О О О Л - Ихаттарен Мохаммед из команды Валвейк забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Мики ван дер Харт прыгнул вправо!
    • 90'
      ПЕНАЛЬТИ! - Оливер Бреуде играет рукой в штрафной! Оливер Бреуде вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 90'
      Контроль мяча: Херенвен: 47%, Валвейк: 53%.
    • 89'
      Nikolai Hopland из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Nikolai Hopland из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Ваутерс Луук из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Dimitris Rallis из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ваутерс Луук
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Херенвен 1:1 Валвейк онлайн

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