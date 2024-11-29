Тур: 14. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 22196 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Ход матча
27'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
468 Количество передач 506
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
21
Ван
Эе
Эспен
14
Levi
Smans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Levi SmansПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
31 Luuk Vogels
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Валвейк
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
4
14
Голов в среднем за матч
0.44
1.75
Среднее время на гол
202
51
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.24
1.53
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
58
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.29
|Николаеску Йон
|3
|0.21
|Брауэрс Люк
|2
|0.14
|Dimitris Rallis
|2
|0.14
|Ольссон Симон
|1
|0.07
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.07
|Levi Smans
|1
|0.07
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.29
|Маргарет Рихонелл
|3 (1)
|0.21
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.14
|Клеонизе Денильо
|1
|0.07
|Завада Оскар
|1
|0.07
|Ихаттарен Мохаммед
|1 (1)
|0.07
|Кастильо Хуан II
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эе Эспен
|4
|0
|Брауде Оливер
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Dimitris Rallis
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайдманн Дауда
|2
|1
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Faissal Al Mazyani
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Валвейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Херенвен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
0
4
Херенвен
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Валвейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
57%
76-90
Пропущено
4
20
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
75%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
25%
3
15%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
23
14
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
4
17%
6
43%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Пропущено
27
34
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
6
22%
6
18%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
5
19%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фейеноорд - Херенвен 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3
Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1
Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хераклес - Валвейк 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1
НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1
Результаты матчей
Херенвен
Валвейк
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5