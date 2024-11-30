Первый тайм

22' Сака после передачи Эдегора нанес обводящий удар с правого края штрафной, но мяч прошел рядом с дальней штангой!

20' Продолжает "Арсенал" действовать в этой встрече с позиции силы, вся игра идет на подступах к штрафной "Вест Хэма".

18' Небольшие проблемы со здоровьем возникли у Троссара, но сумел бельгиец продолжить игру без помощи врачей.

17' Саммервилл после передачи из глубины выскочил на рандеву с Райей и отправил мяч в сетку, но гол не засчитан из-за офсайда!

16' Напомним, что во вторник "Арсенал" удачно сыграл в Лиге чемпионов, разгромив в Лиссабоне "Спортинг" со счётом 5:1. По букмекерским котировкам "канониры" - второй фаворит главного евротурнира сейчас.

15' 18 на 82 по владению мячом к этой минуте, вообще ничего не получается у "Вест Хэма" по ходу стартового отрезка.