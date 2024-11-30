Тур: 13. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Тейлор Энтони
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
22
Райя
Давид
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Майерс ЭзраЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Санс Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Николс ДжошЗащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Арсенал
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
34 матча
11.8%
17.6%
70.6%
4 победы 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.6%
14.7%
64.7%
7 побед 5 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.24
0.59
Среднее время на гол
72
153
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
2.06
2.47
Среднее время на гол
43
36
Всего голов
56
52
Голов в среднем за матч
1.65
1.53
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
Среднее время на гол
54
58
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.23
|Соучек Томаш
|3
|0.23
|Кудус Мохаммед
|2
|0.15
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.15
|Антонио Майкл
|1
|0.08
|Ингс Дэнни
|1
|0.08
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.08
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Килман Макс
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|4
|0.31
|Хаверц Кай
|4
|0.31
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.23
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.23
|Троссар Леандро
|2
|0.15
|Парти Томас
|2
|0.15
|Мерино Микель
|1
|0.08
|Калафьори Риккардо
|1
|0.08
|Нванери Итан
|1
|0.08
|Эдегор Мартин
|0
|0
|Стерлинг Рахим
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|1
|Пакета Лукас
|4
|0
|Гидо Родригес
|3
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|0
|1
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Салиба Вильям
|2
|1
|Жоржиньо II
|3
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Троссар Леандро
|1
|1
|Парти Томас
|2
|0
|Райя Давид
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
14
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Арсенал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
36%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
26%
2
15%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
21%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Арсенал 1:5 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Арсенал
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
75
111
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Арсенал
Исход игры
Вест Хэм
2.5% (3)
Ничья
5% (6)
Арсенал
92.4% (110)
Тотал 2.5
Больше
80.56% (87)
Меньше
19.44% (21)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
56.3% (67)
1:3 Арсенал
10.1% (12)
0:2 Арсенал
9.2% (11)
0:1 Арсенал
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:4 Арсенал
1.7% (2)
2:0 Вест Хэм
1.7% (2)
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