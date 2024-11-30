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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Вест Хэм
0:1
Первый тайм: 22'
Арсенал

Ход матча

10'
0:1
Габриэль дос Сантос
(Сака Букайо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 118
Вест Хэм 2.5% (3)
X 5.1% (6)
Арсенал 92.4% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
29
Уан-Биссака
Аарон
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
4
Солер
Карлос
7
Саммервилл
Крисенсио
9
Антонио
Майкл
22
Райя
Давид
12
Тимбер
Юрриен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
33
Калафьори
Риккардо
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
Вест Хэм
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

34 матча

11.8%
17.6%
70.6%
4 победы 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.6%
14.7%
64.7%
7 побед 5 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
0:6
ПЛ
0:2
КЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.24
0.59

Среднее время на гол

72
153

Всего голов

35
42

Голов в среднем за матч

2.06
2.47

Среднее время на гол

43
36

Всего голов

56
52

Голов в среднем за матч

1.65
1.53

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
29

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.23
Соучек Томаш 3 0.23
Кудус Мохаммед 2 0.15
Пакета Лукас 2 (1) 0.15
Антонио Майкл 1 0.08
Ингс Дэнни 1 0.08
Уан-Биссака Аарон 1 0.08
Саммервилл Крисенсио 1 0.08
Эмерсон Палмиери 0 0
Килман Макс 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 4 0.31
Хаверц Кай 4 0.31
Мартинелли Габриэл 3 0.23
Габриэль дос Сантос 3 0.23
Троссар Леандро 2 0.15
Парти Томас 2 0.15
Мерино Микель 1 0.08
Калафьори Риккардо 1 0.08
Нванери Итан 1 0.08
Эдегор Мартин 0 0
Стерлинг Рахим 0 0
Уайт Бен 0 0
Райс Деклан 0 0
Тимбер Юрриен 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 1
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Хулен Лопетеги 2 0
Кудус Мохаммед 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Жоржиньо II 3 0
Жезус Габриэль 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Хаверц Кай 2 0
Уайт Бен 2 0
Сака Букайо 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Мерино Микель 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
14
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Арсенал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
36%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
26%
2
15%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Арсенал 1:5 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Арсенал

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
3.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
5.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
9.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    22'
    Сака после передачи Эдегора нанес обводящий удар с правого края штрафной, но мяч прошел рядом с дальней штангой!
  • 20'
    Продолжает "Арсенал" действовать в этой встрече с позиции силы, вся игра идет на подступах к штрафной "Вест Хэма".
  • Травма, повреждение
    18'
    Небольшие проблемы со здоровьем возникли у Троссара, но сумел бельгиец продолжить игру без помощи врачей.
  • Офсайд
    17'
    Саммервилл после передачи из глубины выскочил на рандеву с Райей и отправил мяч в сетку, но гол не засчитан из-за офсайда!
  • 16'
    Напомним, что во вторник "Арсенал" удачно сыграл в Лиге чемпионов, разгромив в Лиссабоне "Спортинг" со счётом 5:1. По букмекерским котировкам "канониры" - второй фаворит главного евротурнира сейчас.
  • 15'
    18 на 82 по владению мячом к этой минуте, вообще ничего не получается у "Вест Хэма" по ходу стартового отрезка.
  • Угловой
    13'
    Угловой с левого фланга исполнил Райс, но борьба на ближней штанге осталась за хозяевами поля.
  • 12'
    В феврале этого года "Арсенал" разгромил "Вест Хэм" на его поле со счётом 6:0, но там первого гола пришлось ждать дольше.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГАБРИЭЛЬ ДОС САНТОС!
    Угловой с правого фланга исполнил Сака, Габриэль устремился на ближний угол вратарской и головой подрезал мяч в дальний угол!
  • 9'
    Продолжает "Арсенал" давление на штрафную соперника, угловой на правом фланге заработали "канониры".
  • Угловой
    7'
    Первый угловой в матче заработали гости, однако с подачей Райса на ближнюю штангу оборона "молотобойцев" справилась.
  • 6'
    Сака с правого фланга покатил мяч на правый край штрафной чуть сильнее, Эдегор не успел к игровому снаряду.
  • 5'
    "Вест Хэм" пока располагается в нижней половине таблицы, но в четырех прошлых турах команда Лопетеги обыграла "МЮ" и "Ньюкасл".
  • Угловой
    3'
    Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, однако ничего опасного у ворот "Арсенала" не возникло.
  • 2'
    Напомним, что "Арсенал" в прошлом туре дома разобрался с "Ноттингем Форест"- 3:0. До этого команда Микеля Артеты не могла выиграть на протяжении четырех встреч.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    2.5% (3)
    Ничья
    5% (6)
    Арсенал
    92.4% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.56% (87)
    Меньше
    19.44% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.41% (89)
    Нет
    17.59% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    56.3% (67)
    1:3 Арсенал
    10.1% (12)
    0:2 Арсенал
    9.2% (11)
    0:1 Арсенал
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:4 Арсенал
    1.7% (2)
    2:0 Вест Хэм
    1.7% (2)
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