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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Вест Хэм
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 37
Вест Хэм 5.4% (2)
X 2.7% (1)
Арсенал 91.9% (34)
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Вест Хэм
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Вест Хэм
Арсенал

История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

34 матча

11.8%
17.6%
70.6%
4 победы 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.6%
14.7%
64.7%
7 побед 5 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
0:6
ПЛ
0:2
КЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.24
0.59

Среднее время на гол

72
153

Всего голов

35
42

Голов в среднем за матч

2.06
2.47

Среднее время на гол

43
36

Всего голов

56
52

Голов в среднем за матч

1.65
1.53

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
29

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.25
Соучек Томаш 3 0.25
Кудус Мохаммед 2 0.17
Пакета Лукас 2 (1) 0.17
Антонио Майкл 1 0.08
Ингс Дэнни 1 0.08
Уан-Биссака Аарон 1 0.08
Саммервилл Крисенсио 1 0.08
Эмерсон Палмиери 0 0
Килман Макс 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 4 0.33
Хаверц Кай 4 0.33
Мартинелли Габриэл 3 0.25
Троссар Леандро 2 0.17
Парти Томас 2 0.17
Габриэль дос Сантос 2 0.17
Мерино Микель 1 0.08
Калафьори Риккардо 1 0.08
Нванери Итан 1 0.08
Эдегор Мартин 0 0
Стерлинг Рахим 0 0
Уайт Бен 0 0
Райс Деклан 0 0
Тимбер Юрриен 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 1
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Хулен Лопетеги 2 0
Кудус Мохаммед 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Жоржиньо II 3 0
Жезус Габриэль 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Хаверц Кай 2 0
Уайт Бен 2 0
Сака Букайо 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Мерино Микель 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
14
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Арсенал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
36%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
26%
2
15%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Арсенал 1:5 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Арсенал

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
4.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
5.
Брайтон
 Заявка 12 6 4 2 21 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
8.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
9.
Ньюкасл
 Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
10.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 12 1 1 10 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
7.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 37
    Вест Хэм 5.4% (2)
    X 2.7% (1)
    Арсенал 91.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Арсенал
    7.00
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    4.80
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    5.1% (2)
    Ничья
    2.6% (1)
    Арсенал
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.11% (31)
    Меньше
    13.89% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    64.1% (25)
    0:2 Арсенал
    7.7% (3)
    1:3 Арсенал
    7.7% (3)
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