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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Брентфорд
3:1
Второй тайм: 53'
Лестер
0'
0:1
21' Гол
Буонанотте Факундо
1:1
25' Гол
Висса Йоан
2:1
29' Гол
Шаде Кевин
3:1
45' Гол
Шаде Кевин

Ход матча

21'
0:1
Буонанотте Факундо
(Варди Джейми)
25'
Висса Йоан
(Шаде Кевин)
1:1
29'
Шаде Кевин
2:1
35'
 
Вестергор Янник
Околи Меме
42'
Янельт Витали
Йенсен Матиас
 
45'
Шаде Кевин
(Дамсгор Миккель)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 294 Количество передач 158
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 115
Брентфорд 67.8% (78)
X 15.7% (18)
Лестер 16.5% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Лестер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
23
Льюис-Поттер
Кин
19
Мбеумо
Брайан
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
24
Дамсгор
Миккель
7
Шаде
Кевин
11
Висса
Йоан
30
Хермансен
Мадс
3
Фас
Ваут
4
Коуди
Конор
5
Околи
Меме
2
Джастин
Джеймс
33
Томас
Люк
6
Ндиди
Уилфред
24
Сумаре
Бубакари
40
Буонанотте
Факундо
18
Айю
Джордан
9
Варди
Джейми
Брентфорд
4-4-2
Лестер
3-4-2-1

История личных встреч

Брентфорд
Лестер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:3
К
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.62
Висса Йоан 7 0.54
Шаде Кевин 2 0.15
Пиннок Итан 2 0.15
Дамсгор Миккель 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Карвалью Фабиу 1 0.08
Коллинз Натан 1 0.08
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонанотте Факундо 4 0.31
Варди Джейми 4 (1) 0.31
Айю Джордан 3 (1) 0.23
Джастин Джеймс 2 0.15
Мавидиди Стефи 2 0.15
Фас Ваут 1 0.08
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 1
Айер Кристоффер 3 0
Мбеумо Брайан 2 0
Томас Франк 2 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Варди Джейми 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Скипп Оливер 3 0
Стив Купер 3 0
Фас Ваут 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лестер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
8
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лестер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

0
3
Брентфорд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Лестер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
4
33%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

22
17
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
7
33%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5
Лестер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2

Результаты матчей

Брентфорд
Лестер

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
6 раз 100%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
5.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
6.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 13 6 3 4 14 - 13 21
8.
Брентфорд
 3:1 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
9.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
10.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
11.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12.
Борнмут
 3:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
14.
Вест Хэм
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 1:3 Заявка 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Вулверхэмптон
 1:3 Заявка 13 2 3 8 21 - 31 9
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
19.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 13 1 5 7 10 - 18 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 3:1 Заявка 7 6 1 0 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Борнмут
 3:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 1:3 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 0:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 1:3 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
8.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 3:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 1:3 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Лестер
 1:3 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Ипсвич
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
18.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 3:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
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    • 46'
      Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 115
    Брентфорд 67.8% (78)
    X 15.7% (18)
    Лестер 16.5% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Лестер
    4.30
    7.30
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    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 3:1 Лестер

    Исход игры
    Брентфорд
    67.8% (78)
    Ничья
    15.7% (18)
    Лестер
    16.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.74% (71)
    Меньше
    34.26% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    40% (46)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    1:0 Брентфорд
    11.3% (13)
    1:2 Лестер
    11.3% (13)
    3:1 Брентфорд
    4.3% (5)
    0:1 Лестер
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Брентфорд
    2.6% (3)
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