Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Люк Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

Люк Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Фабио Карвалью пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

Фабио Карвалью создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

54' Это был отличный перфоманс от команды Брентфорд , есть о чем петь фанатам в перерыве.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Г О О О О Л - Шаде Кевин забивает с левой ноги!

53' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Лестер

51' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Брентфорд

45' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Буонанотте Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

43' Буонанотте Факундо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

41' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Околи Меме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Лестер

31' Дамсгор Миккель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Г О О О О Л - Шаде Кевин забивает ударом с правой ноги!

29' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Висса Йоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Околи Меме получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Околи Меме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Шаде Кевин из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пиннок Итан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

21' Варди Джейми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Удар от ворот произведет Лестер

20' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Мбеумо Брайан выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.

18' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Люк Томас выиграл воздушное противоборство у Мбеумо Брайан

14' Удар от ворот произведет Лестер

14' Норгор Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Джастин Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ндиди Уилфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

6' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шаде Кевин нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

5' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

2' Хорошую попытку сделал Буонанотте Факундо . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Лестер начинает с центра поля