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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 17084 Главный судья: Оливер Майкл
Брентфорд
4:1
Конец матча
Лестер
0'
0:1
21' Гол
Буонанотте Факундо
1:1
25' Гол
Висса Йоан
2:1
29' Гол
Шаде Кевин
3:1
45' Гол
Шаде Кевин
4:1
59' Гол
Шаде Кевин
63' Желтая карточка
Льюис-Поттер Кин
82' Желтая карточка
Джастин Джеймс
90'+5

Ход матча

21'
0:1
Буонанотте Факундо
(Варди Джейми)
25'
Висса Йоан
(Шаде Кевин)
1:1
29'
Шаде Кевин
2:1
35'
 
Вестергор Янник
Околи Меме
42'
Янельт Витали
Йенсен Матиас
 
45'
Шаде Кевин
(Дамсгор Миккель)
3:1
59'
Шаде Кевин
(Коллинз Натан)
4:1
63'
Льюис-Поттер Кин
 
64'
 
Дака Патсон
Варди Джейми
64'
 
Скипп Оливер
Сумаре Бубакари
64'
 
Мавидиди Стефи
Буонанотте Факундо
70'
Карвалью Фабиу
Норгор Кристиан
 
70'
Ярмолюк Егор
Дамсгор Миккель
 
70'
Родригеш Тьяго
Шаде Кевин
 
80'
 
Рид Бобби
Айю Джордан
82'
 
Джастин Джеймс
83'
Расмуссен Мадс
Ван дер Берг Сепп
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 574 Количество передач 346
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 115
Брентфорд 67.8% (78)
X 15.7% (18)
Лестер 16.5% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
23
Льюис-Поттер
Кин
19
Мбеумо
Брайан
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
24
Дамсгор
Миккель
11
Висса
Йоан
7
Шаде
Кевин
30
Хермансен
Мадс
3
Фас
Ваут
4
Коуди
Конор
5
Околи
Меме
2
Джастин
Джеймс
33
Томас
Люк
6
Ндиди
Уилфред
24
Сумаре
Бубакари
40
Буонанотте
Факундо
18
Айю
Джордан
9
Варди
Джейми
Брентфорд
4-4-2
Лестер
3-4-2-1

История личных встреч

Брентфорд
Лестер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:3
К
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.62
Висса Йоан 7 0.54
Шаде Кевин 3 0.23
Пиннок Итан 2 0.15
Дамсгор Миккель 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Карвалью Фабиу 1 0.08
Коллинз Натан 1 0.08
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонанотте Факундо 4 0.31
Варди Джейми 4 (1) 0.31
Айю Джордан 3 (1) 0.23
Джастин Джеймс 2 0.15
Мавидиди Стефи 2 0.15
Фас Ваут 1 0.08
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 1
Айер Кристоффер 3 0
Мбеумо Брайан 2 0
Льюис-Поттер Кин 2 0
Томас Франк 2 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Коллинз Натан 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Варди Джейми 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Скипп Оливер 3 0
Стив Купер 3 0
Фас Ваут 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Джастин Джеймс 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лестер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

1
9
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лестер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

0
3
Брентфорд
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Лестер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
4
33%
6
38%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

26
18
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
4
15%
0
0%
1-15
7
27%
4
22%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
3
12%
4
22%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
13%
3
12%
1-15
6
26%
9
36%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
6
26%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5
Лестер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2

Результаты матчей

Брентфорд
Лестер

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
6 раз 100%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
5
2
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
3
10
5
8
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
5.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
9.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
14.
Вест Хэм
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Брентфорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17084 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Брентфорд: 60%, Лестер: 40%.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Коллинз Натан из команды Брентфорд поставил подножку. Пострадал Дака Патсон
  • 94'
    Фас Ваут из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Вестергор Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Брентфорд контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Брентфорд: 59%, Лестер: 41%.
    • 90'
      Люк Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Брентфорд пытается что-то создать.
    • 89'
      Лестер контролирует мяч.
    • 89'
      Флеккен Марк из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Лестер пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Брентфорд 67.8% (78)
    X 15.7% (18)
    Лестер 16.5% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Брентфорд 4:1 Лестер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 4:1 Лестер

    Исход игры
    Брентфорд
    67.8% (78)
    Ничья
    15.7% (18)
    Лестер
    16.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.74% (71)
    Меньше
    34.26% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    40% (46)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    1:0 Брентфорд
    11.3% (13)
    1:2 Лестер
    11.3% (13)
    3:1 Брентфорд
    4.3% (5)
    0:1 Лестер
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Брентфорд
    2.6% (3)
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