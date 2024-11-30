Тур: 13. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 17084 Главный судья: Оливер Майкл
0'
0:1
21' ГолБуонанотте Факундо
1:1
25' ГолВисса Йоан
2:1
29' ГолШаде Кевин
3:1
45' ГолШаде Кевин
4:1
59' ГолШаде Кевин
63' Желтая карточкаЛьюис-Поттер Кин
82' Желтая карточкаДжастин Джеймс
90'+5
Ход матча
21'
25'
1:1
29'
2:1
45'
3:1
59'
4:1
63'
80'
82'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
574 Количество передач 346
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Висса
Йоан
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
18
Айю
Джордан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Ben Dawson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Лестер
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|8 (2)
|0.62
|Висса Йоан
|7
|0.54
|Шаде Кевин
|3
|0.23
|Пиннок Итан
|2
|0.15
|Дамсгор Миккель
|1
|0.08
|Янельт Витали
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Карвалью Фабиу
|1
|0.08
|Коллинз Натан
|1
|0.08
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонанотте Факундо
|4
|0.31
|Варди Джейми
|4 (1)
|0.31
|Айю Джордан
|3 (1)
|0.23
|Джастин Джеймс
|2
|0.15
|Мавидиди Стефи
|2
|0.15
|Фас Ваут
|1
|0.08
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|1
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0
|Томас Франк
|2
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонанотте Факундо
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Варди Джейми
|3
|0
|Уинкс Гарри
|3
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Скипп Оливер
|3
|0
|Стив Купер
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Джастин Джеймс
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лестер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
1
9
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лестер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
0
3
Брентфорд
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Лестер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
4
33%
6
38%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
26
18
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
4
15%
0
0%
1-15
7
27%
4
22%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
3
12%
4
22%
76-90
Пропущено
23
25
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
13%
3
12%
1-15
6
26%
9
36%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
6
26%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2 Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5
Лестер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2
Результаты матчей
Брентфорд
Лестер
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
6 раз 100%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
310
58
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 4:1 Лестер
Исход игры
Брентфорд
67.8% (78)
Ничья
15.7% (18)
Лестер
16.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
65.74% (71)
Меньше
34.26% (37)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
40% (46)
1:1 Ничья
13% (15)
1:0 Брентфорд
11.3% (13)
1:2 Лестер
11.3% (13)
3:1 Брентфорд
4.3% (5)
0:1 Лестер
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:2 Брентфорд
2.6% (3)
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