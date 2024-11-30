Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Ньюкасл

48' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Назначен штрафной. Пострадал Валентино Ливраменто, его свалил Лерма Хефферсон

45' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Жоэлинтон из команды Ньюкасл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

43' Гордон Энтони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Ньюкасл

39' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Муньос Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Ньюкасл

36' Оооо... вот это был удар! Муньос Даниэль должен был забить с этой позиции.

36' Муньос Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Сарр Исмаила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Гордон Энтони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Холл Льюис из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Удар от ворот произведет Ньюкасл

29' Чалоба Трево решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Тонали Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Исак Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сарр Исмаила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Матч возобновлен

14' Исак Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Ньюкасл

8' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Уиллок Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Тонали Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Холл Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лерма Хефферсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.