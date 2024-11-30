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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Кристал Пэлас
0:1
Второй тайм: 58'
Ньюкасл
0'
0:1
53' Гол в свои ворота
Гехи Марк
53' Желтая карточка
Гордон Энтони

Ход матча

22'
 
Барнс Харви
Исак Александр
53'
0:1
Гехи Марк
53'
 
Гордон Энтони

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 111
Кристал Пэлас 9% (10)
X 24.3% (27)
Ньюкасл 66.7% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Ньюкасл
3.45
3.60
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2.41
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
8
Лерма
Хефферсон
7
Сарр
Исмаила
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
8
Тонали
Сандро
28
Уиллок
Джо
10
Гордон
Энтони
14
Исак
Александр
7
Жоэлинтон
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ньюкасл

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.5

Среднее время на гол

83
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.23
Гехи Марк 2 0.15
Сарр Исмаила 1 0.08
Эзе Эберечи 1 0.08
Чалоба Трево 1 0.08
Девенни Джастин 1 0.08
Лакруа Максанс 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.31
Барнс Харви 4 0.31
Гордон Энтони 2 (1) 0.15
Жоэлинтон 2 0.15
Шёр Фабиан 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Тонали Сандро 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 5 0
Муньос Даниэль 4 0
Камада Даити 2 1
Лерма Хефферсон 3 0
Лакруа Максанс 3 0
Айю Джордан 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Холл Льюис 3 0
Тонали Сандро 3 0
Келли Ллойд 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Поуп Ник 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
6
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
4
33%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0
Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Ньюкасл

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
5.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
6.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 13 6 3 4 14 - 13 21
8.
Брентфорд
 3:1 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
9.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
10.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
11.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12.
Борнмут
 3:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
14.
Вест Хэм
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 1:3 Заявка 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Вулверхэмптон
 1:3 Заявка 13 2 3 8 21 - 31 9
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
19.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 13 1 5 7 10 - 18 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 3:1 Заявка 7 6 1 0 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Борнмут
 3:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 1:3 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 0:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 1:3 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
8.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 3:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 1:3 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Лестер
 1:3 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Ипсвич
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
18.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 3:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
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    Прогнозы 111
    Кристал Пэлас 9% (10)
    X 24.3% (27)
    Ньюкасл 66.7% (74)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Ньюкасл
    3.45
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    2.41
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Ньюкасл

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    9% (10)
    Ничья
    24.3% (27)
    Ньюкасл
    66.7% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    36.9% (41)
    1:1 Ничья
    21.6% (24)
    0:1 Ньюкасл
    20.7% (23)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.5% (5)
    1:3 Ньюкасл
    3.6% (4)
    0:2 Ньюкасл
    2.7% (3)
    2:3 Ньюкасл
    1.8% (2)
    2:0 Кристал Пэлас
    1.8% (2)
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