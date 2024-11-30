Тур: 13. Стадион: Селхерст Парк. Зрители: 25101 Главный судья: Инглэнд Даррен
1:1
Конец матча
0'
0:1
53' Гол в свои воротаГехи Марк
53' Желтая карточкаГордон Энтони
59' Желтая карточкаЛерма Хефферсон
64' Желтая карточкаУиллок Джо
87' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
88' Желтая карточкаГехи Марк
89' Желтая карточкаУилсон Каллум
1:1
90' ГолМуньос Даниэль
90' Желтая карточкаOliver Glasner
90'+7
Ход матча
53'
0:1
53'
59'
64'
77'
87'
88'
89'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
8 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
398 Количество передач 412
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Чалоба
Трево
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Ньюкасл
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.5
Среднее время на гол
83
180
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.23
|Гехи Марк
|2
|0.15
|Сарр Исмаила
|1
|0.08
|Эзе Эберечи
|1
|0.08
|Муньос Даниэль
|1
|0.08
|Чалоба Трево
|1
|0.08
|Девенни Джастин
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|4
|0.31
|Барнс Харви
|4
|0.31
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.15
|Жоэлинтон
|2
|0.15
|Шёр Фабиан
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Холл Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Лерма Хефферсон
|4
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Камада Даити
|2
|1
|Лакруа Максанс
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|1
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Холл Льюис
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Уиллок Джо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
6
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0
Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Кристал Пэлас
9% (10)
Ничья
24.3% (27)
Ньюкасл
66.7% (74)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
36.9% (41)
1:1 Ничья
21.6% (24)
0:1 Ньюкасл
20.7% (23)
2:1 Кристал Пэлас
4.5% (5)
1:3 Ньюкасл
3.6% (4)
0:2 Ньюкасл
2.7% (3)
2:3 Ньюкасл
1.8% (2)
2:0 Кристал Пэлас
1.8% (2)
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