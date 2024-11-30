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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 25101 Главный судья: Инглэнд Даррен
Кристал Пэлас
1:1
Конец матча
Ньюкасл
0'
0:1
53' Гол в свои ворота
Гехи Марк
53' Желтая карточка
Гордон Энтони
59' Желтая карточка
Лерма Хефферсон
64' Желтая карточка
Уиллок Джо
87' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
88' Желтая карточка
Гехи Марк
89' Желтая карточка
Уилсон Каллум
1:1
90' Гол
Муньос Даниэль
90' Желтая карточка
Oliver Glasner
90'+7

Ход матча

22'
 
Барнс Харви
Исак Александр
53'
0:1
Гехи Марк
53'
 
Гордон Энтони
59'
Лерма Хефферсон
 
64'
 
Уиллок Джо
65'
Девенни Джастин
Эзе Эберечи
 
75'
 
Уилсон Каллум
Гордон Энтони
75'
 
Лонгстафф Шон
Уиллок Джо
77'
Нкетиа Эдди
Хьюз Уилл
 
84'
Шлупп Джеффри
Чалоба Трево
 
87'
Митчелл Тайрик
 
88'
Гехи Марк
 
89'
 
Уилсон Каллум
90'
Муньос Даниэль
(Гехи Марк)
1:1
90'
Oliver Glasner
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 398 Количество передач 412
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 111
Кристал Пэлас 9% (10)
X 24.3% (27)
Ньюкасл 66.7% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
8
Лерма
Хефферсон
7
Сарр
Исмаила
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
8
Тонали
Сандро
28
Уиллок
Джо
10
Гордон
Энтони
14
Исак
Александр
7
Жоэлинтон
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ньюкасл

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.5

Среднее время на гол

83
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.23
Гехи Марк 2 0.15
Сарр Исмаила 1 0.08
Эзе Эберечи 1 0.08
Муньос Даниэль 1 0.08
Чалоба Трево 1 0.08
Девенни Джастин 1 0.08
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.31
Барнс Харви 4 0.31
Гордон Энтони 2 (1) 0.15
Жоэлинтон 2 0.15
Шёр Фабиан 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Тонали Сандро 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 5 0
Лерма Хефферсон 4 0
Муньос Даниэль 4 0
Камада Даити 2 1
Лакруа Максанс 3 0
Айю Джордан 2 0
Гехи Марк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Oliver Glasner 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Ричардс Крис 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Холл Льюис 3 0
Тонали Сандро 3 0
Келли Ллойд 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Уиллок Джо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Поуп Ник 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Гордон Энтони 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
6
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0
Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Ньюкасл

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
3.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
5.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
9.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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    Прогнозы 111
    Кристал Пэлас 9% (10)
    X 24.3% (27)
    Ньюкасл 66.7% (74)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    9% (10)
    Ничья
    24.3% (27)
    Ньюкасл
    66.7% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    36.9% (41)
    1:1 Ничья
    21.6% (24)
    0:1 Ньюкасл
    20.7% (23)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.5% (5)
    1:3 Ньюкасл
    3.6% (4)
    0:2 Ньюкасл
    2.7% (3)
    2:3 Ньюкасл
    1.8% (2)
    2:0 Кристал Пэлас
    1.8% (2)
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