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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Ноттингем Форест
 
Позже
Ипсвич
Прогнозы 108
Ноттингем Форест 87% (94)
X 9.3% (10)
Ипсвич 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
7
Уильямс
Неко
8
Андерсон
Эллиот
22
Йейтс
Райан
20
Силва
Жота
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
12
Каюсте
Йенс
10
Чаплин
Конор
20
Хатчинсон
Омари
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Ипсвич

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
4:2
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.45
0.64

Среднее время на гол

61
141

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.64
0.95

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 (1) 0.67
Хадсон-Одои Каллум 2 0.17
Мурильо Джейсон 1 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Йейтс Райан 1 0.08
Гиббс-Уайт Морган 1 0.08
Соса Рамон 1 0.08
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Морено Алекс 0 0
Миленкович Никола 0 0
Силва Жота 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 6 0.5
Шмодикс Сэмми 3 0.25
Дэвис Лейф 1 0.08
Морси Сэм 1 0.08
Хирст Джордж 1 0.08
Хатчинсон Омари 1 0.08
Бёрнс Уэс 0 0
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йейтс Райан 4 0
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Домингес Николас 3 0
Андерсон Эллиот 3 0
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Морено Алекс 2 0
Эйна Ола 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Миленкович Никола 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Делап Лиам 3 0
Кларк Гарри 1 1
Туанзебе Аксел 2 0
Тейлор Джек 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Чаплин Конор 1 0
Хирст Джордж 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Джонсон Бен 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гривз Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
7
Ноттингем Форест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ипсвич
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
5
Ноттингем Форест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Ипсвич
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
4
29%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
15%
6
27%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
5
23%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2
Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3
Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Ипсвич

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
5.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
8.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
9.
Ньюкасл
 Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
10.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Ипсвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 12 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 108
    Ноттингем Форест 87% (94)
    X 9.3% (10)
    Ипсвич 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Ипсвич
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ипсвич

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    87.5% (98)
    Ничья
    8.9% (10)
    Ипсвич
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (57)
    Меньше
    47.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (65)
    Нет
    39.81% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Ноттингем Форест
    42% (47)
    1:0 Ноттингем Форест
    25.9% (29)
    2:0 Ноттингем Форест
    11.6% (13)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 Ноттингем Форест
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Ипсвич
    1.8% (2)
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