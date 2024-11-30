Тур: 13. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Харрингтон Тони
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
20
Силва
Жота
11
Вуд
Крис
26
О'Ши
Дара
12
Каюсте
Йенс
10
Чаплин
Конор
19
Делап
Лиам
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
20 Силва ЖотаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Ипсвич
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Среднее время на гол
61
141
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.64
0.95
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8 (1)
|0.67
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.17
|Мурильо Джейсон
|1
|0.08
|Эйна Ола
|1
|0.08
|Йейтс Райан
|1
|0.08
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.08
|Соса Рамон
|1
|0.08
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|6
|0.5
|Шмодикс Сэмми
|3
|0.25
|Дэвис Лейф
|1
|0.08
|Морси Сэм
|1
|0.08
|Хирст Джордж
|1
|0.08
|Хатчинсон Омари
|1
|0.08
|Бёрнс Уэс
|0
|0
|Чаплин Конор
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йейтс Райан
|4
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Делап Лиам
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Чаплин Конор
|1
|0
|Хирст Джордж
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
7
Ноттингем Форест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ипсвич
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
5
Ноттингем Форест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Ипсвич
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
4
29%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
15%
6
27%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
5
23%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2
Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3
Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Ипсвич
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
39
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ипсвич
Исход игры
Ноттингем Форест
87.5% (98)
Ничья
8.9% (10)
Ипсвич
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (57)
Меньше
47.22% (51)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
42% (47)
1:0 Ноттингем Форест
25.9% (29)
2:0 Ноттингем Форест
11.6% (13)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Ноттингем Форест
4.5% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Ипсвич
1.8% (2)
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