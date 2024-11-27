Тур: 13. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Харрингтон Тони
Позже
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
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Главный тренер: Маккенна Киран
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История личных встреч
Ноттингем Форест
Ипсвич
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Среднее время на гол
61
141
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.64
0.95
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8 (1)
|0.67
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.17
|Мурильо Джейсон
|1
|0.08
|Эйна Ола
|1
|0.08
|Йейтс Райан
|1
|0.08
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.08
|Соса Рамон
|1
|0.08
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|6
|0.5
|Шмодикс Сэмми
|3
|0.25
|Дэвис Лейф
|1
|0.08
|Морси Сэм
|1
|0.08
|Хирст Джордж
|1
|0.08
|Хатчинсон Омари
|1
|0.08
|Бёрнс Уэс
|0
|0
|Чаплин Конор
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йейтс Райан
|4
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Делап Лиам
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Чаплин Конор
|1
|0
|Хирст Джордж
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
7
Ноттингем Форест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ипсвич
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
5
Ноттингем Форест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Ипсвич
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
4
29%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
15%
6
27%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
5
23%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2
Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3
Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Ипсвич
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
39
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ипсвич
Исход игры
Ноттингем Форест
87.5% (35)
Ничья
5% (2)
Ипсвич
7.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
42.5% (17)
1:0 Ноттингем Форест
25% (10)
2:0 Ноттингем Форест
12.5% (5)
3:1 Ноттингем Форест
5% (2)
1:2 Ипсвич
5% (2)
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