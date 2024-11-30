Тур: 13. Стадион: Молинью. Главный судья: Питер Банкс
1:3
Второй тайм: 50'
0'
2' Желтая карточкаСемеду Нелсон
0:1
3' ПенальтиКлюйверт Джастин
1:1
5' ГолЛарсен Йорген
1:2
8' ГолКеркез Милош
1:3
18' ПенальтиКлюйверт Джастин
45' Желтая карточкаЗабарный Илья
Ход матча
3'
0:1
5'
8'
1:2
18'
1:3
45'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
267 Количество передач 182
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
24
Гомеш
Тоти
7
Андре
10
Кунья
Матеус
15
Смит
Адам
12
Адамс
Тайлер
10
Кристи
Райан
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доусон КрэйгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Борнмут
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
100
90
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|7
|0.54
|Ларсен Йорген
|5
|0.38
|Аит-Нури Раян
|3
|0.23
|Гомес Жоао
|2
|0.15
|Лемина Марио
|1
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.08
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.08
|Сарабия Пабло
|1
|0.08
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Дойл Томми
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клюйверт Джастин
|4 (3)
|0.31
|Семеньо Антуан
|4
|0.31
|Эванилсон
|4
|0.31
|Кук Льюис
|1
|0.08
|Тавернер Маркус
|1
|0.08
|Керкез Милош
|1
|0.08
|Синистерра Луис
|1
|0.08
|Уттара Данго
|1
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.08
|Кристи Райан
|1
|0.08
|Унал Энес
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|5
|0
|Гомес Жоао
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|5
|0
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Кук Льюис
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Смит Адам
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
4
Вулверхэмптон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
7
8
Вулверхэмптон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Борнмут
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
45%
2
22%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
1
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
7
44%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
5
29%
29%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
3
11%
6
35%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
8
29%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Брайтон 1:2 Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1
Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Борнмут
Точный счет
1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
66
57
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|6.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 13
|21
|8.
|3:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|12.
|3:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|1:3 Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|1:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 31
|9
|18.
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|19.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 18
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|3:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|1:3 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|1:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|3:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|1:3 Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|1:3 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|3:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:3 Борнмут
Исход игры
Вулверхэмптон
49.5% (55)
Ничья
36% (40)
Борнмут
14.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
79.63% (86)
Нет
20.37% (22)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
31.5% (35)
1:1 Ничья
30.6% (34)
1:0 Вулверхэмптон
13.5% (15)
1:2 Борнмут
8.1% (9)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:0 Вулверхэмптон
3.6% (4)
1:3 Борнмут
2.7% (3)
0:1 Борнмут
2.7% (3)
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