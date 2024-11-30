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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Вулверхэмптон
2:4
Конец матча
Борнмут
0'
2' Желтая карточка
Семеду Нелсон
0:1
3' Пенальти
Клюйверт Джастин
1:1
5' Гол
Ларсен Йорген
1:2
8' Гол
Керкез Милош
1:3
18' Пенальти
Клюйверт Джастин
45' Желтая карточка
Забарный Илья
53' Желтая карточка
Доусон Крэйг
2:3
69' Гол
Ларсен Йорген
73' Желтая карточка
Са Жозе
2:4
74' Пенальти
Клюйверт Джастин
76' Желтая карточка
Лемина Марио
90' Желтая карточка
Ларсен Йорген
90'+9

Ход матча

2'
Семеду Нелсон
 
3'
0:1
Клюйверт Джастин
5'
Ларсен Йорген
(Беллегард Жан-Рикнер)
1:1
8'
1:2
Керкез Милош
(Тавернер Маркус)
18'
1:3
Клюйверт Джастин
45'
 
Забарный Илья
46'
Доусон Крэйг
Гомес Родриго
 
53'
Доусон Крэйг
 
64'
Гуэдеш Гонсалу
Беллегард Жан-Рикнер
 
64'
Боргес Карлос
Гомеш Тоти
 
64'
 
Уттара Данго
Брукс Дэвид
69'
Ларсен Йорген
(Гуэдеш Гонсалу)
2:3
73'
Са Жозе
 
74'
2:4
Клюйверт Джастин
76'
Лемина Марио
 
77'
 
Биллинг Филип
Клюйверт Джастин
77'
 
Унал Энес
Эванилсон
82'
 
Хёйсен Дин
Сенеси Маркос
82'
Хи-Чан Хван
Андре
 
90'
Ларсен Йорген
 

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 499 Количество передач 334
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 111
Вулверхэмптон 49.5% (55)
X 36% (40)
Борнмут 14.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
7
Андре
8
Гомес
Жоао
27
Беллегард
Жан-Рикнер
10
Кунья
Матеус
19
Гомес
Родриго
II
9
Ларсен
Йорген
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
12
Адамс
Тайлер
10
Кристи
Райан
7
Брукс
Дэвид
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Борнмут

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

100
90

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 7 0.54
Ларсен Йорген 6 0.46
Аит-Нури Раян 3 0.23
Гомес Жоао 2 0.15
Лемина Марио 1 0.08
Гуэдеш Гонсалу 1 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.08
Сарабия Пабло 1 0.08
Семеду Нелсон 0 0
Дойл Томми 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 5 (4) 0.38
Семеньо Антуан 4 0.31
Эванилсон 4 0.31
Кук Льюис 1 0.08
Тавернер Маркус 1 0.08
Керкез Милош 1 0.08
Синистерра Луис 1 0.08
Уттара Данго 1 0.08
Брукс Дэвид 1 0.08
Кристи Райан 1 0.08
Унал Энес 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 5 0
Гомес Жоао 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Лемина Марио 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Са Жозе 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Кунья Матеус 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 5 0
Семеньо Антуан 5 0
Кук Льюис 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Смит Адам 3 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Забарный Илья 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хёйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
4
Вулверхэмптон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

7
8
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
27%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
5
38%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
45%
2
22%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
1
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
5
23%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
23%
7
35%
76-90

Пропущено

32
19
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
16%
2
11%
1-15
5
16%
5
26%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
3
9%
6
32%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
8
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Брайтон 1:2 Брентфорд - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1
Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Борнмут

Точный счет

1:2
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
3.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
5.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
9.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
8.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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    Прогнозы 111
    Вулверхэмптон 49.5% (55)
    X 36% (40)
    Борнмут 14.4% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:4 Борнмут

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    49.5% (55)
    Ничья
    36% (40)
    Борнмут
    14.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    31.5% (35)
    1:1 Ничья
    30.6% (34)
    1:0 Вулверхэмптон
    13.5% (15)
    1:2 Борнмут
    8.1% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:0 Вулверхэмптон
    3.6% (4)
    1:3 Борнмут
    2.7% (3)
    0:1 Борнмут
    2.7% (3)
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