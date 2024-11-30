Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

39' Леманс Клинт пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

38' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда НАК Бреда , будет отменен из-за фола.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НАК Бреда

35' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Люкассен Бойд . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Хорошую попытку сделал Налич Ади . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Оооо... вот это был удар! Гарбетт Мэттью должен был забить с этой позиции.

24' Гарбетт Мэттью оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Загаритис Василиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Йоей Якобс наказан за толчок Фернандеш Сана

19' Команда НАК Бреда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Сейер Лео забивает с правой ноги!

18' Леманс Клинт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Загаритис Василиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

15' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Омарссон Элиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Люкассен Бойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Фернандеш Сана получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Фернандеш Сана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Налич Ади не смог попасть в створ ударом издали

4' Леманс Клинт не смог попасть в створ ударом издали

4' Хорошую попытку сделал Сейер Лео . Удар в створ, но вратарь начеку

3' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кадиле Джуниор бьет ударом через себя, но Daniel Bielica блокирует удар!

2' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Загаритис Василиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.