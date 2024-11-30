  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
НАК Бреда
1:0
Перерыв
Алмере Сити
0'
1:0
18' Гол
Сейер Лео
36' Undefined phrase: football_event_
Омарссон Элиас

Ход матча

18'
Сейер Лео
(Леманс Клинт)
1:0
36'
Омарссон Элиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НАК Бреда
Ничья
Алмере Сити
3.55
Реклама, zenit.win
3.60
Реклама, fon.bet
5.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
99
Белица
Даниэль
2
Люкассен
Бойд
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
7
Гарбетт
Мэттью
8
Леманс
Клинт
10
Омарссон
Элиас
19
Фернандеш
Сана
77
Сейер
Лео
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
16
Налич
Ади
8
Тахири
Анас
27
Делорье-Шобе
Логан
9
Робине
Тома
11
Кадиле
Джуниор
НАК Бреда
4-3-3
Алмере Сити
4-3-3

История личных встреч

НАК Бреда
Алмере Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ТМК
3:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.71

Среднее время на гол

135
126

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

68
97

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейер Лео 3 (1) 0.21
Яношек Доминик 2 (1) 0.14
Омарссон Элиас 2 0.14
Леманс Клинт 2 0.14
Граймль Лео 2 0.14
Берг Ян 1 0.07
Костож Кацпер 1 0.07
Люкассен Бойд 1 0.07
Гарбетт Мэттью 1 0.07
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0
Балар Максимильен 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 2 0.14
Робине Тома 1 0.07
Гийом Батист 1 0.07
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 6 0
Граймль Лео 5 0
Кемпер Бой 4 0
Люкассен Бойд 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 2 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Налич Ади 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Алмере Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
НАК Бреда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

4
1
НАК Бреда
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Алмере Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
10%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
6
32%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
31%
6
32%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
7%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
2
33%
76-90

Пропущено

22
30
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
8
27%
1-15
2
9%
1
3%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
7
32%
8
27%
61-75
6
27%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Виллем II - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - ПСВ 0:3 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Барендрехт - НАК Бреда 2:1
НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0
Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0

Результаты матчей

НАК Бреда
Алмере Сити

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
5
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
8
4
9
1.5
1
12
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 1:0 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
15.
Гронинген
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 1:0 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 1:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: НАК Бреда: 54%, Алмере Сити: 46%.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    НАК Бреда пытается что-то создать.
  • 46'
    Граймль Лео ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    НАК Бреда
    Ничья
    Алмере Сити
    3.55
    Реклама, zenit.win
    3.60
    Реклама, fon.bet
    5.00
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч НАК Бреда 1:0 Алмере Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    НАК Бреда
    Алмере Сити
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный