Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Белица Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

87' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Йоей Якобс успешно блокирует удар.

86' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Хансен Корнелиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Сейер Лео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Йоей Якобс успешно блокирует удар.

80' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Лоуренс Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Лоуренс Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Провиденс Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Берг Ян и попал в каркас ворот!

69' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

65' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Матч возобновлен

64' Матч остановлен

63' Люкассен Бойд получил желтую карточку от судьи

62' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

59' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Берг Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Сейер Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Делорье-Шобе Логан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

51' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Кемпер Бой получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Кемпер Бой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

47' Хорошую попытку сделал Кемпер Бой . Удар в створ, но вратарь начеку

47' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

46' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля