Тур: 14. Стадион: Рат Верлег. Зрители: 18235 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
1:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолСейер Лео
36' Undefined phrase: football_event_Омарссон Элиас
54' Желтая карточкаВан Де Камп Йокем Ритмистер
63' Желтая карточкаЛюкассен Бойд
90'+10
Ход матча
18'
1:0
36'
63'
79'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
379 Количество передач 421
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
77
Сейер
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сейер ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Паула РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
-
28 Ресевёр ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НАК Бреда
Алмере Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.71
Среднее время на гол
135
126
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
68
97
Бомбардиры внутри турнира
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейер Лео
|3 (1)
|0.21
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.14
|Омарссон Элиас
|2
|0.14
|Леманс Клинт
|2
|0.14
|Граймль Лео
|2
|0.14
|Берг Ян
|1
|0.07
|Костож Кацпер
|1
|0.07
|Люкассен Бойд
|1
|0.07
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.07
|Паула Рауль
|0
|0
|Кемпер Бой
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|2
|0.14
|Робине Тома
|1
|0.07
|Гийом Батист
|1
|0.07
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Карточки
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|6
|0
|Граймль Лео
|5
|0
|Кемпер Бой
|4
|0
|Люкассен Бойд
|3
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|2
|1
|Хайе Том
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Результаты матчей
НАК Бреда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Алмере Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
НАК Бреда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
4
1
НАК Бреда
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Алмере Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
6
32%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
31%
6
32%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
1
6%
3
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
Пропущено
22
31
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
5%
8
26%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
7
32%
8
26%
61-75
6
27%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
НАК Бреда
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Виллем II - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - ПСВ 0:3 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Барендрехт - НАК Бреда 2:1
НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0
Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0
Результаты матчей
НАК Бреда
Алмере Сити
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
НАК Бреда
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
410
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 24
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5