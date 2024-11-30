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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 18235 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
НАК Бреда
1:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
18' Гол
Сейер Лео
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Омарссон Элиас
54' Желтая карточка
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
63' Желтая карточка
Люкассен Бойд
90'+10

Ход матча

18'
Сейер Лео
(Леманс Клинт)
1:0
36'
Омарссон Элиас
 
54'
 
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
56'
 
Хансен Корнелиус
Делорье-Шобе Логан
58'
Lars Mol
Гарбетт Мэттью
 
63'
Люкассен Бойд
 
72'
 
Провиденс Рубен
Налич Ади
78'
 
Маменги Кристофер
Лоуренс Джеймс
78'
 
Маттуар Фез
Кадиле Джуниор
79'
 
Хайе Том
Тахири Анас
79'
Олдруп-Йенсен Фредрик
Фернандеш Сана
 
79'
Паула Рауль
Леманс Клинт
 
79'
Ройо Манел
Кемпер Бой
 
90'
Конголо Теренс
Сейер Лео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 379 Количество передач 421
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

99
Белица
Даниэль
2
Люкассен
Бойд
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
7
Гарбетт
Мэттью
16
Балар
Максимильен
8
Леманс
Клинт
10
Омарссон
Элиас
19
Фернандеш
Сана
77
Сейер
Лео
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
16
Налич
Ади
8
Тахири
Анас
27
Делорье-Шобе
Логан
9
Робине
Тома
11
Кадиле
Джуниор
НАК Бреда
4-3-3
Алмере Сити
4-3-3

История личных встреч

НАК Бреда
Алмере Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ТМК
3:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.71

Среднее время на гол

135
126

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

68
97

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейер Лео 3 (1) 0.21
Яношек Доминик 2 (1) 0.14
Омарссон Элиас 2 0.14
Леманс Клинт 2 0.14
Граймль Лео 2 0.14
Берг Ян 1 0.07
Костож Кацпер 1 0.07
Люкассен Бойд 1 0.07
Гарбетт Мэттью 1 0.07
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0
Балар Максимильен 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 2 0.14
Робине Тома 1 0.07
Гийом Батист 1 0.07
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 6 0
Граймль Лео 5 0
Кемпер Бой 4 0
Люкассен Бойд 3 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 2 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Налич Ади 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Алмере Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
НАК Бреда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

4
1
НАК Бреда
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Алмере Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
6
32%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
31%
6
32%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
1
6%
3
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Пропущено

22
31
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
5%
8
26%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
7
32%
8
26%
61-75
6
27%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Виллем II - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - ПСВ 0:3 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Барендрехт - НАК Бреда 2:1
НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0
Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0

Результаты матчей

НАК Бреда
Алмере Сити

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
9
4
10
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 14 17
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
Гронинген
 0:0 Заявка 14 3 4 7 12 - 24 13
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Гронинген
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
13.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 97'
      Ох, нехорошо это выглядит. Lars Mol получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 97'
      Lars Mol на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 96'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 96'
      Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Провиденс Рубен из команды Алмере Сити толкнул локтем оппонента. Это Граймль Лео заработал фол
    • 95'
      Маменги Кристофер возвращается на поле.
    • 95'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 48%, Алмере Сити: 52%.
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Ох, нехорошо это выглядит. Маменги Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 93'
      Маменги Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч НАК Бреда 1:0 Алмере Сити онлайн

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