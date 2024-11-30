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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Ивердон
0:0
Перерыв
Люцерн
0'
21' Желтая карточка
William Le Pogam
36' Желтая карточка
Бернардони Поль

Ход матча

21'
William Le Pogam
 
36'
Бернардони Поль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Люцерн
4.00
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3.90
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1.95
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
24
Jason
Gnakpa
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
21
Комано
Уго
7
Родригес
Мауро
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
46
Bung
Meng
Freimann
14
Цыганик
Андрей
7
Спадануда
Кевин
8
Станкович
Александар
29
Levin
Winkler
11
Ррудхани
Донат
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
Ивердон
3-1-4-2
Люцерн
4-4-2

История личных встреч

Ивердон
Люцерн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:3
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.31
Комано Уго 3 0.19
Оморуйи Кевин 2 0.13
Родригес Мауро 1 0.06
Аке Марли 1 (1) 0.06
Сотье Антони 1 0.06
William Le Pogam 1 0.06
Нтело Митчи 1 0.06
Гонзалез Франко 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 7 0.44
Lars Villiger 4 0.25
Luca Jaquez 3 0.19
Ррудхани Донат 2 (1) 0.13
Дорн Пиус 2 0.13
Спадануда Кевин 2 0.13
Levin Winkler 2 0.13
Цыганик Андрей 1 0.06
Станкович Александар 1 0.06
Sinan Karweina 1 0.06
Белоко Стефан 1 0.06
Кадак Якуб 0 0
Грбич Адриан 0 0
Severin Ottiger 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Сотье Антони 3 1
Тижани Мохамед 3 1
Jason Gnakpa 2 1
William Le Pogam 3 0
Каменович Димитрие 3 0
Маркеш Криштиан 3 0
Бернардони Поль 2 0
Родригес Мауро 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 5 0
Цыганик Андрей 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Severin Ottiger 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Ррудхани Донат 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Овусу Тайрон 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0

Результаты матчей

Ивердон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Люцерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
9
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
10
Ивердон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Люцерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
5
33%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
5
42%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
5
42%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
27%
4
44%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 0
3
18%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
18%
2
7%
31-45
2
12%
6
22%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
6
35%
10
37%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
22%
6
26%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
8
35%
5
22%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
2
9%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Ивердон - Базель 1:4 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3
Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2
Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0

Результаты матчей

Ивердон
Люцерн

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
9
6
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 1:0 16 10 1 5 39 - 16 31
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 15 7 5 3 23 - 19 26
4.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
5.
Люцерн
 0:0 16 6 6 4 27 - 23 24
6.
Лозанна
 0:1 16 7 2 7 23 - 21 23
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 0:0 16 4 5 7 15 - 25 17
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Базель
 1:0 8 6 0 2 15 - 6 18
3.
Лозанна
 0:1 8 6 0 2 17 - 9 18
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 0:0 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 0:0 8 3 2 3 8 - 12 11
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 1:0 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
4.
Люцерн
 0:0 8 2 4 2 14 - 15 10
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Ивердон
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
8.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
9.
Лозанна
 0:1 8 1 2 5 6 - 12 5
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Бернардони Поль получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Уильям Ле Погам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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