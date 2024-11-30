Тур: 16. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
21' Желтая карточкаWilliam Le Pogam
36' Желтая карточкаБернардони Поль
49' Желтая карточкаАке Марли
0:1
55' ПенальтиРрудхани Донат
58' Желтая карточкаЦыганик Андрей
85' Желтая карточкаСеспедес Борис
90'+5
Ход матча
21'
36'
49'
55'
0:1
58'
85'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Количество передач 66
-
28 Владение мячом, % 72
24
Jason
Gnakpa
21
Комано
Уго
20
Дорн
Пиус
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jason GnakpaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Ивердон
Люцерн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.31
|Комано Уго
|3
|0.19
|Оморуйи Кевин
|2
|0.13
|Родригес Мауро
|1
|0.06
|Аке Марли
|1 (1)
|0.06
|Сотье Антони
|1
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.06
|Нтело Митчи
|1
|0.06
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Силла Фоде
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клиджэ Тибо
|7
|0.44
|Lars Villiger
|4
|0.25
|Ррудхани Донат
|3 (2)
|0.19
|Luca Jaquez
|3
|0.19
|Дорн Пиус
|2
|0.13
|Спадануда Кевин
|2
|0.13
|Levin Winkler
|2
|0.13
|Цыганик Андрей
|1
|0.06
|Станкович Александар
|1
|0.06
|Sinan Karweina
|1
|0.06
|Белоко Стефан
|1
|0.06
|Кадак Якуб
|0
|0
|Грбич Адриан
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|7
|0
|Сотье Антони
|3
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Jason Gnakpa
|2
|1
|William Le Pogam
|3
|0
|Каменович Димитрие
|3
|0
|Маркеш Криштиан
|3
|0
|Бернардони Поль
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Силла Фоде
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Ррудхани Донат
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Овусу Тайрон
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Люцерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
9
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
10
Ивердон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Люцерн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
6
46%
4
29%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
5
42%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
27%
4
44%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
17
28
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 0
3
18%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
18%
2
7%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
6
35%
10
36%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
21%
6
26%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
9
38%
5
22%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
2
8%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Ивердон - Базель 1:4 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3
Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2
Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0
Результаты матчей
Ивердон
Люцерн
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
511
97
115
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5