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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Ивердон
0:1
Конец матча
Люцерн
0'
21' Желтая карточка
William Le Pogam
36' Желтая карточка
Бернардони Поль
49' Желтая карточка
Аке Марли
0:1
55' Пенальти
Ррудхани Донат
58' Желтая карточка
Цыганик Андрей
85' Желтая карточка
Сеспедес Борис
90'+5

Ход матча

21'
William Le Pogam
 
36'
Бернардони Поль
 
49'
Аке Марли
 
55'
0:1
Ррудхани Донат
58'
 
Цыганик Андрей
61'
Ташар Варол
Jason Gnakpa
 
61'
Moussa Baradji
Ленговски Матеуш
 
71'
Нтело Митчи
William Le Pogam
 
77'
 
Грбич Адриан
Lars Villiger
77'
 
Mattia Walker
Ррудхани Донат
82'
 
Severin Ottiger
Клиджэ Тибо
84'
Диоп Джибрил
Маркеш Криштиан
 
84'
Силла Фоде
Тижани Мохамед
 
85'
Сеспедес Борис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Количество передач 66
  • 28 Владение мячом, % 72
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
24
Jason
Gnakpa
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
21
Комано
Уго
7
Родригес
Мауро
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
46
Bung
Meng
Freimann
14
Цыганик
Андрей
7
Спадануда
Кевин
8
Станкович
Александар
29
Levin
Winkler
11
Ррудхани
Донат
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
Ивердон
3-1-4-2
Люцерн
4-4-2

История личных встреч

Ивердон
Люцерн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:3
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.31
Комано Уго 3 0.19
Оморуйи Кевин 2 0.13
Родригес Мауро 1 0.06
Аке Марли 1 (1) 0.06
Сотье Антони 1 0.06
William Le Pogam 1 0.06
Нтело Митчи 1 0.06
Гонзалез Франко 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 7 0.44
Lars Villiger 4 0.25
Ррудхани Донат 3 (2) 0.19
Luca Jaquez 3 0.19
Дорн Пиус 2 0.13
Спадануда Кевин 2 0.13
Levin Winkler 2 0.13
Цыганик Андрей 1 0.06
Станкович Александар 1 0.06
Sinan Karweina 1 0.06
Белоко Стефан 1 0.06
Кадак Якуб 0 0
Грбич Адриан 0 0
Severin Ottiger 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 7 0
Сотье Антони 3 1
Тижани Мохамед 3 1
Jason Gnakpa 2 1
William Le Pogam 3 0
Каменович Димитрие 3 0
Маркеш Криштиан 3 0
Бернардони Поль 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 5 0
Кнежевич Стефан 5 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Severin Ottiger 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Ррудхани Донат 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Овусу Тайрон 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0

Результаты матчей

Ивердон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Люцерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
9
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
10
Ивердон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Люцерн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
5
31%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
6
46%
4
29%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
5
42%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
27%
4
44%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

17
28
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 0
3
18%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
18%
2
7%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
6
35%
10
36%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
21%
6
26%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
9
38%
5
22%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
2
8%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Ивердон - Базель 1:4 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3
Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2
Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0

Результаты матчей

Ивердон
Люцерн

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 15 7 5 3 23 - 19 26
4.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
5.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
8.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
9.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Бернардони Поль получил желтую карточку от судьи
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