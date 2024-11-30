Тур: 16. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
16'
0:1
24'
33'
65
Сейс
Хоакин
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
21
Колс
Кобе
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
-
71 Axl De Corte
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
- Нападающий
-
77 Нсимба БрюниНападающий
-
-
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Брюгге
Дендер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
108
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|6 (1)
|0.38
|Ванакен Ханс
|5
|0.31
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.31
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.19
|Верман Ромео
|2
|0.13
|Талби Чемсдин
|2
|0.13
|Мехеле Брэндон
|2
|0.13
|Сейс Хоакин
|2
|0.13
|Яшари Ардон
|1
|0.06
|Рафаэль Онедика
|1
|0.06
|Ютгла Ферран
|1
|0.06
|Спилеерс Йорне
|1
|0.06
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Де Кёйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.19
|Квет Роман
|3
|0.19
|Берте Мохамед
|3
|0.19
|Nathan Rodes
|2
|0.13
|Шедлер Орельен
|1
|0.06
|Грнчар Давид
|1
|0.06
|Фила Карол
|1
|0.06
|Jordy Soladio
|1
|0.06
|Оратмангун Рагнар
|1
|0.06
|Ali Akman
|1
|0.06
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Де Кёйпер Максим
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсимба Брюни
|5
|0
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Гонсалвес Бриан
|2
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Берте Мохамед
|2
|0
|Jasper Van Oudenhove
|2
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
4
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
11
6
Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Дендер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
2
11%
4
50%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
6
33%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
6
46%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Забито
31
16
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
8
26%
4
25%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
8
26%
2
13%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
6
19%
4
25%
76-90
Пропущено
15
26
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
5
33%
5
19%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
3
20%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Селтик - Брюгге 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0
Дендер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Антверпен - Дендер 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1
Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1
Результаты матчей
Брюгге
Дендер
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
26
25
17
16
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
96
510
312
213
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|31 - 19
|34
|2.
|2:1
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|3.
|15
|7
|5
|3
|30 - 12
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|7.
|15
|6
|3
|6
|27 - 23
|21
|8.
|15
|6
|3
|6
|10 - 18
|21
|9.
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|10.
|1:2
|16
|4
|6
|6
|19 - 26
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|14 - 19
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|13.
|15
|3
|8
|4
|15 - 19
|17
|14.
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|16.
|14
|1
|4
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|2:1
|8
|5
|2
|1
|19 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|15.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5