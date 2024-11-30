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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Брюгге
4:1
Конец матча
Дендер
0'
0:1
16' Гол
Квет Роман
1:1
24' Гол
Ютгла Ферран
2:1
33' Гол
Сков-Ольсен Андреас
3:1
89' Гол
Талби Чемсдин
4:1
90' Гол
Талби Чемсдин
90'+4
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
44
Мехеле
Брэндон
4
Ордоньес
Хоэль
55
Де
Кёйпер
Максим
30
Яшари
Ардон
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
9
Ютгла
Ферран
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
4
Гонсалвес
Бриан
5
Фила
Карол
3
Joedrick
Pupe
16
Квет
Роман
88
Fabio
Ferraro
18
Nathan
Rodes
11
Шедлер
Орельен
90
Берте
Мохамед
Брюгге
4-2-3-1
Дендер
5-3-2

История личных встреч

Брюгге
Дендер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
1:2
ТМК
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 6 0.38
Цолис Христос 6 (1) 0.38
Ванакен Ханс 5 0.31
Талби Чемсдин 4 0.25
Нильссон Хокан 3 (1) 0.19
Верман Ромео 2 0.13
Мехеле Брэндон 2 0.13
Сейс Хоакин 2 0.13
Яшари Ардон 1 0.06
Рафаэль Онедика 1 0.06
Ютгла Ферран 1 0.06
Спилеерс Йорне 1 0.06
Мейер Бьорн 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Де Кёйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Нуса Антонио 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.19
Квет Роман 3 0.19
Берте Мохамед 3 0.19
Nathan Rodes 2 0.13
Шедлер Орельен 1 0.06
Грнчар Давид 1 0.06
Фила Карол 1 0.06
Jordy Soladio 1 0.06
Оратмангун Рагнар 1 0.06
Ali Akman 1 0.06
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Цолис Христос 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Яшари Ардон 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Верман Ромео 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсимба Брюни 5 0
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Фила Карол 3 0
Гонсалвес Бриан 2 0
Колс Кобе 2 0
Nathan Rodes 2 0
Берте Мохамед 2 0
Jasper Van Oudenhove 2 0
Квет Роман 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Грнчар Давид 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0

Результаты матчей

Брюгге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Дендер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

11
6
Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Дендер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

22
9
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
2
9%
4
44%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
2
22%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
6
46%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

35
17
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
8
23%
4
24%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
8
23%
2
12%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
8
23%
4
24%
76-90

Пропущено

16
30
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
0
0%
4
13%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
3
19%
3
10%
31-45
5
31%
5
17%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
3
19%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Селтик - Брюгге 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0
Дендер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Антверпен - Дендер 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1
Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Дендер

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
10
6
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 16 9 4 3 34 - 17 31
3.
Андерлехт
 15 7 5 3 30 - 12 26
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Гент
 15 6 4 5 23 - 18 22
7.
Вестерло
 15 6 3 6 27 - 23 21
8.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
10.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 5 2 8 14 - 19 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 15 3 8 4 15 - 19 17
14.
Кортрейк
 16 5 2 9 13 - 30 17
15.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 14 1 4 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
4.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
5.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Вестерло
 8 4 2 2 18 - 10 14
8.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
9.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
10.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 8 2 3 3 7 - 12 9
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
13.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
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Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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