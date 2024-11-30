Тур: 16. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Ход матча
14'
1:0
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Базель
Лозанна
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
24 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
41 матч
63.4%
19.5%
17.1%
26 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.9%
36.6%
19.5%
18 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.5%
26.8%
14.7%
24 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
38
Голов в среднем за матч
2.64
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.21
1.23
Среднее время на гол
74
73
Всего голов
81
65
Голов в среднем за матч
1.98
1.59
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6
|0.38
|Айети Альбиан
|5
|0.31
|Оморуйи Кевин
|5
|0.31
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.31
|Шакири Джердан
|4 (1)
|0.25
|Marin Soticek
|3
|0.19
|Шмидт Доминик II
|2
|0.13
|Каде Антон
|2
|0.13
|Брэдли Финк
|1
|0.06
|Кололли Беньямин
|1
|0.06
|Леруа Лео
|1
|0.06
|Ромариу
|1
|0.06
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.06
|Авдуллаху Леон
|1
|0.06
|Мендес Юсафат
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.31
|Диабате Фуссейни
|4
|0.25
|Teddy Okou
|3
|0.19
|Дюссенн Ноэ
|3 (2)
|0.19
|Сене Кали
|2
|0.13
|Айдини Альбан
|2
|0.13
|Бернед Антуан
|1
|0.06
|Муанга Кевин
|1
|0.06
|Karim Sow
|1
|0.06
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
|Fabricio Oviedo
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|4
|0
|Ромариу
|1
|1
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Траоре Бени
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Муанга Кевин
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Бернед Антуан
|3
|0
|Raoul Giger
|3
|0
|Сене Кали
|3
|0
|Мендеш Диогу
|1
|1
|Teddy Okou
|2
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|2
|0
|Коба Куандреди
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
Результаты матчей
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лозанна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
19
13
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Лозанна
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
8%
4
24%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
6
35%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
39
24
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
4
10%
5
21%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
9
23%
3
13%
31-45
9
23%
3
13%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
11
28%
6
25%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
20%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Базель - Серветт 3:1 Дорнах - Базель 0:6 Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1
Лозанна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2
Результаты матчей
Базель
Лозанна
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Базель
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
53
25
44
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
62
25
44
16
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
105
78
69
510
411
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|1
|5
|39 - 16
|31
|2.
|15
|8
|4
|3
|25 - 16
|28
|3.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|24 - 24
|25
|5.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|0:1
|16
|7
|2
|7
|23 - 21
|23
|7.
|15
|5
|6
|4
|25 - 19
|21
|8.
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|10.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|15 - 25
|17
|11.
|15
|3
|3
|9
|11 - 32
|12
|12.
|15
|2
|4
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|5 - 11
|10
|12.
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|4.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|14 - 15
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|7.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|9.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5