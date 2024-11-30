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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Базель
1:0
Перерыв
Лозанна
0'
1:0
14' Гол
Marin Soticek
34' Желтая карточка
Karim Sow

Ход матча

14'
Marin Soticek
(Траоре Бени)
1:0
34'
 
Karim Sow

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лозанна
1.92
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4.00
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4.10
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
32
Jonas
Adjei
Adjetey
3
Вуйоз
Николя
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
22
Леруа
Лео
19
Marin
Soticek
10
Шакири
Джердан
11
Траоре
Бени
9
Оморуйи
Кевин
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
11
Диабате
Фуссейни
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
Базель
4-2-3-1
Лозанна
4-4-2

История личных встреч

Базель
Лозанна

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
24 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

41 матч

63.4%
19.5%
17.1%
26 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.9%
36.6%
19.5%
18 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.5%
26.8%
14.7%
24 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:2
С
0:0
С
1:2
С
3:0
С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

58
38

Голов в среднем за матч

2.64
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.21
1.23

Среднее время на гол

74
73

Всего голов

81
65

Голов в среднем за матч

1.98
1.59

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 0.38
Айети Альбиан 5 0.31
Оморуйи Кевин 5 0.31
Барри Тьерно 5 (1) 0.31
Шакири Джердан 4 (1) 0.25
Marin Soticek 3 0.19
Шмидт Доминик II 2 0.13
Каде Антон 2 0.13
Брэдли Финк 1 0.06
Кололли Беньямин 1 0.06
Леруа Лео 1 0.06
Ромариу 1 0.06
Баришич Адриан-Леон 1 0.06
Авдуллаху Леон 1 0.06
Мендес Юсафат 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.31
Диабате Фуссейни 4 0.25
Teddy Okou 3 0.19
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.19
Сене Кали 2 0.13
Айдини Альбан 2 0.13
Бернед Антуан 1 0.06
Муанга Кевин 1 0.06
Karim Sow 1 0.06
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0
Fabricio Oviedo 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 4 0
Баришич Адриан-Леон 4 0
Ромариу 1 1
Вуйоз Николя 2 0
Траоре Бени 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Муанга Кевин 4 0
Karim Sow 4 0
Бернед Антуан 3 0
Raoul Giger 3 0
Сене Кали 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0

Результаты матчей

Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лозанна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

19
13
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Лозанна
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
8%
4
24%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
6
35%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

39
24
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
4
10%
5
21%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
9
23%
3
13%
31-45
9
23%
3
13%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
11
28%
6
25%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
20%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Базель - Серветт 3:1 Дорнах - Базель 0:6 Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1
Лозанна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2

Результаты матчей

Базель
Лозанна

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Базель
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3
2
5
2.5
4
4
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
6
2
1.5
2
5
4
4
2.5
1
6
3
5
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
7
8
6
9
2.5
5
10
4
11
3.5
3
12
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 1:0 16 10 1 5 39 - 16 31
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 15 7 5 3 23 - 19 26
4.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
5.
Люцерн
 0:0 16 6 6 4 27 - 23 24
6.
Лозанна
 0:1 16 7 2 7 23 - 21 23
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 0:0 16 4 5 7 15 - 25 17
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Базель
 1:0 8 6 0 2 15 - 6 18
3.
Лозанна
 0:1 8 6 0 2 17 - 9 18
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 0:0 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 0:0 8 3 2 3 8 - 12 11
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 1:0 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
4.
Люцерн
 0:0 8 2 4 2 14 - 15 10
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Ивердон
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
8.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
9.
Лозанна
 0:1 8 1 2 5 6 - 12 5
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Карим Соу получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Траоре Бени сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Marin Soticek бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Базель.
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Ничья
Лозанна
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