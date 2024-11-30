  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Базель
1:1
Конец матча
Лозанна
0'
1:0
14' Гол
Marin Soticek
34' Желтая карточка
Karim Sow
1:1
56' Гол
Teddy Okou
64' Желтая карточка
Вуйоз Николя
66' Желтая карточка
Бернед Антуан
76' Желтая карточка
Польстер Мануэль
90' Желтая карточка
Диабате Фуссейни
90'+6

Ход матча

14'
Marin Soticek
(Траоре Бени)
1:0
34'
 
Karim Sow
56'
1:1
Teddy Okou
(Сене Кали)
62'
Каде Антон
Оморуйи Кевин
 
62'
Айети Альбиан
Marin Soticek
 
64'
Вуйоз Николя
 
66'
 
Бернед Антуан
66'
 
Коба Куандреди
Сене Кали
67'
 
Айдини Альбан
Бернед Антуан
75'
 
Raoul Giger
Муанга Кевин
75'
 
Польстер Мануэль
Поати Морган
76'
 
Польстер Мануэль
77'
Ромариу
Леруа Лео
 
90'
 
Диабате Фуссейни

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 455 Количество передач 352
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
32
Jonas
Adjei
Adjetey
3
Вуйоз
Николя
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
22
Леруа
Лео
19
Marin
Soticek
10
Шакири
Джердан
11
Траоре
Бени
9
Оморуйи
Кевин
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
11
Диабате
Фуссейни
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
Базель
4-2-3-1
Лозанна
4-4-2

История личных встреч

Базель
Лозанна

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
24 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

41 матч

63.4%
19.5%
17.1%
26 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.9%
36.6%
19.5%
18 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.5%
26.8%
14.7%
24 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:2
С
0:0
С
1:2
С
3:0
С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

58
38

Голов в среднем за матч

2.64
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.21
1.23

Среднее время на гол

74
73

Всего голов

81
65

Голов в среднем за матч

1.98
1.59

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 0.38
Айети Альбиан 5 0.31
Оморуйи Кевин 5 0.31
Барри Тьерно 5 (1) 0.31
Шакири Джердан 4 (1) 0.25
Marin Soticek 3 0.19
Шмидт Доминик II 2 0.13
Каде Антон 2 0.13
Брэдли Финк 1 0.06
Кололли Беньямин 1 0.06
Леруа Лео 1 0.06
Ромариу 1 0.06
Баришич Адриан-Леон 1 0.06
Авдуллаху Леон 1 0.06
Мендес Юсафат 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.31
Диабате Фуссейни 4 0.25
Teddy Okou 4 0.25
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.19
Сене Кали 2 0.13
Айдини Альбан 2 0.13
Бернед Антуан 1 0.06
Муанга Кевин 1 0.06
Karim Sow 1 0.06
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0
Fabricio Oviedo 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 4 0
Баришич Адриан-Леон 4 0
Вуйоз Николя 3 0
Ромариу 1 1
Траоре Бени 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Бернед Антуан 4 0
Муанга Кевин 4 0
Karim Sow 4 0
Raoul Giger 3 0
Сене Кали 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Летица Карло 1 0
Польстер Мануэль 1 0

Результаты матчей

Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Лозанна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

19
13
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Лозанна
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

21
18

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
8%
4
24%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
6
35%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

40
25
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
5
13%
5
20%
1-15
4
10%
5
20%
16-30
9
23%
3
12%
31-45
9
23%
4
16%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
11
28%
6
24%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Базель - Серветт 3:1 Дорнах - Базель 0:6 Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1
Лозанна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2

Результаты матчей

Базель
Лозанна

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Базель
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
4
4
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
2
6
4
4
2.5
1
7
3
5
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
7
9
6
10
2.5
5
11
4
12
3.5
3
13
4.5
2
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 15 7 5 3 23 - 19 26
4.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
5.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
8.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
9.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 34'
      Карим Соу получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Траоре Бени сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Marin Soticek бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 1:1 Лозанна онлайн

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