Тур: 16. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
1:0
14' ГолMarin Soticek
34' Желтая карточкаKarim Sow
1:1
56' ГолTeddy Okou
64' Желтая карточкаВуйоз Николя
66' Желтая карточкаБернед Антуан
76' Желтая карточкаПольстер Мануэль
90' Желтая карточкаДиабате Фуссейни
90'+6
Ход матча
14'
1:0
34'
56'
1:1
64'
66'
76'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
455 Количество передач 352
-
56 Владение мячом, % 44
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Базель
Лозанна
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
24 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
41 матч
63.4%
19.5%
17.1%
26 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.9%
36.6%
19.5%
18 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.5%
26.8%
14.7%
24 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
38
Голов в среднем за матч
2.64
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.21
1.23
Среднее время на гол
74
73
Всего голов
81
65
Голов в среднем за матч
1.98
1.59
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6
|0.38
|Айети Альбиан
|5
|0.31
|Оморуйи Кевин
|5
|0.31
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.31
|Шакири Джердан
|4 (1)
|0.25
|Marin Soticek
|3
|0.19
|Шмидт Доминик II
|2
|0.13
|Каде Антон
|2
|0.13
|Брэдли Финк
|1
|0.06
|Кололли Беньямин
|1
|0.06
|Леруа Лео
|1
|0.06
|Ромариу
|1
|0.06
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.06
|Авдуллаху Леон
|1
|0.06
|Мендес Юсафат
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.31
|Диабате Фуссейни
|4
|0.25
|Teddy Okou
|4
|0.25
|Дюссенн Ноэ
|3 (2)
|0.19
|Сене Кали
|2
|0.13
|Айдини Альбан
|2
|0.13
|Бернед Антуан
|1
|0.06
|Муанга Кевин
|1
|0.06
|Karim Sow
|1
|0.06
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
|Fabricio Oviedo
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|4
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Траоре Бени
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Бернед Антуан
|4
|0
|Муанга Кевин
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Raoul Giger
|3
|0
|Сене Кали
|3
|0
|Мендеш Диогу
|1
|1
|Teddy Okou
|2
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|2
|0
|Коба Куандреди
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Лозанна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
19
13
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Лозанна
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
8%
4
24%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
6
35%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
40
25
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
5
13%
5
20%
1-15
4
10%
5
20%
16-30
9
23%
3
12%
31-45
9
23%
4
16%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
11
28%
6
24%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Базель - Серветт 3:1 Дорнах - Базель 0:6 Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1
Лозанна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лозанна - Сьон 1:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2
Результаты матчей
Базель
Лозанна
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Базель
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
26
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
26
44
17
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
106
79
610
511
412
313
214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5