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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Шленск Вроцлав
0:0
Перерыв
Пуща Неполомице
0'
18' Желтая карточка
Хайда Войцех
27' Желтая карточка
Ортис Арнау
42' Желтая карточка
Балута Тудор

Ход матча

18'
 
Хайда Войцех
27'
Ортис Арнау
 
42'
Балута Тудор
 
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Пуща Неполомице
3.60
3.50
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4.80
Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
4
Бейгер
Лукаш
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
13
Krzysztof
Kurowski
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
23
Джаспер
Силвестер
7
Самец-Талар
Пётр
19
Ортис
Арнау
22
Жуковски
Матеуш
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
27
Lukasz
Solowiej
4
Шимонович
Давид
33
Абрамович
Давид
70
Хайда
Войцех
5
Konrad
Stepien
12
Стемпень
Матеуш
24
Благаич
Яков
6
Ли
Чжин-Хен
35
Косидис
Михаил
Шленск Вроцлав
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.19
Герчио Томмазо 3 0.19
Петров Симеон 2 0.13
Шварц Петр 1 0.06
Петков Алекс 1 0.06
Сверчок Якуб 1 0.06
Ортис Арнау 1 0.06
Jakub Jezierski 1 0.06
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 6 (1) 0.35
Якуба Роман 2 0.12
Konrad Stepien 1 0.06
Абрамович Давид 1 0.06
Jacub Serafin 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Шимонович Давид 1 0.06
Благаич Яков 1 0.06
Крачун Артур 1 (1) 0.06
Ли Чжин-Хен 0 0
Lukasz Solowiej 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Жуковски Матеуш 3 0
Петров Симеон 3 0
Петков Алекс 3 0
Герчио Томмазо 3 0
Маценко Егор 1 1
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Палюшек Александр 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Ортис Арнау 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Шварц Петр 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Балута Тудор 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамович Давид 5 0
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 4 0
Якуба Роман 4 0
Шимонович Давид 3 0
Хайда Войцех 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Lukasz Solowiej 2 0
Konrad Stepien 2 0
Семашко Артур 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Сиплак Михал 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Пуща Неполомице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
Шленск Вроцлав
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

2
12
Шленск Вроцлав
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Пуща Неполомице
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
67%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
38%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
17%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
21%
7
28%
61-75
6
25%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
8
4
11
1.5
5
11
1
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 16 9 5 2 20 - 7 32
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 20 - 17 24
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 20 - 21 22
10.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 4 5 7 13 - 23 17
15.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
16.
Пуща Неполомице
 0:0 17 3 6 8 15 - 25 15
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 16 1 8 7 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Пуща Неполомице
 0:0 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
12.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
13.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 0:0 8 1 5 2 7 - 9 8
17.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
17.
Шленск Вроцлав
 0:0 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Пуща Неполомице
 0:0 9 0 3 6 2 - 12 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пяст Червински Якуб 1 4
Пяст Гук Томаш 1 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Балута Тудор получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Ортис Арнау получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Хайда Войцех получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Пуща Неполомице
3.60
3.50
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4.80
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Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
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