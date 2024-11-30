Тур: 17. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Перерыв
0'
18' Желтая карточкаХайда Войцех
27' Желтая карточкаОртис Арнау
42' Желтая карточкаБалута Тудор
Ход матча
18'
27'
42'
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
19
Ортис
Арнау
70
Хайда
Войцех
24
Благаич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michal Hetel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.19
|Герчио Томмазо
|3
|0.19
|Петров Симеон
|2
|0.13
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Петков Алекс
|1
|0.06
|Сверчок Якуб
|1
|0.06
|Ортис Арнау
|1
|0.06
|Jakub Jezierski
|1
|0.06
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|6 (1)
|0.35
|Якуба Роман
|2
|0.12
|Konrad Stepien
|1
|0.06
|Абрамович Давид
|1
|0.06
|Jacub Serafin
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|Благаич Яков
|1
|0.06
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.06
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
|Lukasz Solowiej
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Ортис Арнау
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрамович Давид
|5
|0
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|4
|0
|Якуба Роман
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Хайда Войцех
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Lukasz Solowiej
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Пуща Неполомице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
Шленск Вроцлав
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
2
12
Шленск Вроцлав
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Пуща Неполомице
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
67%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
38%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
24
25
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
17%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
21%
7
28%
61-75
6
25%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
88
411
511
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|32 - 12
|38
|2.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|20 - 7
|32
|4.
|17
|9
|3
|5
|36 - 28
|30
|5.
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|6.
|16
|8
|1
|7
|24 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|8.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|12.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|13.
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|13 - 23
|17
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 23
|16
|16.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|15 - 25
|15
|17.
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|18.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|12.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 9
|8
|17.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|16.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|17.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|2 - 12
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4
|Пяст
|Гук Томаш
|1 4