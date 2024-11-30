Тур: 17. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Ласык Петр
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаХайда Войцех
27' Желтая карточкаОртис Арнау
42' Желтая карточкаБалута Тудор
57' Желтая карточкаKonrad Stepien
65' Желтая карточкаШварц Петр
0:1
66' ГолХолевяк Матеуш
74' Желтая карточкаАбрамович Давид
83' Желтая карточкаМаценко Егор
90' Желтая карточкаKewin Komar
90'+8
Ход матча
18'
27'
42'
57'
65'
66'
0:1
74'
83'
90'
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
19
Ортис
Арнау
70
Хайда
Войцех
24
Благаич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michal Hetel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.19
|Герчио Томмазо
|3
|0.19
|Петров Симеон
|2
|0.13
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Петков Алекс
|1
|0.06
|Сверчок Якуб
|1
|0.06
|Ортис Арнау
|1
|0.06
|Jakub Jezierski
|1
|0.06
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|6 (1)
|0.35
|Якуба Роман
|2
|0.12
|Konrad Stepien
|1
|0.06
|Абрамович Давид
|1
|0.06
|Jacub Serafin
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Холевяк Матеуш
|1
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|Благаич Яков
|1
|0.06
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.06
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
|Lukasz Solowiej
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Шварц Петр
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Ортис Арнау
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрамович Давид
|6
|0
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|4
|0
|Якуба Роман
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Konrad Stepien
|3
|0
|Хайда Войцех
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Lukasz Solowiej
|2
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
|Kewin Komar
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Пуща Неполомице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
Шленск Вроцлав
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
2
12
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Пуща Неполомице
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
67%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
38%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
25
25
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
16%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
16%
5
20%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
6
24%
7
28%
61-75
6
24%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
36
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
98
412
512
115
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4