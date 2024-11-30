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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Шленск Вроцлав
0:1
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
18' Желтая карточка
Хайда Войцех
27' Желтая карточка
Ортис Арнау
42' Желтая карточка
Балута Тудор
57' Желтая карточка
Konrad Stepien
65' Желтая карточка
Шварц Петр
0:1
66' Гол
Холевяк Матеуш
74' Желтая карточка
Абрамович Давид
83' Желтая карточка
Маценко Егор
90' Желтая карточка
Kewin Komar
90'+8
12
Лещыньски
Рафал
4
Бейгер
Лукаш
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
13
Krzysztof
Kurowski
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
23
Джаспер
Силвестер
7
Самец-Талар
Пётр
19
Ортис
Арнау
22
Жуковски
Матеуш
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
27
Lukasz
Solowiej
4
Шимонович
Давид
33
Абрамович
Давид
70
Хайда
Войцех
5
Konrad
Stepien
12
Стемпень
Матеуш
24
Благаич
Яков
6
Ли
Чжин-Хен
35
Косидис
Михаил
Шленск Вроцлав
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.19
Герчио Томмазо 3 0.19
Петров Симеон 2 0.13
Шварц Петр 1 0.06
Петков Алекс 1 0.06
Сверчок Якуб 1 0.06
Ортис Арнау 1 0.06
Jakub Jezierski 1 0.06
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 6 (1) 0.35
Якуба Роман 2 0.12
Konrad Stepien 1 0.06
Абрамович Давид 1 0.06
Jacub Serafin 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Холевяк Матеуш 1 0.06
Шимонович Давид 1 0.06
Благаич Яков 1 0.06
Крачун Артур 1 (1) 0.06
Ли Чжин-Хен 0 0
Lukasz Solowiej 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Маценко Егор 2 1
Жуковски Матеуш 3 0
Петров Симеон 3 0
Петков Алекс 3 0
Герчио Томмазо 3 0
Шварц Петр 2 0
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Палюшек Александр 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Ортис Арнау 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Балута Тудор 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамович Давид 6 0
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 4 0
Якуба Роман 4 0
Шимонович Давид 3 0
Konrad Stepien 3 0
Хайда Войцех 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Lukasz Solowiej 2 0
Семашко Артур 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Сиплак Михал 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0
Kewin Komar 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Пуща Неполомице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
Шленск Вроцлав
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

2
12
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Пуща Неполомице
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
67%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
38%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
16%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
16%
5
20%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
6
24%
7
28%
61-75
6
24%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1
Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
6
2
6
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
8
4
12
1.5
5
12
1
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 16 9 5 2 20 - 7 32
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 20 - 17 24
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 20 - 21 22
10.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 4 5 7 13 - 23 17
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
12.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
13.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
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Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пуща Неполомице Абрамович Давид 6
Пяст Червински Якуб 1 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Балута Тудор получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Ортис Арнау получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хайда Войцех получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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