Тур: 16. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:1
Перерыв
Ход матча
36'
0:1
45'
22
Титрауи
Ясин
16
Бодар
Арно
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Титрауи ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Стандард
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|7 (2)
|0.44
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.19
|Бернье Антуан
|2
|0.13
|Киэ Грежон
|1
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|5 (2)
|0.31
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.13
|Шутало Бошко
|1
|0.06
|Булат Марко
|1
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.06
|Куавита Леандро
|1
|0.06
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
|Ilay Camara
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|5
|0
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|5
|0
|Бернье Антуан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Гуагон Парфэйт
|3
|0
|Оусоу Айхам
|2
|0
|Титрауи Ясин
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|Шутало Бошко
|4
|0
|Лоуренс Генри
|2
|1
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Soufiane Benjdida
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Стандард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Спортинг Шарлеруа
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Стандард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
7
Спортинг Шарлеруа
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Стандард
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Забито
8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
50%
61-75
5
36%
1
25%
76-90
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
40%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
33%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
6
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3
Стандард
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Гент - Стандард 5:0 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2
Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Стандард
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
16
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
78
312
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|31 - 19
|34
|2.
|16
|9
|4
|3
|34 - 17
|31
|3.
|15
|7
|5
|3
|30 - 12
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|1:0
|16
|7
|3
|6
|11 - 18
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|27 - 23
|21
|9.
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|10.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|12.
|15
|3
|8
|4
|15 - 19
|17
|13.
|0:1
|16
|5
|2
|9
|14 - 20
|17
|14.
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|16.
|14
|1
|4
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|10.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 5
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 14
|7
|10.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|11.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5