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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:1
Конец матча
Стандард
0'
0:1
36' Гол
Куавита Леандро
45' Желтая карточка
Гуагон Парфэйт
70' Желтая карточка
Шутало Бошко
90' Желтая карточка
Фосси Марлон
1:1
90' Гол
Даббаг Одай
90'+5
55
Martin
Delavallee
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
22
Титрауи
Ясин
6
Зоргане
Адем
17
Бернье
Антуан
70
Флипс
Алексис
8
Гуагон
Парфэйт
19
Nikola
Stulic
16
Бодар
Арно
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
88
Лоуренс
Генри
13
Фосси
Марлон
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
14
Куавита
Леандро
17
Ilay
Camara
9
Зекири
Анди
11
Эккерт
Айенса
Деннис
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Стандард

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 7 (2) 0.44
Гуагон Парфэйт 3 0.19
Бернье Антуан 2 0.13
Киэ Грежон 1 0.06
Мбенза Исаак 1 0.06
Даббаг Одай 1 0.06
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 5 (2) 0.31
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.13
Шутало Бошко 1 0.06
Булат Марко 1 0.06
Эккерт Айенса Деннис 1 0.06
Куавита Леандро 1 0.06
О'Нил Эйден 0 0
Фосси Марлон 0 0
Matthieu Epolo 0 0
Ilay Camara 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 5 0
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 5 0
Бернье Антуан 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Гуагон Парфэйт 3 0
Оусоу Айхам 2 0
Титрауи Ясин 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Зоргане Адем 1 0
Даббаг Одай 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шутало Бошко 5 0
Хаутекит Ибе 4 0
Лоуренс Генри 2 1
О'Нил Эйден 3 0
Булат Марко 2 0
Фосси Марлон 2 0
Прайс Айзек 2 0
Александропулос Сотириос 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Soufiane Benjdida 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Стандард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Спортинг Шарлеруа
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Стандард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

4
7
Спортинг Шарлеруа
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Стандард
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
50%
61-75
5
36%
1
25%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
2
13%
1
9%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
5
45%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
37%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
16%
5
26%
61-75
6
32%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3
Стандард
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Гент - Стандард 5:0 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2
Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Стандард

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
3
13
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 16 9 4 3 34 - 17 31
3.
Андерлехт
 15 7 5 3 30 - 12 26
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Гент
 15 6 4 5 23 - 18 22
7.
Стандард
 16 6 4 6 11 - 19 22
8.
Вестерло
 15 6 3 6 27 - 23 21
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
10.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
11.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 15 3 8 4 15 - 19 17
14.
Кортрейк
 16 5 2 9 13 - 30 17
15.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 14 1 4 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
4.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
5.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Вестерло
 8 4 2 2 18 - 10 14
8.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
9.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
10.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 8 2 3 3 7 - 12 9
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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