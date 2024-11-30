Тур: 17. Стадион: Видзев. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:1
Первый тайм: 9'
Ход матча
3'
1:0
6'
1:1
77
Сыпек
Якуб
26
Оума
Эрик
15
Jesus
Diaz
19
Амею
Микаэль
10
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Jesus DiazПолузащитник
-
19 Амею МикаэльПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Видзев Лодзь
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|7 (2)
|0.44
|Альварес Франциско
|4
|0.25
|Jakub Lukowski
|3
|0.19
|Сыпек Якуб
|3
|0.19
|Керк Себастьян
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Козловский Самуэл
|0
|0
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.19
|Кочергин Владислав
|3
|0.19
|Иви Лопес
|3 (1)
|0.19
|Браут-Брюнес Джонатан
|3 (1)
|0.19
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Patryk Makuch
|1
|0.06
|Амею Микаэль
|1
|0.06
|Црнац Анте
|1
|0.06
|Драчал Давид
|1
|0.06
|Арсенич Зоран
|1
|0.06
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Родин Матай
|1
|0.06
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Альварес Франциско
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|5
|1
|Сварнас Стратос
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Барат Петер
|3
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Tomasz Walczak
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
10
10
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Ракув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
4
50%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
4
13 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
50%
76-90
Забито
19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
5
26%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
10
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
22
7
16 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
9
41%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
4
18%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3
Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ракув - Корона Кельце 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0
Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Ракув
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
44
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
610
610
313
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|32 - 12
|38
|2.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|3.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|21 - 8
|33
|4.
|17
|9
|3
|5
|36 - 28
|30
|5.
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|6.
|16
|8
|1
|7
|24 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|8.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|9.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|26 - 24
|22
|11.
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|12.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|13.
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|13 - 23
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|16.
|15
|5
|1
|9
|20 - 23
|16
|17.
|17
|2
|5
|10
|17 - 33
|11
|18.
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|14.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|11 - 4
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|18.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4