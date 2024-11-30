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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Видзев Лодзь
1:1
Первый тайм: 9'
Ракув
0'
1:0
3' Гол
Сыпек Якуб
1:1
6' Гол
Салес Жеан Карлос

Ход матча

3'
Сыпек Якуб
1:0
6'
1:1
Салес Жеан Карлос
(Оума Эрик)
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Ракув
4.05
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3.10
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2.22
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Все Коэффициенты
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
1
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
30
Кочергин
Владислав
5
Берггрен
Густав
15
Jesus
Diaz
19
Амею
Микаэль
10
Иви
Лопес
Видзев Лодзь
4-3-3
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 7 (2) 0.44
Альварес Франциско 4 0.25
Jakub Lukowski 3 0.19
Сыпек Якуб 3 0.19
Керк Себастьян 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Козловский Самуэл 0 0
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.19
Кочергин Владислав 3 0.19
Иви Лопес 3 (1) 0.19
Браут-Брюнес Джонатан 3 (1) 0.19
Берггрен Густав 2 0.13
Patryk Makuch 1 0.06
Амею Микаэль 1 0.06
Црнац Анте 1 0.06
Драчал Давид 1 0.06
Арсенич Зоран 1 0.06
Оума Эрик 1 0.06
Родин Матай 1 0.06
Тудор Фран 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 3 1
Шеху Юлиан 4 0
Жиро Матеуш 2 1
Альварес Франциско 2 1
Керк Себастьян 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Сильва Луис 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 5 1
Сварнас Стратос 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Барат Петер 3 0
Родин Матай 1 1
Адриано Рибейро 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Иви Лопес 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Tomasz Walczak 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

10
10
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Ракув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
4
50%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
4
13 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
50%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
5
26%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
10
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

22
7
16 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
9
41%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
4
18%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3
Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ракув - Корона Кельце 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0
Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Ракув

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
6
10
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 1:1 17 9 6 2 21 - 8 33
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 20 - 17 24
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
Видзев Лодзь
 1:1 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
ГКС Катовице
 17 6 4 7 26 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 4 5 7 13 - 23 17
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
17.
Лехия Гданьск
 17 2 5 10 17 - 33 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 1:1 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 1:1 8 4 2 2 9 - 7 14
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
12.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
13.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
14.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1:1 9 5 4 0 11 - 4 19
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 1:1 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пуща Неполомице Абрамович Давид 6
Пяст Червински Якуб 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Оума Эрик сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Жан Карлос бьет в цель!
  • 3'
    Г О О О О Л - Сыпек Якуб бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Ракув
4.05
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3.10
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2.22
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