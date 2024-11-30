Тур: 17. Стадион: Видзев. Главный судья: Lukasz Kuzma
2:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСыпек Якуб
1:1
6' ГолСалес Жеан Карлос
1:2
39' ГолИви Лопес
45' Желтая карточкаMarcel Krajewski
2:2
56' ГолРондич Имад
63' Желтая карточкаАрсенич Зоран
2:3
90' ГолБраут-Брюнес Джонатан
90'+6
Ход матча
3'
1:0
6'
1:1
39'
1:2
45'
56'
2:2
63'
90'
77
Сыпек
Якуб
26
Оума
Эрик
15
Jesus
Diaz
19
Амею
Микаэль
10
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Jesus DiazПолузащитник
-
19 Амею МикаэльПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Видзев Лодзь
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|8 (2)
|0.47
|Альварес Франциско
|4
|0.24
|Сыпек Якуб
|4
|0.24
|Jakub Lukowski
|3
|0.18
|Керк Себастьян
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Козловский Самуэл
|0
|0
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|4
|0.24
|Иви Лопес
|4 (1)
|0.24
|Браут-Брюнес Джонатан
|4 (1)
|0.24
|Кочергин Владислав
|3
|0.18
|Берггрен Густав
|2
|0.12
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Patryk Makuch
|1
|0.06
|Амею Микаэль
|1
|0.06
|Црнац Анте
|1
|0.06
|Драчал Давид
|1
|0.06
|Арсенич Зоран
|1
|0.06
|Родин Матай
|1
|0.06
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Альварес Франциско
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Marcel Krajewski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|5
|1
|Сварнас Стратос
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Барат Петер
|3
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Tomasz Walczak
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ракув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
10
10
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Ракув
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
5
50%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
4
13 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
50%
76-90
Забито
21
23
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
6
29%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
11
48%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
9
18 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
5
20%
1
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
10
40%
1
11%
31-45
1
4%
3
33%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
5
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3
Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ракув - Корона Кельце 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0
Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Ракув
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
54
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
710
710
314
215
116
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4