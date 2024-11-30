Тур: 16. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Второй тайм: 66'
0'
1:0
1' ГолШуиар Мунир
9' Желтая карточкаEvans Maurin
38' Желтая карточкаGiotto Morandi
38' Желтая карточкаЭммануэль Умех
1:1
41' ГолНденге Тсии-Виллиам
45' Вторая желтая карточкаЭммануэль Умех
45' Желтая карточкаСеко Аюму
61' Желтая карточкаАбраши Амир
Ход матча
1'
1:0
9'
38'
38'
41'
1:1
45'
45'
61'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
20
Evans
Maurin
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Evans MaurinПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
-
17 Tomas Lupi
-
59 Tugra Turhan
-
Главный тренер: Орал Томас
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
34 матча
88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
50%
8.8%
14 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
57 матчей
52.6%
17.5%
29.9%
30 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.6%
43.9%
31.5%
14 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
27 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
1.87
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.59
1.27
Среднее время на гол
56
71
Всего голов
99
74
Голов в среднем за матч
1.74
1.3
Тотал матчей
2.5
46
Больше 81%
Меньше 19%
11
32
Больше 56%
Меньше 44%
25
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.38
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.25
|Шуиар Мунир
|3
|0.19
|Катич Никола
|2
|0.13
|Красничи Бледиан
|2
|0.13
|Окита Жонатан
|1
|0.06
|Гомез Мариано
|1
|0.06
|Эммануэль Умех
|1
|0.06
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.06
|Камбери Линдрит
|1
|0.06
|Joseph Saboko
|1
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|4 (1)
|0.25
|Nikolas Muci
|3
|0.19
|Ли Юн Чун
|2
|0.13
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.13
|Мабил Авер
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Кристерс Тоберс
|1
|0.06
|Шуаньер Матьё
|1
|0.06
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|2
|Гомез Мариано
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|1
|Конде Шейк
|4
|0
|Эммануэль Умех
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Шуиар Мунир
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Calixte Ligue
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giotto Morandi
|6
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Evans Maurin
|4
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Киттель Сонни
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Ли Юн Чун
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Шуаньер Матьё
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
|Мейер Тим
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
12
9
Цюрих
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
1
9%
6
43%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
23
14
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
7
37%
2
8%
16-30
3
16%
6
24%
31-45
4
21%
6
24%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
2
11%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лугано - Цюрих 4:1 Серветт - Цюрих 1:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2
Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Результаты матчей
Цюрих
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
78
312
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|39 - 17
|29
|2.
|15
|8
|4
|3
|25 - 16
|28
|3.
|1:1
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|4.
|16
|7
|5
|4
|28 - 23
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|24 - 24
|25
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 21
|24
|7.
|15
|5
|6
|4
|25 - 19
|21
|8.
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|10.
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|11.
|15
|3
|3
|9
|11 - 32
|12
|12.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|8.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 11
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|12.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|7.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|11.
|1:1
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4