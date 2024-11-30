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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Цюрих
1:1
Второй тайм: 66'
Грасcхоппер
0'
1:0
1' Гол
Шуиар Мунир
9' Желтая карточка
Evans Maurin
38' Желтая карточка
Giotto Morandi
38' Желтая карточка
Эммануэль Умех
1:1
41' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
45' Вторая желтая карточка
Эммануэль Умех
45' Желтая карточка
Секо Аюму
61' Желтая карточка
Абраши Амир

Ход матча

1'
Шуиар Мунир
1:0
9'
 
Evans Maurin
22'
Joseph Saboko
Samuel Ballet
 
38'
 
Giotto Morandi
38'
Эммануэль Умех
 
41'
1:1
Нденге Тсии-Виллиам
(Ли Юн Чун)
45'
Эммануэль Умех
 
45'
 
Секо Аюму
46'
 
Nikolas Muci
Evans Maurin
61'
 
Абраши Амир
61'
Конде Шейк
Мэтью Ифиний
 
61'
Calixte Ligue
Шуиар Мунир
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Грасcхоппер
3.65
3.50
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4.40
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Камбери
Линдрит
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
23
Шуиар
Мунир
8
Samuel
Ballet
21
Эммануэль
Умех
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
10
Giotto
Morandi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
20
Evans
Maurin
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
Цюрих
3-4-3
Грасcхоппер
4-3-2-1

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
50%
8.8%
14 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

57 матчей

52.6%
17.5%
29.9%
30 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.6%
43.9%
31.5%
14 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
27 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.87
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.59
1.27

Среднее время на гол

56
71

Всего голов

99
74

Голов в среднем за матч

1.74
1.3

Тотал матчей

2.5
46
Больше 81%
Меньше 19%
11
32
Больше 56%
Меньше 44%
25
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.38
Маркезано Антонио 4 (2) 0.25
Шуиар Мунир 3 0.19
Катич Никола 2 0.13
Красничи Бледиан 2 0.13
Окита Жонатан 1 0.06
Гомез Мариано 1 0.06
Эммануэль Умех 1 0.06
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.06
Камбери Линдрит 1 0.06
Joseph Saboko 1 0.06
Око-Флекс Армостронг 0 0
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 4 (1) 0.25
Nikolas Muci 3 0.19
Ли Юн Чун 2 0.13
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.13
Мабил Авер 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Кристерс Тоберс 1 0.06
Шуаньер Матьё 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 2
Гомез Мариано 5 0
Крюезиу Мирлинд 3 1
Конде Шейк 4 0
Эммануэль Умех 2 1
Окита Жонатан 3 0
Шуиар Мунир 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giotto Morandi 6 0
Абраши Амир 5 0
Evans Maurin 4 0
Секо Аюму 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Паскочи Максим 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Киттель Сонни 2 0
Декарли Сауло 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Абелс Дирк 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0

Результаты матчей

Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
9
Цюрих
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
1
9%
6
43%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

23
14
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
7
37%
2
8%
16-30
3
16%
6
24%
31-45
4
21%
6
24%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
2
11%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лугано - Цюрих 4:1 Серветт - Цюрих 1:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2
Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2

Результаты матчей

Цюрих
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 1:1 16 7 6 3 24 - 20 27
4.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
5.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 1:1 16 2 5 9 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 1:1 8 3 4 1 11 - 8 13
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
12.
Грасcхоппер
 1:1 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
8.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
9.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 1:1 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Секо Аюму получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Эммануэль Умех получает вторую желтую карточку. Удаление.
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Цюрих
    Ничья
    Грасcхоппер
    3.65
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    4.40
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