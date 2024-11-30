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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 18537
Цюрих
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
1' Гол
Шуиар Мунир
9' Желтая карточка
Evans Maurin
38' Желтая карточка
Giotto Morandi
38' Желтая карточка
Эммануэль Умех
1:1
41' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
45' Вторая желтая карточка
Эммануэль Умех
45' Желтая карточка
Секо Аюму
61' Желтая карточка
Абраши Амир
67' Желтая карточка
Консейсау Родригу
90' Желтая карточка
Мейер Тим
90' Желтая карточка
Камбери Линдрит
90'+5

Ход матча

1'
Шуиар Мунир
1:0
9'
 
Evans Maurin
22'
Joseph Saboko
Samuel Ballet
 
38'
 
Giotto Morandi
38'
Эммануэль Умех
 
41'
1:1
Нденге Тсии-Виллиам
(Ли Юн Чун)
45'
Эммануэль Умех
 
45'
 
Секо Аюму
46'
 
Nikolas Muci
Evans Maurin
61'
 
Абраши Амир
61'
Конде Шейк
Мэтью Ифиний
 
61'
Calixte Ligue
Шуиар Мунир
 
67'
Консейсау Родригу
 
79'
 
Мейер Тим
Абраши Амир
87'
 
Tugra Turhan
Ли Юн Чун
87'
 
Шюрпф Паскаль
Киттель Сонни
88'
Jahnoah Markelo
Консейсау Родригу
 
88'
Маркезано Антонио
Joseph Saboko
 
90'
 
Мейер Тим
90'
Камбери Линдрит
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 331 Количество передач 444
  • 42 Владение мячом, % 58
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Камбери
Линдрит
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
23
Шуиар
Мунир
8
Samuel
Ballet
21
Эммануэль
Умех
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
10
Giotto
Morandi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
20
Evans
Maurin
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
Цюрих
3-4-3
Грасcхоппер
4-3-2-1

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
50%
8.8%
14 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

57 матчей

52.6%
17.5%
29.9%
30 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.6%
43.9%
31.5%
14 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
27 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.87
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.59
1.27

Среднее время на гол

56
71

Всего голов

99
74

Голов в среднем за матч

1.74
1.3

Тотал матчей

2.5
46
Больше 81%
Меньше 19%
11
32
Больше 56%
Меньше 44%
25
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.38
Маркезано Антонио 4 (2) 0.25
Шуиар Мунир 3 0.19
Катич Никола 2 0.13
Красничи Бледиан 2 0.13
Окита Жонатан 1 0.06
Гомез Мариано 1 0.06
Эммануэль Умех 1 0.06
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.06
Камбери Линдрит 1 0.06
Joseph Saboko 1 0.06
Око-Флекс Армостронг 0 0
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 4 (1) 0.25
Nikolas Muci 3 0.19
Ли Юн Чун 2 0.13
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.13
Мабил Авер 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Кристерс Тоберс 1 0.06
Шуаньер Матьё 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 2
Гомез Мариано 5 0
Крюезиу Мирлинд 3 1
Конде Шейк 4 0
Эммануэль Умех 2 1
Окита Жонатан 3 0
Шуиар Мунир 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 6 0
Giotto Morandi 6 0
Evans Maurin 4 0
Секо Аюму 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Паскочи Максим 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Киттель Сонни 2 0
Декарли Сауло 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Мейер Тим 2 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Абелс Дирк 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0

Результаты матчей

Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
9
Цюрих
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
20%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
1
9%
6
43%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
4
17%
3
20%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
25%
3
20%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
0
0%
3
12%
1-15
7
35%
2
8%
16-30
4
20%
6
23%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
2
10%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лугано - Цюрих 4:1 Серветт - Цюрих 1:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2
Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2

Результаты матчей

Цюрих
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
3.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
4.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
5.
Серветт
 15 7 4 4 24 - 24 25
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Санкт-Галлен
 15 5 6 4 25 - 19 21
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 16 4 4 8 15 - 26 16
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 16 2 5 9 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
5.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
8.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
8.
Ивердон
 8 1 3 4 7 - 13 6
9.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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