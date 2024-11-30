Тур: 16. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 18537
1:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолШуиар Мунир
9' Желтая карточкаEvans Maurin
38' Желтая карточкаGiotto Morandi
38' Желтая карточкаЭммануэль Умех
1:1
41' ГолНденге Тсии-Виллиам
45' Вторая желтая карточкаЭммануэль Умех
45' Желтая карточкаСеко Аюму
61' Желтая карточкаАбраши Амир
67' Желтая карточкаКонсейсау Родригу
90' Желтая карточкаМейер Тим
90' Желтая карточкаКамбери Линдрит
90'+5
Ход матча
1'
1:0
9'
38'
38'
41'
1:1
45'
45'
61'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
331 Количество передач 444
-
42 Владение мячом, % 58
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
20
Evans
Maurin
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Evans MaurinПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
-
17 Tomas Lupi
-
59 Tugra Turhan
-
Главный тренер: Орал Томас
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
34 матча
88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
50%
8.8%
14 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
57 матчей
52.6%
17.5%
29.9%
30 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.6%
43.9%
31.5%
14 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
27 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
1.87
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.59
1.27
Среднее время на гол
56
71
Всего голов
99
74
Голов в среднем за матч
1.74
1.3
Тотал матчей
2.5
46
Больше 81%
Меньше 19%
11
32
Больше 56%
Меньше 44%
25
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.38
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.25
|Шуиар Мунир
|3
|0.19
|Катич Никола
|2
|0.13
|Красничи Бледиан
|2
|0.13
|Окита Жонатан
|1
|0.06
|Гомез Мариано
|1
|0.06
|Эммануэль Умех
|1
|0.06
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.06
|Камбери Линдрит
|1
|0.06
|Joseph Saboko
|1
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|4 (1)
|0.25
|Nikolas Muci
|3
|0.19
|Ли Юн Чун
|2
|0.13
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.13
|Мабил Авер
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Кристерс Тоберс
|1
|0.06
|Шуаньер Матьё
|1
|0.06
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|2
|Гомез Мариано
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|1
|Конде Шейк
|4
|0
|Эммануэль Умех
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Шуиар Мунир
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Calixte Ligue
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|6
|0
|Giotto Morandi
|6
|0
|Evans Maurin
|4
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Киттель Сонни
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Ли Юн Чун
|2
|0
|Мейер Тим
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Шуаньер Матьё
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
12
9
Цюрих
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
20%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
1
9%
6
43%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
4
17%
3
20%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
25%
3
20%
76-90
Пропущено
20
26
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
0
0%
3
12%
1-15
7
35%
2
8%
16-30
4
20%
6
23%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
2
10%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лугано - Цюрих 4:1 Серветт - Цюрих 1:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2
Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Результаты матчей
Цюрих
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
79
313
115
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4