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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Гронинген
0:0
Первый тайм: 10'
Виллем II
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

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Гронинген
Ничья
Виллем II
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Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
3
Блокзайл
Тиймен
10
Валенте
Лусиано
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
14
Схредерс
Йорг
25
Остинг
Тейс
26
Ван
Берген
Том
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
22
Низе
Роб
11
Emilio
Kehrer
34
Amine
Lachkar
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
Гронинген
4-4-2
Виллем II
4-1-3-2

История личных встреч

Гронинген
Виллем II

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
К
1:3
ПД
0:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
7:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.47
0.43

Среднее время на гол

61
210

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.23
Бакуна Леандро 2 (1) 0.15
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.15
Мендес Руи 1 0.08
Валенте Лусиано 1 0.08
Ван Берген Том 1 0.08
Ренте Марко 1 0.08
Постема Романо 1 0.08
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 4 (2) 0.31
Сандра Сиссе 4 0.31
Бош Йессе 2 0.15
Мервелд Ринго 2 0.15
_Amar Fatah 1 0.08
Бокила Лотетека 1 (1) 0.08
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Emilio Kehrer 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 5 1
Бакуна Леандро 4 0
Валенте Лусиано 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Схредерс Йорг 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Wouter Prins 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Ламбер Борис 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Бокила Лотетека 2 0
Дидийон Томас 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Kyan Vaesen 2 0
_Amar Fatah 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

3
6
Гронинген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Виллем II
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
2
11%
5
63%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
18%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
3
14%
5
38%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Гронинген 5:0 Кёльн - Гронинген 1:1 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0
ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0
Виллем II
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виллем II - НАК Бреда 2:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3
Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4

Результаты матчей

Гронинген
Виллем II

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 13 8 4 1 31 - 13 28
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 14 17
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
13.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
14.
Гронинген
 0:0 Заявка 14 3 4 7 12 - 24 13
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
12.
Гронинген
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
13.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 2'
      Тейс Остинг нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 1'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Виллем II начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Виллем II
    3.20
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    3.30
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    4.10
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    Виллем II
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