Тур: 14. Стадион: Евроборг. Главный судья: Нагтегал Марк
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
25
Остинг
Тейс
22
Низе
Роб
14
Сандра
Сиссе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
67 Sven Bouland
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Khaled Razak
-
-
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Виллем II
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
29 матчей
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.73
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
1.47
0.43
Среднее время на гол
61
210
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.23
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.15
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.15
|Мендес Руи
|1
|0.08
|Валенте Лусиано
|1
|0.08
|Ван Берген Том
|1
|0.08
|Ренте Марко
|1
|0.08
|Постема Романо
|1
|0.08
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|4 (2)
|0.31
|Сандра Сиссе
|4
|0.31
|Бош Йессе
|2
|0.15
|Мервелд Ринго
|2
|0.15
|_Amar Fatah
|1
|0.08
|Бокила Лотетека
|1 (1)
|0.08
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Emilio Kehrer
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|5
|1
|Бакуна Леандро
|4
|0
|Валенте Лусиано
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Схредерс Йорг
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Бош Йессе
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Бокила Лотетека
|2
|0
|Дидийон Томас
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Kyan Vaesen
|2
|0
|_Amar Fatah
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
3
6
Гронинген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Виллем II
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
2
11%
5
63%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
18%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
3
14%
5
38%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Гронинген 5:0 Кёльн - Гронинген 1:1 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0
ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0
Виллем II
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виллем II - НАК Бреда 2:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3
Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4
Результаты матчей
Гронинген
Виллем II
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Виллем II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
58
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 24
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5