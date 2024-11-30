Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Матч возобновлен

46' Валенте Лусиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

41' Хорошую попытку сделал Ван Берген Том . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Валенте Лусиано из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Бакуна Леандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Амин Лачкар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Г О О О О Л - Тейс Остинг забивает с правой ноги!

32' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Гронинген

30' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

26' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Амин Лачкар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Роб Низе нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Томми Сент-Яго выиграл воздушное противоборство у Тейс Остинг.

18' Удар от ворот произведет Гронинген

18' Роб Низе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Тейс Остинг из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

14' Тейс Остинг пробует нанести удар издали, но Томас Дидийон держит все под контролем

11' Роб Низе ослабляет давление, выбив мяч.

9' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эмилио Керер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тейс Остинг нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.