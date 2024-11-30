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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Гронинген
2:0
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
32' Гол
Остинг Тейс
55' Желтая карточка
Ван Берген Том
2:0
59' Гол
Валенте Лусиано
90'+5

Ход матча

32'
Остинг Тейс
(Валенте Лусиано)
1:0
55'
Ван Берген Том
 
59'
Валенте Лусиано
(Пеерсман Марвин)
2:0
62'
 
Ламбер Борис
Amine Lachkar
62'
 
Йоостен Патрик
Emilio Kehrer
62'
 
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
66'
Постема Романо
Ван Берген Том
 
74'
Пелюпесси Йоей
Валенте Лусиано
 
74'
 
Сигургейрссон Рунар Тор
Низе Роб
86'
 
Khaled Razak
Мервелд Ринго
90'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Остинг Тейс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 276 Количество передач 241
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
3
Блокзайл
Тиймен
10
Валенте
Лусиано
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
14
Схредерс
Йорг
25
Остинг
Тейс
26
Ван
Берген
Том
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
22
Низе
Роб
11
Emilio
Kehrer
34
Amine
Lachkar
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
Гронинген
4-4-2
Виллем II
4-1-3-2

История личных встреч

Гронинген
Виллем II

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
К
1:3
ПД
0:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
7:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.47
0.43

Среднее время на гол

61
210

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.21
Валенте Лусиано 2 0.14
Бакуна Леандро 2 (1) 0.14
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.14
Мендес Руи 1 0.07
Ван Берген Том 1 0.07
Ренте Марко 1 0.07
Остинг Тейс 1 0.07
Постема Романо 1 0.07
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 4 (2) 0.29
Сандра Сиссе 4 0.29
Бош Йессе 2 0.14
Мервелд Ринго 2 0.14
_Amar Fatah 1 0.07
Бокила Лотетека 1 (1) 0.07
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Emilio Kehrer 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 5 1
Бакуна Леандро 4 0
Валенте Лусиано 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Ван Берген Том 2 0
Схредерс Йорг 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Wouter Prins 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Ламбер Борис 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Бокила Лотетека 2 0
Дидийон Томас 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Kyan Vaesen 2 0
_Amar Fatah 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

3
6
Гронинген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Виллем II
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
2
11%
5
63%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
18%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
4
27%
31-45
3
14%
6
40%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Гронинген 5:0 Кёльн - Гронинген 1:1 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0
ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0
Виллем II
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виллем II - НАК Бреда 2:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3
Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4

Результаты матчей

Гронинген
Виллем II

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
14.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 20 12
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Гронинген: 49%, Виллем II: 51%.
  • 95'
    Пеерсман Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Виллем II пытается что-то создать.
  • 94'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ренте Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Виллем II пытается что-то создать.
  • 92'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 91'
    Ресинк Стейе не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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