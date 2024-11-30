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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 25'
Фортуна Ситтард
0'
16' Желтая карточка
Траунер Гернот

Ход матча

16'
Траунер Гернот
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Фортуна Ситтард
1.26
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6.20
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12.50
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Все Коэффициенты
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
4
Ин-Бом
Хван
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
23
Хадж-Мусса
Анис
49
Редмонд
Зепикено
14
Пайшао
Игор
31
Брандерхорст
Маттейс
28
Митрович
Йосип
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
22
Бастьен
Самюэль
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
8
Дальхаус
Яспер
11
Makan
Aiko
Фейеноорд
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Фортуна Ситтард

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

2
2.71

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

1.25
2.25

Среднее время на гол

72
40

Всего голов

24
37

Голов в среднем за матч

1.6
2.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
36

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.29
Пайшао Игор 3 0.21
Карранса Хулиан 3 0.21
Уэда Аясэ 3 0.21
Осман Ибрагим 2 0.14
Ин-Бом Хван 2 0.14
Хименес Сантьяго II 2 0.14
Миламбо Антони 2 0.14
Хадж-Мусса Анис 2 0.14
Стенгс Келвин 1 0.07
Лотомба Жордан 1 0.07
Ганцко Давид 1 0.07
Зерруки Рамиз 1 0.07
Иванушец Лука 1 0.07
Белен Томас 1 0.07
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Смал Гийс 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерсон Кристофер 3 (1) 0.21
Бульяуде Эсекиэль 3 (1) 0.21
Халилович Ален 2 0.14
Розье Лорейнц 2 0.14
Митрович Йосип 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Makan Aiko 1 0.07
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Зерруки Рамиз 1 1
Траунер Гернот 2 0
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Халилович Ален 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

19
7
Фейеноорд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

20
9

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
5
26%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
5
56%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

29
13
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
6
21%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
4
14%
3
23%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
6
21%
6
46%
61-75
5
17%
1
8%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
7
47%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
2
5
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
3
4
2.5
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
3
10
5
8
2.5
2
11
3
10
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 14 8 5 1 31 - 13 29
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 0:2 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
Гронинген
 2:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
14.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гронинген
 2:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
13.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Виллем II
 0:2 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 0:2 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 2:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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    Фейеноорд
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    Фортуна Ситтард
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    6.20
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