Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Дейкс Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Хорошую попытку сделал Надже Крис-Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тимбер Квинтен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку

81' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго II точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

80' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

79' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

78' Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков

76' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

73' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хименес Сантьяго II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Makan Aiko получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' ШТАНГА! Так было близко к голу - Траунер Гернот нанес удар в каркас ворот!

65' Адевойе Шоун тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

64' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хименес Сантьяго II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку

57' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Зерруки Рамиз не смог попасть в створ ударом издали

54' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Anis Hadj Moussa из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Редмонд Зепикено нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

53' Смал Гийс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Хорошую попытку сделал Бульяуде Эсекиэль . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Йосип Митрович получил травму и заменен. Ван Оттеле Сюб выходит на поле.

50' Тимбер Квинтен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Йосип Митрович возвращается на поле.

49' Халилович Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Йосип Митрович получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Йосип Митрович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.