Тур: 14. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 47500 Главный судья: Jannick van der Laan
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаТраунер Гернот
0:1
33' ГолАдевойе Шоун
65' Желтая карточкаАдевойе Шоун
67' Желтая карточкаФоссо Райан
1:1
81' ГолХименес Сантьяго
89' Желтая карточкаХименес Сантьяго
90'+9
Ход матча
16'
33'
0:1
65'
65'
67'
81'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
544 Количество передач 205
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
11
Makan
Aiko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Ка ИсмаилВратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Makan AikoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Фортуна Ситтард
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
2
2.71
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
1.25
2.25
Среднее время на гол
72
40
Всего голов
24
37
Голов в среднем за матч
1.6
2.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
36
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимбер Квинтен
|4 (1)
|0.29
|Пайшао Игор
|3
|0.21
|Карранса Хулиан
|3
|0.21
|Хименес Сантьяго II
|3
|0.21
|Уэда Аясэ
|3
|0.21
|Осман Ибрагим
|2
|0.14
|Ин-Бом Хван
|2
|0.14
|Миламбо Антони
|2
|0.14
|Хадж-Мусса Анис
|2
|0.14
|Стенгс Келвин
|1
|0.07
|Лотомба Жордан
|1
|0.07
|Ганцко Давид
|1
|0.07
|Зерруки Рамиз
|1
|0.07
|Иванушец Лука
|1
|0.07
|Белен Томас
|1
|0.07
|Буэно Уго
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерсон Кристофер
|3 (1)
|0.21
|Бульяуде Эсекиэль
|3 (1)
|0.21
|Халилович Ален
|2
|0.14
|Розье Лорейнц
|2
|0.14
|Адевойе Шоун
|1
|0.07
|Митрович Йосип
|1
|0.07
|Гут Родриго
|1
|0.07
|Makan Aiko
|1
|0.07
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Бастьен Самюэль
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Траунер Гернот
|3
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Ганцко Давид
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0
|Хименес Сантьяго II
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|4
|0
|Гут Родриго
|2
|1
|Эрцег Анте
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Халилович Ален
|2
|0
|Адевойе Шоун
|2
|0
|Фоссо Райан
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
7
Фейеноорд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
0% (0)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
21
10
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
5
26%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
5
56%
61-75
3
16%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
30
14
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
6
20%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
4
13%
4
29%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
20%
6
43%
61-75
6
20%
1
7%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
7
44%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:5
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
95
311
59
212
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5