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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 42'
Спарта Роттердам
0'
5' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
32' Желтая карточка
Монтейру Жамиру

Ход матча

5'
Флоранюс Шерел
 
32'
Монтейру Жамиру
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Спарта Роттердам
2.90
3.40
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3.35
Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
34
Фихтингер
Ник
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
1
Олай
Ник
3
Кинтеро
Тео
2
Marvin
Young
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
Анхольт
Патрик
6
Бас
Юлиан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:2
ТМК
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбайо Дилан 3 0.21
Венте Дилан 3 0.21
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.14
Крастев Филип 2 0.14
Ван Дер Хар Дамиан 1 0.07
Монтейру Жамиру 1 0.07
Де Рой Кай 1 0.07
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Схенделаар Яспер 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 4 (1) 0.29
Негли Камиель 4 0.29
Клемент Пелле 2 0.14
Нассо Мохамед 1 0.07
Кинтеро Тео 1 0.07
Мито Сюнсукэ 1 0.07
Китолано Джошуа 0 0
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Ден Берг Дэйв 3 1
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Венте Дилан 2 0
Монтейру Жамиру 2 0
Крастев Филип 2 0
Томас Райан 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 4 1
Клемент Пелле 5 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 1
Метиньо 3 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Marvin Young 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спарта Роттердам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
ПЕК Зволле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
5
ПЕК Зволле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
40%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
17%
4
22%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
3
17%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
4
17%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аякс - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Квик Бойс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 0:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:0
Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:5 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
6
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
3
10
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
14.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 20 12
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
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    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    Спарта Роттердам
    2.90
    3.40
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    3.35
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    ПЕК Зволле
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