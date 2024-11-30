Тур: 14. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Оострём Ингмар
0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
28
Гравес
Симон
11
Мбайо
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гравес СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
77 Ману БрайдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рейт БойдЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
15 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
-
18 МетиньоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Ayoub Oufkir
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Спарта Роттердам
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.38
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбайо Дилан
|3
|0.21
|Венте Дилан
|3
|0.21
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0.14
|Крастев Филип
|2
|0.14
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0.07
|Монтейру Жамиру
|1
|0.07
|Де Рой Кай
|1
|0.07
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Схенделаар Яспер
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|4 (1)
|0.29
|Негли Камиель
|4
|0.29
|Клемент Пелле
|2
|0.14
|Нассо Мохамед
|1
|0.07
|Кинтеро Тео
|1
|0.07
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.07
|Китолано Джошуа
|0
|0
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Брим Шарль-Андреас
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|1
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Намли Юнес
|1
|1
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Венте Дилан
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|4
|1
|Клемент Пелле
|5
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|1
|Метиньо
|3
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
|Marvin Young
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спарта Роттердам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
ПЕК Зволле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
4
5
ПЕК Зволле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
40%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
24
18
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
17%
4
22%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
3
17%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
4
17%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аякс - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Квик Бойс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 0:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:0
Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:5 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Спарта Роттердам
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
310
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|9.
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|6.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|12.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|15 - 9
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5