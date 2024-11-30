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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
ПЕК Зволле
1:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
5' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
32' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
1:0
57' Гол
Монтейру Жамиру
74' Желтая карточка
Ван Анхольт Патрик
74' Желтая карточка
Мбайо Дилан
90'+6

Ход матча

5'
Флоранюс Шерел
 
32'
Монтейру Жамиру
 
57'
Монтейру Жамиру
(Мбайо Дилан)
1:0
66'
 
Мейссен Рик
Кинтеро Тео
66'
 
Мито Сюнсукэ
Версейрен Арно
74'
 
Ван Анхольт Патрик
74'
Мбайо Дилан
 
75'
 
Ван дер Кюст Джевенсио
Ван Анхольт Патрик
75'
 
Метиньо
Бас Юлиан
79'
Веланас Одиссеус
Намли Юнес
 
80'
Де Рой Кай
Мбайо Дилан
 
82'
 
Брим Шарль-Андреас
Нассо Мохамед
90'
Аэртссен Оливье
Монтейру Жамиру
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 470 Количество передач 466
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
34
Фихтингер
Ник
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
1
Олай
Ник
3
Кинтеро
Тео
2
Marvin
Young
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
Анхольт
Патрик
6
Бас
Юлиан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:2
ТМК
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбайо Дилан 3 0.21
Венте Дилан 3 0.21
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.14
Монтейру Жамиру 2 0.14
Крастев Филип 2 0.14
Ван Дер Хар Дамиан 1 0.07
Де Рой Кай 1 0.07
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Схенделаар Яспер 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 4 (1) 0.29
Негли Камиель 4 0.29
Клемент Пелле 2 0.14
Нассо Мохамед 1 0.07
Кинтеро Тео 1 0.07
Мито Сюнсукэ 1 0.07
Китолано Джошуа 0 0
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Ден Берг Дэйв 3 1
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Венте Дилан 2 0
Монтейру Жамиру 2 0
Крастев Филип 2 0
Мбайо Дилан 2 0
Томас Райан 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 4 1
Клемент Пелле 5 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 1
Метиньо 3 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Marvin Young 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Спарта Роттердам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
ПЕК Зволле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
5
ПЕК Зволле
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Спарта Роттердам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
40%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
7
29%
29%
4
21%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аякс - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Квик Бойс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 0:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:0
Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:5 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
3
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
3
11
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
13.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • 93'
    Мейссен Рик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Де Рой Кай возвращается на поле.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Marvin Young наказан за толчок Де Рой Кай
  • 92'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Де Рой Кай получил травму и медбригада забирает его с поля.
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