Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

40' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Кинтеро Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Негли Камиель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Нассо Мохамед пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

33' Матч возобновлен

33' Бас Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи

31' Кинтеро Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

26' Мбайо Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Marvin Young выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Монтейру Жамиру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

19' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

9' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Китолано Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Флоранюс Шерел получил желтую карточку от судьи

4' Кинтеро Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Негли Камиель . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Начало матча отложено.