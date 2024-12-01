  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Утрехт
 
Позже
ПСВ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
ПСВ
6.75
Реклама, olimp.bet
7.10
Реклама, zenit.win
1.56
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
40
Дидден
Матисс
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
19
Дескотт
Антони
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
34
Сайбари
Исмаэль
20
Тиль
Гус
7
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
Утрехт
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
ПСВ

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 22 победы

35 матчей

11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

11.4%
40%
48.6%
4 победы 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

14.3%
22.9%
62.8%
5 побед 8 ничьих 22 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
6:1
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.61

Среднее время на гол

76
147

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.56
2.18

Среднее время на гол

35
41

Всего голов

66
48

Голов в среднем за матч

1.89
1.37

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.33
Катлайн Йоанн 3 0.25
Огайо Ноа 3 (1) 0.25
Йенсен Виктор 2 0.17
Ромени Оле 2 0.17
Тоорнстра Йенс 1 0.08
Родригес Мигель 1 0.08
Боздоган Джан 1 0.08
Виргевер Ник 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 1 0.08
Мин Давид 1 0.08
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Хореман Сибе 0 0
Фрауло Оскар 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 9 0.69
Де Йонг Люк 6 (1) 0.46
Тильман Малик 5 0.38
Тиль Гус 4 0.31
Лосано Ирвинг 4 0.31
Бакайоко Жоан 4 0.31
Ланг Ноа 2 0.15
Дриауех Каухайб 2 0.15
Веерман Йоэй 1 0.08
Сайбари Исмаэль 1 0.08
Боскальи Оливье 1 0.08
Перишич Иван 1 0.08
Схаутен Йерди 1 0.08
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0
Жуниор Мауро 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Ааронсон Пакстен 3 0
Огайо Ноа 3 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Тиль Гус 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тильман Малик 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Фламинго Райан 1 0

Результаты матчей

Утрехт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

0
2
Утрехт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ПСВ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
21
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ПСВ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
13%
3
15%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
3
38%
3
15%
46-60
1
13%
6
30%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
4
44%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

12
21
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
17%
5
24%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
5
42%
3
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

20
41
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
1 Не забивали 0
3
15%
8
20%
1-15
3
15%
7
17%
16-30
3
15%
5
12%
31-45
4
20%
6
15%
46-60
2
10%
9
22%
61-75
5
25%
6
15%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
29%
2
15%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2
Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0
Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1

Результаты матчей

Утрехт
ПСВ

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
7
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
5
2 раза 15%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утрехт
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
4
3
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
3
9
2.5
8
5
1
11
3.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
Утрехт
 Заявка 12 10 1 1 22 - 12 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 2 5 25 - 15 20
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
13.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
15.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
Где смотреть матч Утрехт - ПСВ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Утрехт - ПСВ

Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Утрехт
ПСВ
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный