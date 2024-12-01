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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Утрехт
2:5
Конец матча
ПСВ
0'
7' Желтая карточка
Сайбари Исмаэль
0:1
12' Гол
Сайбари Исмаэль
14' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
24' Желтая карточка
Родригес Мигель
31' Желтая карточка
Тиль Гус
1:1
34' Пенальти
Дескотт Антони
1:2
54' Гол
Тиль Гус
57' Желтая карточка
Фламинго Райан
67' Желтая карточка
Боскальи Оливье
1:3
70' Гол
Сайбари Исмаэль
1:4
74' Гол
Бакайоко Жоан
2:4
88' Гол
Хореман Сибе
2:5
90' Гол
Тиль Гус
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Обиспо Армандо
90'+4

Ход матча

7'
 
Сайбари Исмаэль
12'
0:1
Сайбари Исмаэль
(Ланг Ноа)
14'
Ааронсон Пакстен
 
24'
Родригес Мигель
 
31'
 
Тиль Гус
34'
Дескотт Антони
1:1
46'
Бут Тейлор
Родригес Мигель
 
54'
1:2
Тиль Гус
(Боскальи Оливье)
57'
 
Фламинго Райан
64'
Ван дер Хорн Майк
Дидден Матисс
 
64'
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
 
64'
Огайо Ноа
Дескотт Антони
 
67'
 
Боскальи Оливье
70'
1:3
Сайбари Исмаэль
(Тиль Гус)
74'
1:4
Бакайоко Жоан
(Сайбари Исмаэль)
77'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
78'
 
Веерман Йоэй
Сайбари Исмаэль
78'
 
Лосано Ирвинг
Бакайоко Жоан
78'
 
Перишич Иван
Ледесма Ричард
81'
Ромени Оле
Катлайн Йоанн
 
86'
 
Обиспо Армандо
Боскальи Оливье
88'
Хореман Сибе
(Эль-Каруани Суфьян)
2:4
90'
2:5
Тиль Гус
(Лосано Ирвинг)
90'
 
Обиспо Армандо

Статистика матча

  • 2 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 298 Количество передач 575
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
40
Дидден
Матисс
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
7
Йенсен
Виктор
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
19
Дескотт
Антони
20
Катлайн
Йоанн
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
34
Сайбари
Исмаэль
20
Тиль
Гус
7
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
Утрехт
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
ПСВ

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 22 победы

35 матчей

11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

11.4%
40%
48.6%
4 победы 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

14.3%
22.9%
62.8%
5 побед 8 ничьих 22 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
6:1
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.61

Среднее время на гол

76
147

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.56
2.18

Среднее время на гол

35
41

Всего голов

66
48

Голов в среднем за матч

1.89
1.37

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.31
Катлайн Йоанн 3 0.23
Огайо Ноа 3 (1) 0.23
Йенсен Виктор 2 0.15
Ромени Оле 2 0.15
Тоорнстра Йенс 1 0.08
Родригес Мигель 1 0.08
Хореман Сибе 1 0.08
Боздоган Джан 1 0.08
Виргевер Ник 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 1 0.08
Мин Давид 1 0.08
Дескотт Антони 1 (1) 0.08
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фрауло Оскар 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 9 0.64
Тиль Гус 6 0.43
Де Йонг Люк 6 (1) 0.43
Тильман Малик 5 0.36
Бакайоко Жоан 5 0.36
Лосано Ирвинг 4 0.29
Сайбари Исмаэль 3 0.21
Ланг Ноа 2 0.14
Дриауех Каухайб 2 0.14
Веерман Йоэй 1 0.07
Боскальи Оливье 1 0.07
Перишич Иван 1 0.07
Схаутен Йерди 1 0.07
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0
Жуниор Мауро 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Пакстен 4 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Огайо Ноа 3 0
Родригес Мигель 2 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Тиль Гус 2 0
Фламинго Райан 2 0
Перишич Иван 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тильман Малик 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты матчей

Утрехт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

2
2
Утрехт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ПСВ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
21
Утрехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
ПСВ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

10
25
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
10%
4
16%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
3
30%
4
16%
46-60
1
10%
8
32%
61-75
1
10%
4
16%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
5
36%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Забито

12
21
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
17%
5
24%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
5
42%
3
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

22
46
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 12
1 Не забивали 0
3
14%
9
20%
1-15
3
14%
7
15%
16-30
4
18%
5
11%
31-45
4
18%
7
15%
46-60
2
9%
11
24%
61-75
6
27%
7
15%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2
Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0
Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1

Результаты матчей

Утрехт
ПСВ

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Утрехт
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
5
3
1
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
3
10
2.5
9
5
1
12
3.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 0 1 50 - 11 39
2.
Утрехт
 Заявка 13 10 1 2 24 - 17 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 12 26
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 14 6 3 5 25 - 15 21
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 25 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Твенте
 0:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 4 13
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
13.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 2 2 3 15 - 9 8
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 0:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 14 5
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Фрауло Оскар из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 34%, ПСВ: 66%.
  • 94'
    Обиспо Армандо из команды ПСВ в офсайде
  • 94'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда ПСВ, отменен.
  • 94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
  • 93'
    Г О О О О О Л! ПСВ забивает! Обиспо Армандо отличился.
  • 92'
    Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Ланг Ноа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    ПСВ начинает контратаку
  • 92'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 91'
    Лосано Ирвинг сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Тиль Гус из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Утрехт: 34%, ПСВ: 66%.
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