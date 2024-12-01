Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Оооо... вот это был удар! Ланг Ноа должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Ланг Ноа . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Сайбари Исмаэль из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ааронсон Пакстен из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Утрехт

40' Фламинго Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Родригес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

34' 'Г О О О О О Л - Дескотт Антони из команды Утрехт забил правой с пенальти! Вальтер Бенитес решил остаться по центру ворот.'

34' После проверки VAR судья изменил решение - Утрехт пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Утрехт

33' Удар от ворот произведет ПСВ

33' Родригес Мигель не смог попасть в створ ударом издали

33' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Родригес Мигель пробил со штрафного прямо в стенку

31' Тиль Гус получает желтую карточку за толчок соперника.

31' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Утрехт

24' Родригес Мигель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

23' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

22' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

21' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фламинго Райан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ледесма Ричард из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет ПСВ

16' Удар от ворот произведет ПСВ

16' Родригес Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Ааронсон Пакстен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с правой ноги!

12' Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет ПСВ

7' Сайбари Исмаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

4' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

2' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Утрехт начинает с центра поля