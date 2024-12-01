Тур: 14. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
7' Желтая карточкаСайбари Исмаэль
0:1
12' ГолСайбари Исмаэль
14' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
24' Желтая карточкаРодригес Мигель
31' Желтая карточкаТиль Гус
1:1
34' ПенальтиДескотт Антони
1:2
54' ГолТиль Гус
57' Желтая карточкаФламинго Райан
67' Желтая карточкаБоскальи Оливье
1:3
70' ГолСайбари Исмаэль
1:4
74' ГолБакайоко Жоан
2:4
88' ГолХореман Сибе
2:5
90' ГолТиль Гус
90' Undefined phrase: football_event_Обиспо Армандо
90'+4
Ход матча
12'
0:1
14'
24'
31'
34'
1:1
54'
1:2
57'
67'
70'
1:3
74'
1:4
88'
90'
2:5
90'
Статистика матча
-
2 Голы 5
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
298 Количество передач 575
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Огайо НоаНападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
ПСВ
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 22 победы
35 матчей
11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
11.4%
40%
48.6%
4 победы 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
14.3%
22.9%
62.8%
5 побед 8 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.18
0.61
Среднее время на гол
76
147
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
2.56
2.18
Среднее время на гол
35
41
Всего голов
66
48
Голов в среднем за матч
1.89
1.37
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.31
|Катлайн Йоанн
|3
|0.23
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.23
|Йенсен Виктор
|2
|0.15
|Ромени Оле
|2
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.08
|Родригес Мигель
|1
|0.08
|Хореман Сибе
|1
|0.08
|Боздоган Джан
|1
|0.08
|Виргевер Ник
|1
|0.08
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.08
|Мин Давид
|1
|0.08
|Дескотт Антони
|1 (1)
|0.08
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|9
|0.64
|Тиль Гус
|6
|0.43
|Де Йонг Люк
|6 (1)
|0.43
|Тильман Малик
|5
|0.36
|Бакайоко Жоан
|5
|0.36
|Лосано Ирвинг
|4
|0.29
|Сайбари Исмаэль
|3
|0.21
|Ланг Ноа
|2
|0.14
|Дриауех Каухайб
|2
|0.14
|Веерман Йоэй
|1
|0.07
|Боскальи Оливье
|1
|0.07
|Перишич Иван
|1
|0.07
|Схаутен Йерди
|1
|0.07
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Пакстен
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Тиль Гус
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
2
2
Утрехт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ПСВ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
21
Утрехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
ПСВ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
10
25
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
10%
4
16%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
3
30%
4
16%
46-60
1
10%
8
32%
61-75
1
10%
4
16%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
5
36%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
17%
5
24%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
5
42%
3
14%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
22
46
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 12
1 Не забивали 0
3
14%
9
20%
1-15
3
14%
7
15%
16-30
4
18%
5
11%
31-45
4
18%
7
15%
46-60
2
9%
11
24%
61-75
6
27%
7
15%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2
Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 ПСВ - Гронинген 5:0 НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0
Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1
Результаты матчей
Утрехт
ПСВ
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Утрехт
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
53
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
310
95
112
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|0
|1
|50 - 11
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|24 - 17
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 12
|26
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 4
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5