Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

49' Кюйперс Бас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Твенте

46' Мартинсен Якоб получил желтую карточку от судьи

46' Эдвардсен Оливер получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Забив гол, Твенте сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

44' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Твенте левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

44' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ван Берген Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Г О О О О Л - Мартинсен Якоб забивает с правой ноги!

32' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс

28' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Команда Гоу Эхед Иглс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновлен

21' Матч остановлен

19' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Ван Рой Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Стейн Сем и попал в перекладину!

17' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Плогман Лука взял и забрал мяч на выходе

10' Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар головой, но Лука Плогман спокойно отбил мяч.

9' Ван Волфсвинкель Рикки пробует нанести удар издали, но Лука Плогман держит все под контролем

7' Регер Юри пробует нанести удар издали, но Лука Плогман держит все под контролем

7' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ван Берген Митчелл не смог попасть в створ ударом издали

6' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Антман Оливер завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

5' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Антман Оливер пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

4' Ван Берген Митчелл нанес удар головой, но Лука Плогман спокойно отбил мяч.

3' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кюйперс Бас из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля