Тур: 14. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Маншот Ероен
3:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолМартинсен Якоб
0:2
33' ГолМартинсен Якоб
1:2
44' ГолЛаммерс Сэм
45' Желтая карточкаЭдвардсен Оливер
45' Желтая карточкаМартинсен Якоб
61' Желтая карточкаМакс Брюнс
2:2
72' ГолСтейн Сем
3:2
81' ГолКюйперс Бас
90'+5
Ход матча
24'
0:1
33'
0:2
44'
1:2
45'
45'
61'
72'
2:2
81'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
12 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
527 Количество передач 427
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
18
Влап
Михел
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
-
Главный тренер: Paul Simonis
История личных встреч
Твенте
Гоу Эхед Иглс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.88
1.44
Среднее время на гол
102
62
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (2)
|0.71
|Ламмерс Сэм
|6
|0.43
|Влап Михел
|3
|0.21
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3 (1)
|0.21
|Салах-Эддин Анасс
|2
|0.14
|Кюйперс Бас
|1
|0.07
|Меес Хилгерс
|1
|0.07
|Эйтинг Карел
|1
|0.07
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.07
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Даан Ротс
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.29
|Эдвардсен Виктор
|4
|0.29
|Мартинсен Якоб
|3
|0.21
|Штоккерс Финн
|2
|0.14
|Льянсана Энрик
|2
|0.14
|Наубер Геррит
|2
|0.14
|Дейл Матс
|2 (1)
|0.14
|Адеканье Бобби
|1
|0.07
|Антман Оливер
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меес Хилгерс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Макс Брюнс
|2
|0
|Бесселинк Гийс
|2
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Мартинсен Якоб
|3
|0
|Aske Adelgaard
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
12
12
Твенте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
29%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
16%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
6
33%
46-60
6
24%
4
22%
61-75
5
20%
4
22%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
6
30%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 Гамбург - Твенте 2:4 Твенте - Аякс 2:2
Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
Результаты матчей
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
5
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
211
211
211
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|0
|1
|50 - 11
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|24 - 17
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5