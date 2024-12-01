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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Твенте
3:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
24' Гол
Мартинсен Якоб
0:2
33' Гол
Мартинсен Якоб
1:2
44' Гол
Ламмерс Сэм
45' Желтая карточка
Эдвардсен Оливер
45' Желтая карточка
Мартинсен Якоб
61' Желтая карточка
Макс Брюнс
2:2
72' Гол
Стейн Сем
3:2
81' Гол
Кюйперс Бас
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Мартинсен Якоб
(Антман Оливер)
33'
0:2
Мартинсен Якоб
(Антман Оливер)
44'
Ламмерс Сэм
(Стейн Сем)
1:2
45'
 
Эдвардсен Оливер
45'
 
Мартинсен Якоб
61'
Макс Брюнс
 
71'
Садилек Михал
Макс Брюнс
 
71'
Даан Ротс
Ван Волфсвинкель Рикки
 
72'
Стейн Сем
(Садилек Михал)
2:2
73'
 
Сюре Матис
Эдвардсен Оливер
77'
Лтайеф Сайфалла
Ван Берген Митчелл
 
77'
Эйтинг Карел
Влап Михел
 
81'
Кюйперс Бас
(Даан Ротс)
3:2
84'
Ван Хоренбек Алек
Стейн Сем
 
85'
 
Тенгстедт Сёрен
Линторст Эверт
85'
 
Штоккерс Финн
Джеймс Деан
87'
 
Адеканье Бобби
Антман Оливер
90'
 
Milan Smit
Льянсана Энрик

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 527 Количество передач 427
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
3
Лагербильке
Густав
38
Макс
Брюнс
5
Кюйперс
Бас
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
7
Ван
Берген
Митчелл
14
Стейн
Сем
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Ламмерс
Сэм
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Твенте
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Гоу Эхед Иглс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.88
1.44

Среднее время на гол

102
62

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
61

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (2) 0.71
Ламмерс Сэм 6 0.43
Влап Михел 3 0.21
Ван Волфсвинкель Рикки 3 (1) 0.21
Салах-Эддин Анасс 2 0.14
Кюйперс Бас 1 0.07
Меес Хилгерс 1 0.07
Эйтинг Карел 1 0.07
Ван Хоренбек Алек 1 0.07
Лтайеф Сайфалла 0 0
Садилек Михал 0 0
Даан Ротс 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.29
Эдвардсен Виктор 4 0.29
Мартинсен Якоб 3 0.21
Штоккерс Финн 2 0.14
Льянсана Энрик 2 0.14
Наубер Геррит 2 0.14
Дейл Матс 2 (1) 0.14
Адеканье Бобби 1 0.07
Антман Оливер 0 0
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Макс Брюнс 2 0
Бесселинк Гийс 2 0
Влап Михел 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Даан Ротс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Мартинсен Якоб 3 0
Aske Adelgaard 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

12
12
Твенте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
29%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
16%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
6
33%
46-60
6
24%
4
22%
61-75
5
20%
4
22%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
6
30%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 Гамбург - Твенте 2:4 Твенте - Аякс 2:2
Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
5
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
6
7
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 0 1 50 - 11 39
2.
Утрехт
 Заявка 13 10 1 2 24 - 17 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 10 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
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