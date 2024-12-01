Тур: 14. Стадион: АФАС. Главный судья: Бланк Эрвин
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
10
Мейнанс
Свен
26
Kees
Smit
35
Мердинк
Мекс
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
- Основной состав
-
41 Зут ЙерунВратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Kees SmitНападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
10 Shiloh Zand
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Хераклес
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
32 матча
78.1%
6.3%
15.6%
25 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
40.6%
9.4%
16 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
27
Голов в среднем за матч
2.94
1.93
Среднее время на гол
30
46
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
75
39
Голов в среднем за матч
2.34
1.22
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
38
73
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|0.54
|Садик Ибраим
|4
|0.31
|Мердинк Мекс
|4
|0.31
|Мейнанс Свен
|3
|0.23
|Касиус Денсо
|2
|0.15
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.15
|Бюрместер Зико
|1
|0.08
|Копмейнерс Пер
|1
|0.08
|Белич Кристиян
|1
|0.08
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Лука
|5
|0.38
|Энгельс Марио
|3
|0.23
|Де Кеерсмакер Брайан
|3 (2)
|0.23
|Мирани Деймон
|1
|0.08
|Тальвитие Юхо
|1
|0.08
|Хорнкамп Ииц
|1 (1)
|0.08
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейнанс Свен
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Деккер Максим
|1
|1
|Майкума Сейя
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
|Квакман Дэйв
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|4
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|1
|Месик Иван
|3
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
2
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хераклес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
7
АЗ Алкмаар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хераклес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
15
4
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
7%
2
50%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
27%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Забито
26
16
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
4
15%
4
25%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Пропущено
14
23
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хераклес - Валвейк 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1
Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Хераклес
Точный счет
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
9
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
43
15
16
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
58
211
112
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|0
|1
|50 - 11
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|24 - 17
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 12
|26
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 4
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (3)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5