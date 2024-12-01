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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 2'
Хераклес
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Хераклес
1.42
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5.00
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Все Коэффициенты
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Мейнанс
Свен
6
Копмейнерс
Пер
26
Kees
Smit
35
Мердинк
Мекс
7
Ван
Боммел
Рубен
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
13
Жамбурек
Ян
19
Куленович
Лука
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
9
Хорнкамп
Ииц
АЗ Алкмаар
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Хераклес

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

32 матча

78.1%
6.3%
15.6%
25 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
40.6%
9.4%
16 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:1
Э
2:1
К
4:1
Э
3:2
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
3:6
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

53
27

Голов в среднем за матч

2.94
1.93

Среднее время на гол

30
46

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

75
39

Голов в среднем за матч

2.34
1.22

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

38
73

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 (1) 0.54
Садик Ибраим 4 0.31
Мердинк Мекс 4 0.31
Мейнанс Свен 3 0.23
Касиус Денсо 2 0.15
Ван Боммел Рубен 2 0.15
Бюрместер Зико 1 0.08
Копмейнерс Пер 1 0.08
Белич Кристиян 1 0.08
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гус Ваутер 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Лука 5 0.38
Энгельс Марио 3 0.23
Де Кеерсмакер Брайан 3 (2) 0.23
Мирани Деймон 1 0.08
Тальвитие Юхо 1 0.08
Хорнкамп Ииц 1 (1) 0.08
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 4 0
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Поку Эрнест 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Квакман Дэйв 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 1
Месик Иван 3 0
Энгельс Марио 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хераклес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
7
АЗ Алкмаар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хераклес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

15
4
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
7%
2
50%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
27%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
4
15%
4
25%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хераклес - Валвейк 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1
Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Хераклес

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
9
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
3
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 0 1 50 - 11 39
2.
Утрехт
 Заявка 13 10 1 2 24 - 17 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 0:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 12 26
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 14 6 3 5 25 - 15 21
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 25 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Твенте
 0:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 4 13
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
13.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 2 2 3 15 - 9 8
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 0:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 14 5
13.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 9 (3)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Хераклес
1.42
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5.00
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8.00
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