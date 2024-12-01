Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Фабиан де Кейзер ослабляет давление, выбив мяч.

86' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

84' Удар от ворот произведет Хераклес

84' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Шеперман Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Хераклес

82' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорнкамп Ииц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Хераклес

75' Шеперман Сэм тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

75' Удар от ворот произведет Хераклес

73' Лахдо Майкель пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Хераклес

68' Энгельс Марио из команды Хераклес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Удар от ворот произведет Хераклес

67' Лахдо Майкель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

65' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Майкума Сейя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

63' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

62' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Хераклес

58' Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!

58' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Мердинк Мекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Хераклес

57' Мейнанс Свен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ван Боммел Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Ван Боммел Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет Хераклес

51' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Хераклес

50' Kees Smit оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!

50' Пенетра Алешандре нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер спокойно отбил мяч.

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника