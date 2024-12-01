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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
АЗ Алкмаар
1:0
Конец матча
Хераклес
0'
75' Желтая карточка
Шеперман Сэм
79' Желтая карточка
Хорнкамп Ииц
1:0
89' Гол
Лахдо Майкель
90' Желтая карточка
Брюнс Томас
90'+5

Ход матча

64'
Лахдо Майкель
Ван Боммел Рубен
 
68'
 
Брюнс Томас
Куленович Лука
68'
 
Шеперман Сэм
Жамбурек Ян
74'
Бюрместер Зико
Класи Йорди
 
74'
Пэрротт Трой
Мердинк Мекс
 
75'
 
Шеперман Сэм
78'
 
Тальвитие Юхо
Подгоряну Суф
79'
 
Хорнкамп Ииц
81'
Белич Кристиян
Kees Smit
 
81'
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
 
89'
Лахдо Майкель
1:0
90'
 
Брюнс Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 594 Количество передач 359
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Мейнанс
Свен
6
Копмейнерс
Пер
26
Kees
Smit
35
Мердинк
Мекс
7
Ван
Боммел
Рубен
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
13
Жамбурек
Ян
19
Куленович
Лука
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
9
Хорнкамп
Ииц
АЗ Алкмаар
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Хераклес

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

32 матча

78.1%
6.3%
15.6%
25 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
40.6%
9.4%
16 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:1
Э
2:1
К
4:1
Э
3:2
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
3:6
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

53
27

Голов в среднем за матч

2.94
1.93

Среднее время на гол

30
46

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

75
39

Голов в среднем за матч

2.34
1.22

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

38
73

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 (1) 0.5
Садик Ибраим 4 0.29
Мердинк Мекс 4 0.29
Мейнанс Свен 3 0.21
Касиус Денсо 2 0.14
Ван Боммел Рубен 2 0.14
Бюрместер Зико 1 0.07
Копмейнерс Пер 1 0.07
Белич Кристиян 1 0.07
Лахдо Майкель 1 0.07
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гус Ваутер 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куленович Лука 5 0.36
Энгельс Марио 3 0.21
Де Кеерсмакер Брайан 3 (2) 0.21
Мирани Деймон 1 0.07
Тальвитие Юхо 1 0.07
Хорнкамп Ииц 1 (1) 0.07
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 4 0
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Поку Эрнест 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Квакман Дэйв 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 1
Месик Иван 3 0
Энгельс Марио 2 0
Хорнкамп Ииц 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Брюнс Томас 1 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хераклес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
7
АЗ Алкмаар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Хераклес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

16
4
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
1
6%
2
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
50%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
11%
7
50%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
27%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
4
15%
4
25%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
22%
3
19%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хераклес - Валвейк 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1
Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Хераклес

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
9
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
9
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 0 1 50 - 11 39
2.
Утрехт
 Заявка 13 10 1 2 24 - 17 31
3.
Аякс
 Заявка 12 9 2 1 27 - 11 29
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 5 1 7 20 - 12 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 3 1 3 14 - 7 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 10 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но АЗ Алкмаар вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 63%, Хераклес: 37%.
  • 95'
    Гус Ваутер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Зут Йерун ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мейнанс Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 94'
    Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Бюрместер Зико ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Гус Ваутер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Брюнс Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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