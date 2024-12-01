Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

48' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

42' Вегхорст Ваут пробует нанести удар издали, но Робин Руфс держит все под контролем

41' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Basar Onal навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Basar Onal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

34' Ох, нехорошо это выглядит. Ренсх Девайн получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Ренсх Девайн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Нюйтинк Брэм нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.

31' Ренсх Девайн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Ренсх Девайн получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ренсх Девайн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Уаисса Сами пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

26' Уаисса Сами навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Хансен Сонтье . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Хорошую попытку сделал Огава Коки . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хлинссон Кристиан пробует нанести удар издали, но Робин Руфс держит все под контролем

21' Ренсх Девайн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

17' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Вегхорст Ваут забивает с правой ноги!

15' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Г О О О О О Л - Хансен Сонтье из команды НЕК Неймеген легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

14' Хорошую попытку сделал Basar Onal . Удар в створ, но вратарь начеку

13' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

10' Матч остановлен

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Аякс

6' Уаисса Сами не смог попасть в створ ударом издали

4' Удар от ворот произведет Аякс

3' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Огава Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть