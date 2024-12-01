Тур: 14. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Йоей Кой
1:2
Второй тайм: 84'
0'
1:0
14' ГолХансен Сонтье
1:1
15' ГолВегхорст Ваут
31' Желтая карточкаРенсх Девайн
1:2
48' ГолВегхорст Ваут
51' Желтая карточкаВегхорст Ваут
69' Желтая карточкаГааей Антон
73' Желтая карточкаХато Йоррель
Ход матча
14'
1:0
15'
1:1
31'
48'
1:2
51'
69'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
248 Количество передач 224
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
25
Уаисса
Сами
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
18
Классен
Дэви
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
-
36 Янс ДисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мокио ЖортиПолузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Аякс
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
300%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
4%
40%
56%
1 победа 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.75
0.85
Среднее время на гол
120
106
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
2.62
2.83
Среднее время на гол
34
31
Всего голов
43
45
Голов в среднем за матч
1.72
1.8
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
50
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огава Коки
|5 (1)
|0.36
|Хансен Сонтье
|4
|0.29
|Ван Крой Вито
|3
|0.21
|Уаисса Сами
|3
|0.21
|Гонсалес Роберто
|2
|0.14
|Оуведжан Томас
|1 (1)
|0.07
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.07
|Маркес Иван
|1
|0.07
|Сано Кадаи
|1
|0.07
|Перейра Брайанн
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Basar Onal
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.46
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.38
|Траоре Бертран
|4
|0.31
|Тейлор Кеннет
|2
|0.15
|Хато Йоррель
|2
|0.15
|Акпом Чуба
|2
|0.15
|Годс Мика
|2
|0.15
|Бробби Брайан
|1
|0.08
|Ренсх Девайн
|1
|0.08
|Шутало Йосип
|1
|0.08
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.08
|Бас Юри
|1
|0.08
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.08
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Перейра Брайанн
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Гааей Антон
|3
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
4
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
15
НЕК Неймеген
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Аякс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
4
27%
61-75
3
43%
3
20%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
21
27
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
4
19%
8
30%
30%
61-75
5
24%
6
22%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
36%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3
Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0
Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Аякс
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
6
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
42
25
33
16
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
84
49
48
112
210
112
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|0
|1
|50 - 11
|39
|2.
|2:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|24 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 23
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|10.
|1:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 34
|6
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|2:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|4.
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|1:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5