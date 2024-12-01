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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 12650 Главный судья: Йоей Кой
НЕК Неймеген
1:2
Конец матча
Аякс
0'
1:0
13' Гол
Хансен Сонтье
1:1
15' Гол
Вегхорст Ваут
31' Желтая карточка
Ренсх Девайн
1:2
48' Гол
Вегхорст Ваут
51' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
69' Желтая карточка
Гааей Антон
74' Желтая карточка
Хато Йоррель
90' Желтая карточка
Каплан Ахметджан
90' Желтая карточка
Сано Кадаи
90'+5

Ход матча

13'
Хансен Сонтье
1:0
15'
1:1
Вегхорст Ваут
(Тейлор Кеннет)
31'
 
Ренсх Девайн
34'
 
Гааей Антон
Ренсх Девайн
46'
 
Фитц-Джим Киян
Хлинссон Кристиан
48'
1:2
Вегхорст Ваут
(Тейлор Кеннет)
51'
 
Вегхорст Ваут
59'
Оуведжан Томас
Сандлер Филипп
 
68'
 
Акпом Чуба
Вегхорст Ваут
68'
 
Траоре Бертран
Бергёйс Стивен
68'
Гонсалес Роберто
Basar Onal
 
69'
 
Гааей Антон
74'
 
Тейлор Кеннет
74'
 
Хато Йоррель
74'
 
Хендерсон Джордан
Уаисса Сами
86'
Ван Крой Вито
Пропер Дирк
 
86'
Маркес Иван
Хансен Сонтье
 
86'
Kento Shiogai
 
90'
 
Каплан Ахметджан
90'
Сано Кадаи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 474 Количество передач 445
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
10
Хансен
Сонтье
25
Уаисса
Сами
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
18
Классен
Дэви
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
25
Вегхорст
Ваут
38
Хлинссон
Кристиан
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Аякс

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
300%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

4%
40%
56%
1 победа 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:5
Э
5:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:6
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:4
К
3:2
Э
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.75
0.85

Среднее время на гол

120
106

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

2.62
2.83

Среднее время на гол

34
31

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.72
1.8

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
50

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 5 (1) 0.36
Хансен Сонтье 4 0.29
Ван Крой Вито 3 0.21
Уаисса Сами 3 0.21
Гонсалес Роберто 2 0.14
Оуведжан Томас 1 (1) 0.07
Нюйтинк Брэм 1 0.07
Маркес Иван 1 0.07
Сано Кадаи 1 0.07
Перейра Брайанн 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Basar Onal 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 6 (1) 0.46
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.38
Траоре Бертран 4 0.31
Тейлор Кеннет 2 0.15
Хато Йоррель 2 0.15
Акпом Чуба 2 0.15
Годс Мика 2 0.15
Бробби Брайан 1 0.08
Ренсх Девайн 1 0.08
Шутало Йосип 1 0.08
Хлинссон Кристиан 1 0.08
Бас Юри 1 0.08
Фитц-Джим Киян 1 0.08
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Кадаи 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 4 0
Хато Йоррель 4 0
Гааей Антон 3 0
Хендерсон Джордан 2 0
Шутало Йосип 2 0
Бас Юри 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Каплан Ахметджан 1 0
Годс Мика 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аякс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
4
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
15
НЕК Неймеген
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Аякс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
20%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
4
44%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
4
27%
61-75
3
43%
3
20%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
3
14%
4
14%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
5
23%
3
10%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
4
18%
8
28%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
5
38%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Валвейк - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3
Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0
Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Аякс

Точный счет

1:2
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
4
2
2
6
2.5
3
3
1
7
3.5
1
5
1
7
4.5
1
5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
2
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
9
4
4
10
2.5
4
9
1
13
3.5
2
11
1
13
4.5
1
12
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 0 1 50 - 11 39
2.
Аякс
 Заявка 13 10 2 1 29 - 12 32
3.
Утрехт
 Заявка 13 10 1 2 24 - 17 31
4.
Фейеноорд
 Заявка 14 8 5 1 32 - 14 29
5.
Твенте
 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
7.
НАК Бреда
 Заявка 14 6 1 7 15 - 23 19
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 5 1 8 21 - 14 16
11.
Виллем II
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13.
Гронинген
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
14.
Херенвен
 Заявка 14 4 3 7 14 - 27 15
15.
Хераклес
 Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
17.
Валвейк
 Заявка 14 1 3 10 13 - 34 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2.
Аякс
 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Гронинген
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 3 1 3 16 - 9 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
15.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
4.
Аякс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
Твенте
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 Заявка 7 0 0 7 2 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 10 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 9 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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