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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Вильярреал
 
Позже
Жирона

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Вильярреал 69.7% (83)
X 20.2% (24)
Жирона 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Жирона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
21
Пино
Йереми
14
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алекс
18
Гуйе
Папе
15
Барри
Тьерно
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
20
Хиль
Бриан
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
6
Ван
де
Бек
Донни
11
Данджума
Арно
19
Миовски
Боян
Вильярреал
4-4-2
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Вильярреал
Жирона

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
КК
0:1
КК
0:3
П
0:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
С
4:1
С
2:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.43

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.57
1.2

Среднее время на гол

157
75

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 7 0.54
Барри Тьерно 3 0.23
Баэна Алекс 2 0.15
Комесанья Санти 2 0.15
Данджума Арно 2 0.15
Парехо Даниэль 2 (1) 0.15
Пепе Николя 1 0.08
Кардона Серхи 1 0.08
Морено Херард 1 (1) 0.08
Коста Логан 1 0.08
Ахомаш Ильяс 1 0.08
Пино Йереми 0 0
Фемения Кико 0 0
Бернат Хуан 0 0
Конде Диего 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.29
Хиль Бриан 2 0.14
Эррера Янхель 2 0.14
Миовски Боян 2 0.14
Руис Абель 2 (1) 0.14
Гутьеррес Мигель 1 0.07
Цыганков Виктор 1 0.07
Мартинес Арнау 1 0.07
Крейчи Ладислав II 1 0.07
Мартин Иван 1 0.07
Асприлья Ясер 1 0.07
Мисехой Габриэль 1 0.07
Ван де Бек Донни 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Фемения Кико 4 0
Баэна Алекс 4 0
Кардона Серхи 4 0
Гуйе Папе 2 1
Перес Айосе 3 0
Комесанья Санти 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Пепе Николя 1 0
Коста Логан 1 0
Конде Диего 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гассанига Пауло 3 0
Ван де Бек Донни 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Хиль Бриан 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Жирона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
13
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Жирона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
3
50%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
1
4%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
6
25%
6
30%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
9
38%
3
15%
76-90

Пропущено

22
18
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
1
6%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
6
27%
6
33%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Осасуна - Вильярреал 2:2 Вильярреал - Алавес 3:0 Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Штурм Грац - Жирона 1:0 Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0
Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Жирона

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
3
3
3
2.5
3
4
1
5
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
9
4
1.5
5
9
3
10
2.5
3
11
1
12
3.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
3.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
12.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Ортис Мигель

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Вильярреал 69.7% (83)
X 20.2% (24)
Жирона 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Жирона
1.86
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал - Жирона

Исход игры
Вильярреал
69.7% (83)
Ничья
20.2% (24)
Жирона
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
46.2% (55)
1:1 Ничья
13.4% (16)
1:0 Вильярреал
11.8% (14)
1:2 Жирона
7.6% (9)
2:2 Ничья
5% (6)
2:0 Вильярреал
3.4% (4)
3:1 Вильярреал
2.5% (3)
3:2 Вильярреал
1.7% (2)
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