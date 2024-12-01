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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17732 Главный судья: Ортис Мигель
Вильярреал
2:2
Конец матча
Жирона
0'
18' Желтая карточка
Крейчи Ладислав
1:0
23' Гол
Барри Тьерно
31' Желтая карточка
Хиль Бриан
40' Желтая карточка
Кардона Серхи
2:0
46' Гол
Баэна Алекс
2:1
66' Гол
Ван де Бек Донни
82' Желтая карточка
Марселино Гарсия Тораль
85' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
85' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
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Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Ван де Бек Донни
90' Желтая карточка
Блинд Дэйли
2:2
90' Гол
Крейчи Ладислав
90' Желтая карточка
Порту Кристиан
90'+12

Ход матча

18'
 
Крейчи Ладислав
23'
Барри Тьерно
1:0
31'
 
Хиль Бриан
40'
Кардона Серхи
 
46'
 
Руис Абель
Данджума Арно
46'
Баэна Алекс
(Пино Йереми)
2:0
58'
 
Стуани Кристиан
Миовски Боян
59'
 
Солис Джон
Мартин Иван
66'
2:1
Ван де Бек Донни
72'
Морено Херард
Барри Тьерно
 
72'
Кабанес Пау
Пино Йереми
 
73'
 
Порту Кристиан
Ван де Бек Донни
73'
 
Блинд Дэйли
Мартинес Арнау
78'
Денис Суарес
Парехо Даниэль
 
82'
Марселино Гарсия Тораль
 
85'
Альбиоль Рауль
 
85'
 
Гутьеррес Мигель
90'
 
Стуани Кристиан
90'
 
Ван де Бек Донни
90'
 
Блинд Дэйли
90'
Наварро Пау
Баэна Алекс
 
90'
2:2
Крейчи Ладислав
(Стуани Кристиан)
90'
 
Порту Кристиан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 373 Количество передач 667
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 119
Вильярреал 69.7% (83)
X 20.2% (24)
Жирона 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
21
Пино
Йереми
14
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алекс
18
Гуйе
Папе
15
Барри
Тьерно
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
6
Ван
де
Бек
Донни
11
Данджума
Арно
19
Миовски
Боян
Вильярреал
4-4-2
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Жирона

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
КК
0:1
КК
0:3
П
0:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
С
4:1
С
2:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.43

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.57
1.2

Среднее время на гол

157
75

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 7 0.5
Барри Тьерно 4 0.29
Баэна Алекс 3 0.21
Комесанья Санти 2 0.14
Данджума Арно 2 0.14
Парехо Даниэль 2 (1) 0.14
Пепе Николя 1 0.07
Кардона Серхи 1 0.07
Морено Херард 1 (1) 0.07
Коста Логан 1 0.07
Ахомаш Ильяс 1 0.07
Пино Йереми 0 0
Фемения Кико 0 0
Бернат Хуан 0 0
Конде Диего 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.27
Хиль Бриан 2 0.13
Эррера Янхель 2 0.13
Миовски Боян 2 0.13
Крейчи Ладислав II 2 0.13
Руис Абель 2 (1) 0.13
Гутьеррес Мигель 1 0.07
Ван де Бек Донни 1 0.07
Цыганков Виктор 1 0.07
Мартинес Арнау 1 0.07
Мартин Иван 1 0.07
Асприлья Ясер 1 0.07
Мисехой Габриэль 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 5 0
Парехо Даниэль 5 0
Кардона Серхи 5 0
Фемения Кико 4 0
Баэна Алекс 4 0
Гуйе Папе 2 1
Перес Айосе 3 0
Комесанья Санти 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Марселино Гарсия Тораль 2 0
Пепе Николя 1 0
Коста Логан 1 0
Конде Диего 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гассанига Пауло 3 0
Ван де Бек Донни 3 0
Крейчи Ладислав II 3 0
Блинд Дэйли 2 0
Порту Кристиан 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Хиль Бриан 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Жирона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
5
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
13
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Жирона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
1
4%
1
5%
1-15
5
19%
4
18%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
9
35%
4
18%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
6
25%
6
30%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Осасуна - Вильярреал 2:2 Вильярреал - Алавес 3:0 Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Штурм Грац - Жирона 1:0 Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0
Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Жирона

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
3
4
1
6
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
2
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
10
4
1.5
6
9
3
11
2.5
3
12
1
13
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
3.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 14 9 4 1 28 - 11 31
4.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 15 2 8 5 10 - 11 14
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 0:0 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 7 3
18.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    Баэна Алекс из команды Вильярреал сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 102'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Вильярреал: 36%, Жирона: 64%.
  • 102'
    Морено Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 102'
    Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 101'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Вильярреал 69.7% (83)
    X 20.2% (24)
    Жирона 10.1% (12)
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    Где смотреть матч Вильярреал 2:2 Жирона онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Жирона

    Исход игры
    Вильярреал
    69.7% (83)
    Ничья
    20.2% (24)
    Жирона
    10.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.14% (77)
    Меньше
    31.86% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    46.2% (55)
    1:1 Ничья
    13.4% (16)
    1:0 Вильярреал
    11.8% (14)
    1:2 Жирона
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    2:0 Вильярреал
    3.4% (4)
    3:1 Вильярреал
    2.5% (3)
    3:2 Вильярреал
    1.7% (2)
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