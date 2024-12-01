Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Гутьеррес Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Рефери не любит споров - именно за это Ван де Бек Донни сейчас получил желтую

93' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Жирона отменен из-за положения "вне игры".

92' Гутьеррес Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Жирона

90' Команда Жирона сравняла счет! Игра продолжается!

90' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Вильярреал

86' Хиль Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Рефери не любит споров - именно за это Альбиоль Рауль сейчас получил желтую

85' Хорошую попытку сделал Денис Суарес . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Вильярреал

84' Гутьеррес Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Комесанья Санти получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Комесанья Санти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Рефери не любит споров - именно за это Марселино Гарсия Тораль сейчас получил желтую

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Стуани Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

78' Парехо Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Жирона будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Жирона

66' Забив гол, Жирона сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

66' Хиль Бриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Хорошую попытку сделал Стуани Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Мартинес Арнау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Стуани Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Вильярреал

62' Гутьеррес Мигель из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

62' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хорошую попытку сделал Гуйе Папе . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Вильярреал

58' Гутьеррес Мигель из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

58' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Вильярреал

56' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Конде Диего взял и забрал мяч на выходе

55' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

55' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хорошую попытку сделал Барри Тьерно . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Сегодняшная посещаемость составляет 17732 болельщиков

53' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Баэна Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

49' Удар от ворот произведет Жирона

46' Г О О О О Л - Баэна Алекс забивает с левой ноги!

46' Пино Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Пино Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника