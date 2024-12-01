Тур: 15. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 17732 Главный судья: Ортис Мигель
2:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКрейчи Ладислав
1:0
23' ГолБарри Тьерно
31' Желтая карточкаХиль Бриан
40' Желтая карточкаКардона Серхи
2:0
46' ГолБаэна Алекс
2:1
66' ГолВан де Бек Донни
82' Желтая карточкаМарселино Гарсия Тораль
85' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
85' Желтая карточкаГутьеррес Мигель
90' Undefined phrase: football_event_Стуани Кристиан
90' Желтая карточкаВан де Бек Донни
90' Желтая карточкаБлинд Дэйли
2:2
90' ГолКрейчи Ладислав
90' Желтая карточкаПорту Кристиан
90'+12
Ход матча
18'
23'
1:0
31'
40'
46'
2:0
66'
2:1
85'
85'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
373 Количество передач 667
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
21
Пино
Йереми
16
Баэна
Алекс
18
Гуйе
Папе
15
Барри
Тьерно
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
18 Гуйе ПапеНападающий
-
15 Барри ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бернат ХуанЗащитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Кабанес ПауНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Жирона
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.43
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
1.2
Среднее время на гол
157
75
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|7
|0.5
|Барри Тьерно
|4
|0.29
|Баэна Алекс
|3
|0.21
|Комесанья Санти
|2
|0.14
|Данджума Арно
|2
|0.14
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Пепе Николя
|1
|0.07
|Кардона Серхи
|1
|0.07
|Морено Херард
|1 (1)
|0.07
|Коста Логан
|1
|0.07
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.07
|Пино Йереми
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Бернат Хуан
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (2)
|0.27
|Хиль Бриан
|2
|0.13
|Эррера Янхель
|2
|0.13
|Миовски Боян
|2
|0.13
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.13
|Руис Абель
|2 (1)
|0.13
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.07
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|Цыганков Виктор
|1
|0.07
|Мартинес Арнау
|1
|0.07
|Мартин Иван
|1
|0.07
|Асприлья Ясер
|1
|0.07
|Мисехой Габриэль
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Парехо Даниэль
|5
|0
|Кардона Серхи
|5
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Баэна Алекс
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янхель
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Ван де Бек Донни
|3
|0
|Крейчи Ладислав II
|3
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Жирона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
5
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
13
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Жирона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
1
4%
1
5%
1-15
5
19%
4
18%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
9
35%
4
18%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
6
25%
6
30%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Осасуна - Вильярреал 2:2 Вильярреал - Алавес 3:0 Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Штурм Грац - Жирона 1:0 Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0
Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Жирона
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
34
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
52
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
104
69
311
312
113
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|3.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 11
|31
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|10 - 11
|14
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Жирона
Исход игры
Вильярреал
69.7% (83)
Ничья
20.2% (24)
Жирона
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
46.2% (55)
1:1 Ничья
13.4% (16)
1:0 Вильярреал
11.8% (14)
1:2 Жирона
7.6% (9)
2:2 Ничья
5% (6)
2:0 Вильярреал
3.4% (4)
3:1 Вильярреал
2.5% (3)
3:2 Вильярреал
1.7% (2)
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