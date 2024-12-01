Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Райо Вальекано имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

41' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Нтекья Ранди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Юри Берчиче пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Беренгер Алекс пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Хаурегисар Микель не смог попасть в створ ударом издали

31' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

31' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Юри Берчиче выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Уильямс Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Уильямс Нико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Юри Берчиче пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем

18' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Паредес Айтор плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хорошую попытку сделал Гурусета Горка . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Хулен Агирресабала держит все под контролем

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре