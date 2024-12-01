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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
1:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
1:0
14' Гол
Нтекья Ранди
1:1
65' Гол
Сансет Ойян
69' Желтая карточка
Сисс Пате
76' Желтая карточка
Гумбау Херард
1:2
78' Гол
Сансет Ойян
90' Желтая карточка
Гарсия Альваро
90'+6

Ход матча

14'
Нтекья Ранди
1:0
56'
 
Сансет Ойян
Гурусета Горка
56'
 
Де Маркос Оскар
Лекуе Иньиго
57'
 
Гомес Унаи
Хаурегисар Микель
64'
 
Джало Альваро
Уильямс Иньяки
64'
Де Фрутос Хорхе
Эмбарба Адриан
 
65'
Камелло Серхио
Нтекья Ранди
 
65'
1:1
Сансет Ойян
(Уильямс Нико)
69'
Сисс Пате
 
74'
Гумбау Херард
Сисс Пате
 
74'
Трехо Оскар
Паласон Иси
 
75'
 
Весга Микель
Руис Иньиго
76'
Гумбау Херард
 
78'
1:2
Сансет Ойян
(Де Маркос Оскар)
82'
Диас Педро
Валентин Оскар
 
90'
Гарсия Альваро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 6 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 398 Количество передач 446
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Райо Вальекано 6.8% (8)
X 33.9% (40)
Атлетик Б 59.3% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Чаваррия
Пеп
7
Паласон
Иси
6
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
21
Эмбарба
Адриан
13
Агирреcабала
Хулен
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
23
Хаурегисар
Микель
9
Уильямс
Иньяки
7
Беренгер
Алекс
10
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Райо Вальекано
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетик Б

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:3
П
1:0
П
2:1
П
0:3
П
2:1
П
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:1
КК
2:2
КК
2:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Среднее время на гол

100
75

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.4
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

64
66

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.21
Лопес Унаи 2 0.14
Камелло Серхио 2 0.14
Паласон Иси 1 0.07
Мумин Абдул 1 0.07
Рациу Андрей 1 0.07
Гарсия Альваро Ривера 1 0.07
Нтекья Ранди 1 0.07
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 7 (1) 0.47
Уильямс Иньяки 3 0.2
Гурусета Горка 3 0.2
Беренгер Алекс 2 0.13
Вивиан Даниэль 2 0.13
Уильямс Нико 1 0.07
Паредес Айтор 1 0.07
Джало Альваро 1 0.07
Прадос Беньят 1 0.07
Хаурегисар Микель 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Руис Иньиго 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 5 1
Мумин Абдул 4 1
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Сисс Пате 3 0
Лежён Флорьян 2 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Гумбау Херард 2 0
Родригес Хамес 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Диас Педро 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Валентин Оскар 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прадос Беньят 5 0
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 3 1
Юри Берчиче 2 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Горосабел Андони 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Мартон Хавьер 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
13
Райо Вальекано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Атлетик Б
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
38%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
31%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
3
23%
5
22%
76-90

Пропущено

17
13
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
6
35%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Атлетик Б

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
2
6
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
5
10
1
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 10 3 1 30 - 11 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Бетис
 0:2 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 0:2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 0:2 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Райо Вальекано 6.8% (8)
    X 33.9% (40)
    Атлетик Б 59.3% (70)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Райо Вальекано
    6.8% (8)
    Ничья
    33.9% (40)
    Атлетик Б
    59.3% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (37)
    1:2 Атлетик Б
    29.7% (35)
    0:1 Атлетик Б
    17.8% (21)
    0:2 Атлетик Б
    8.5% (10)
    2:1 Райо Вальекано
    2.5% (3)
    1:0 Райо Вальекано
    2.5% (3)
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