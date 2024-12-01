Тур: 15. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Мелеро Марио
1:2
Конец матча
0'
1:0
14' ГолНтекья Ранди
1:1
65' ГолСансет Ойян
69' Желтая карточкаСисс Пате
76' Желтая карточкаГумбау Херард
1:2
78' ГолСансет Ойян
90' Желтая карточкаГарсия Альваро
90'+6
Ход матча
14'
1:0
65'
1:1
69'
76'
78'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 7
-
6 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
398 Количество передач 446
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мумин
Абдул
11
Нтекья
Ранди
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
10
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
- Защитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Атлетик Б
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.2
Среднее время на гол
100
75
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.4
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
64
66
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.21
|Лопес Унаи
|2
|0.14
|Камелло Серхио
|2
|0.14
|Паласон Иси
|1
|0.07
|Мумин Абдул
|1
|0.07
|Рациу Андрей
|1
|0.07
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.07
|Нтекья Ранди
|1
|0.07
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|7 (1)
|0.47
|Уильямс Иньяки
|3
|0.2
|Гурусета Горка
|3
|0.2
|Беренгер Алекс
|2
|0.13
|Вивиан Даниэль
|2
|0.13
|Уильямс Нико
|1
|0.07
|Паредес Айтор
|1
|0.07
|Джало Альваро
|1
|0.07
|Прадос Беньят
|1
|0.07
|Хаурегисар Микель
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Унаи
|5
|1
|Мумин Абдул
|4
|1
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Гумбау Херард
|2
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Диас Педро
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Рациу Андрей
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прадос Беньят
|5
|0
|Паредес Айтор
|3
|1
|Хаурегисар Микель
|3
|1
|Юри Берчиче
|2
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Горосабел Андони
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Мартон Хавьер
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
13
Райо Вальекано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Атлетик Б
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
38%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
31%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
3
23%
5
22%
76-90
Пропущено
17
13
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
6
35%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Атлетик Б
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
311
510
113
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 11
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Атлетик Б
Исход игры
Райо Вальекано
6.8% (8)
Ничья
33.9% (40)
Атлетик Б
59.3% (70)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (37)
1:2 Атлетик Б
29.7% (35)
0:1 Атлетик Б
17.8% (21)
0:2 Атлетик Б
8.5% (10)
2:1 Райо Вальекано
2.5% (3)
1:0 Райо Вальекано
2.5% (3)
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